Як економіка замкненого циклу вирішує проблему харчових відходів? Кейс Данон в Україні

Саме тому масштабні ініціативи по зниженню об’ємів відходів та ефективної переробки стають пріоритетними проектами у стратегіях сталого розвитку соціально-відповідальних бізнесів. Компанія Данон в Україні ділиться своїм успішним досвідом.

Яка ситуація з відходами в Україні сьогодні?

Подпишитесь на канал DELO.UA

Щороку в Україні, за даними International Finance Corporation, утворюється понад 470 млн тонн промислових та побутових відходів, з них понад 95% спрямовують на полігони та звалища, зокрема й несанкціоновані. Тому не дивно, що майже 9 тис. га української землі, а це дві площі Ватикану, зайнято сміттєзвалищами. Неофіційні дані будуть іще вищими.

Проблема накопичення відходів поступово наближає Україну до справжнього сміттєвого апокаліпсису. Для її вирішення необхідно знайти ґрунтовний підхід, що поєднає зусилля представників держави, виробників товарів та споживачів.

На рівні влади це може бути підвищення контролю та відповідальності щодо поводження з відходами, створення фундаменту та умов для ефективного функціонування гармонізованих з європейським досвідом моделей розширеної відповідальності виробників товарів у пакованні. Споживачеві потрібно більше уваги приділяти культурі споживання, свідомому вибору паковання та поводженню з побутовими відходами. Споживчий тренд до локальності у виробництві товарів теж відіграє важливу роль, адже дозволяє суттєво скоротити ланцюги постачань, де на кожному етапі утворюються відходи, особливо якщо ми говоримо про такі вразливі категорії товарів, як овочі, фрукти, молочні продукти чи м’ясо.

На рівні виробників дедалі нагальнішою стає потреба якомога швидше перейти на економіку замкненого циклу, адже саме такий підхід дозволить максимально оптимізувати процес виготовлення та транспортування товарів.

Так, компанія Данон в Україні ще наприкінці 2019 року почала використовувати новий спосіб поводження з харчовими відходами, запустивши програму "Нуль відходів на полігон". Проєкт орієнтований на дотримання принципу економіки замкненого циклу. До його реалізації долучився також Центр управління відходами, який зміг втілити технологію в життя. Уже другий рік поспіль такий проєкт успішно працює як для бізнесу, так і для довкілля.

Що це за новий спосіб поводження з харчовими відходами?

Молочні товари, у яких закінчився термін придатності, потрапляють на майданчик нашого партнера. Вручну видаляють вміст паковання, збирають у спеціальні ємності та транспортують на станцію для збирання біогазу. У середньому одна тонна молочної продукції здатна виробити від 50 до 80 куб. м біогазу. Відбувається така процедура завдяки використанню метанайзера, який перетворює органічні відходи в енергію і суттєво скорочує рівень CO2.

Потім паковання сортують за типом матеріалу та розподіляють за видами матеріалу на папір, фольгу, пластик чи тетра-пак. Потому відбувається глибше сортування за видами пластику, паперу тощо. Цей процес також ручний, що дозволяє досягти максимально високого рівня сортування. Згодом паковання, яке підлягає подальшому переробленню, потрапляє на мийку. Очищення відбувається без застосування будь-яких хімічних речовин, оскільки всі стоки також ідуть на біогазову станцію. Усі інші матеріали, отримані під час сортування, надходять на переробні підприємства як вторинна сировина.

Проте навіть створення настільки ефективної системи не дозволяє переробити 100% паковання, деякі матеріали (майже 10% у нашому випадку) не піддаються переробленню, а тому утилізуються під час високотемпературного спалювання з відновленням енергії. Але й ця технологія не повністю відповідає економіці замкненого циклу, бо після спалювання утворюється зола. Хоча це дозволяє значно зменшити обсяги відходів на сміттєзвалищі, а отже знижує негативний вплив на довкілля. Згадаймо хоча б той факт, що об’єм утилізованої продукції у середньому на місяць становить 15-25 тонн.

Наступний крок — нуль відходів?

У компанії вважають, що "нуль відходів" не лише на полігон, але й концептуально — це цілком реальна мета. Звичайно, реалізувати її буде непросто, оскільки всі промислові процеси, бізнес-моделі, матеріали та й загалом інфраструктура країни не розвинуті до потрібного, хоча б європейського, рівня. Однак за умови правильно складеного комплексного плану із залученням суб’єктів на всіх ланцюгах виробництва втілити омріяні "нуль відходів" у життя цілком реально. Тому так, наступний крок Данон в Україні — це абсолютний "нуль відходів".

Уже нині компанія впевнено рухається до реалізації цієї концепції, постійно знаходячи нові показники ефективності та інноваційні рішення в тих умовах поводження з відходами, у яких функціонує бізнес в Україні. Так, станом на 2020 рік компанії вдалося досягти 80% частки паковання, що підлягає переробленню, а від початку 2021-го повністю відмовилася від ПВХ-сліверу на пляшках. До 2025 року виробник зобов’язався повністю перейти на паковання, що можна переробити, повторно використати чи компостувати.

Завдяки кейсу "Нуль відходів на полігон" компанії Данон вдається поступово сприяти переходу у нову безвідходну еру в Україні. Для цього компанії потрібно постійно вдосконалюватися, залучати нові технології, орієнтуючись на успішний світовий досвід. Якщо виробники товарів, споживачі та представники влади нарешті об’єднають свої зусилля, то така безсміттєва ера у нашій країні може початися значно раніше, переконані в компанії Данон.