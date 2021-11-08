Як побудувати компанію на сімейних цінностях та повазі до віку. Досвід Eldorado.

Eldorado.ua не перший рік серед найкращих роботодавців країни. Що для компанії означає бренд роботодавця і як ви його будуєте в умовах пандемії та глобальних змін?

— Ринок ритейлу живий і динамічний, його лідери близькі за технологічним рівнем і загальним рівнем розвитку. Тому вирішальну перевагу створює команда, а бренд роботодавця важливий для успіху бізнесу як ніколи. Визначальним чинником розвитку компанії стали інвестиції в людський капітал: потрібні люди, які вміють правильно піклуватися про клієнтів.

Бренд роботодавця важливий для успіху бізнесу як ніколи

Тому для нас на перший план вийшли корпоративна культура і такі кадрові питання, як плинність персоналу, тривалість закриття вакансій, інформованість кандидатів про компанію. У 2022 році продовжимо роботу щодо підвищення ефективності бізнесу та HR-функції. Окрім того, протягом найближчих трьох років, відповідно до нашої нової філософії, завершимо додавання елементів ESG у корпоративну стратегію.

Як позиціонування пов’язане з HR-брендом і як нова філософія вплине на бренд роботодавця?

— Цього року Eldorado представила нову філософію та нову стратегію розвитку команди. Простіше кажучи, зовнішнє сприйняття відображає внутрішні процеси: позиціонування компанії тісно пов’язане з брендом роботодавця. Ми прийняли виклик перебудувати компанію, змінити процеси всередині, змінити корпоративну культуру. Безумовно, позиціонування Eldorado.ua "Заради сімей" — це не тільки зовнішнє уявлення (те, що бачать клієнти), а також його внутрішнє віддзеркалення нашими співробітниками. Уявлення, яке формується у співробітників компанії, безпосередньо впливає на зовнішнє сприйняття.

Якщо ми хочемо, щоб наші співробітники дбали про клієнтів, то повинні дбати про співробітників, змінити корпоративну культуру. Якщо ми хочемо, щоб клієнтам було з Eldorado легко і просто, то маємо розвивати довірчі відносини зі співробітниками, підтримувати їх залученість і розвиток, спростити внутрішні процедури.

Позиціонування Eldorado.ua "Заради сімей" означає, що бренд роботодавця — це і турбота про сім’ї співробітників, пріоритет сімейних цінностей у корпоративній культурі.

Якщо ми хочемо, щоб наші співробітники дбали про клієнтів, то повинні дбати про співробітників, змінити корпоративну культуру

З іншого боку, спрощення процедур означає дедалі менше зайвих кроків і паперів не тільки для співробітників, але й для покупців. Потрібна зв’язка, єдині принципи та цінності. Це так званий степеневий закон, він стосується усіх роботодавців. І не випадково найпопулярніші бренди збирають вершки.

Як саме змінюється ставлення компанії до співробітників? Наведіть приклади змін у корпоративній культурі.

— Напевно, ми першими в українському ритейлі побутової техніки застосували Agile-підхід і ставимося до наших співробітників як до внутрішніх клієнтів. Eldorado прагне дати співробітникам не просто стабільний дохід і просування по службі. Ми будуємо відкриту та вільну робочу культуру з конкурентною зарплатою і турботою про благополуччя наших співробітників та їхні сім’ї. Намагаємося зробити всі процеси зрозумілими і зручними для кандидатів та новачків: від оголошення вакансій, проходження різних етапів підбору та адаптації до звільнення.

Також ми впроваджуємо політику нульової толерантності до ейджизму. Для нашого ринку це новаторський підхід. Наша нова філософія також говорить: "Ні ейджизму!". Ми запускаємо кілька проєктів у цьому напрямі.

Ми впроваджуємо політику нульової толерантності до ейджизму. Для нашого ринку це новаторський підхід

Чи можна визначити, що це дає компанії та її співробітникам?

— Нині в усіх компаніях бракує персоналу. Кордони відкриваються, і багато українців їдуть на заробітки. Якщо ми запропонуємо роботу з прийнятним поточним доходом в Україні, це буде великим плюсом. Ми і себе забезпечимо персоналом, і дамо можливість нашим людям працювати та розвиватися, залишаючись зі своїми сім’ями в Україні.

Робота продавця побутової техніки складна, потрібно знати технічні характеристики, багато нюансів. Людям у віці 55+ нелегко всю зміну вистояти на ногах. Але є робота без збитку для здоров’я, наприклад, у кол-центрі, і ми плануємо активно створювати для них нові можливості.

Які тренди впливають на ринок праці? Як на нього впливає зміна поколінь? Як змінилися критерії, яким має відповідати ефективний співробітник?

— Політика нульової толерантності до ейджизму не означає, що ми тепер шукаємо лише співробітників старшого віку. Ми активно залучаємо і молодих фахівців — студентів останніх курсів або випускників. Ми не ставимо вікових обмежень і хочемо створити комфортні умови роботи для всіх. Нам важливо залучати різних співробітників, не просто досвідчених, а й відкритих до сміливих ідей, здатних знаходити нешаблонні рішення.

Коли йдеться про сімейні цінності, то це насамперед підтримка, турбота і надійність. Адже сім’я складається не тільки з батьків і дітей, це й дідусі та бабусі, брати та сестри, всі рідні і близькі, хто піклується про нас, а ми про них. Як наші співробітники піклуються про те, щоб кожна сім’я отримала якісні покупки та сервіс, так і ми хочемо дбати про наших співробітників, щоб вони відчували впевненість.

Коли йдеться про сімейні цінності, то це насамперед підтримка, турбота і надійність

Для багатьох претендентів зараз дуже важлива соціальна активність компанії. Чи відобразиться нове позиціонування компанії у ваших соціальних проєктах?

— Eldorado прагне постійно покращувати взаємодію з клієнтами та співробітниками. Наші співробітники та клієнти очікують від нас соціально відповідального ведення бізнесу, тому ми активно впроваджуємо підхід ESG. Нині розвиваємо "зелені" ініціативи, наприклад, проєкт правильної утилізації побутової техніки у Києві і передмістях, і плануємо його розширювати. Будемо приділяти більше уваги проєктам підтримки сімей, розробляємо програму навчання навичкам цифровізації для покупців старшого покоління.