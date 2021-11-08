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Як побудувати компанію на сімейних цінностях та повазі до віку. Досвід Eldorado.

Генеральна директорка компанії Eldorado Віра Вітінська про "сімейну" нішу компанії, боротьбу з ейджизмом та екологічні проєкти

Віра Вітінська, генеральна директорка компанії Eldorado Віра Вітінська, генеральна директорка компанії Eldorado
Віра Вітінська, генеральна директорка компанії Eldorado

Eldorado.ua не перший рік серед найкращих роботодавців країни. Що для компанії означає бренд роботодавця і як ви його будуєте в умовах пандемії та глобальних змін?

— Ринок ритейлу живий і динамічний, його лідери близькі за технологічним рівнем і загальним рівнем розвитку. Тому вирішальну перевагу створює команда, а бренд роботодавця важливий для успіху бізнесу як ніколи. Визначальним чинником розвитку компанії стали інвестиції в людський капітал: потрібні люди, які вміють правильно піклуватися про клієнтів.

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Бренд роботодавця важливий для успіху бізнесу як ніколи

Тому для нас на перший план вийшли корпоративна культура і такі кадрові питання, як плинність персоналу, тривалість закриття вакансій, інформованість кандидатів про компанію. У 2022 році продовжимо роботу щодо підвищення ефективності бізнесу та HR-функції. Окрім того, протягом найближчих трьох років, відповідно до нашої нової філософії, завершимо додавання елементів ESG у корпоративну стратегію.

Як позиціонування пов’язане з HR-брендом і як нова філософія вплине на бренд роботодавця?

— Цього року Eldorado представила нову філософію та нову стратегію розвитку команди. Простіше кажучи, зовнішнє сприйняття відображає внутрішні процеси: позиціонування компанії тісно пов’язане з брендом роботодавця. Ми прийняли виклик перебудувати компанію, змінити процеси всередині, змінити корпоративну культуру. Безумовно, позиціонування Eldorado.ua "Заради сімей" — це не тільки зовнішнє уявлення (те, що бачать клієнти), а також його внутрішнє віддзеркалення нашими співробітниками. Уявлення, яке формується у співробітників компанії, безпосередньо впливає на зовнішнє сприйняття.

Якщо ми хочемо, щоб наші співробітники дбали про клієнтів, то повинні дбати про співробітників, змінити корпоративну культуру. Якщо ми хочемо, щоб клієнтам було з Eldorado легко і просто, то маємо розвивати довірчі відносини зі співробітниками, підтримувати їх залученість і розвиток, спростити внутрішні процедури.
Позиціонування Eldorado.ua "Заради сімей" означає, що бренд роботодавця — це і турбота про сім’ї співробітників, пріоритет сімейних цінностей у корпоративній культурі.

Якщо ми хочемо, щоб наші співробітники дбали про клієнтів, то повинні дбати про співробітників, змінити корпоративну культуру

З іншого боку, спрощення процедур означає дедалі менше зайвих кроків і паперів не тільки для співробітників, але й для покупців. Потрібна зв’язка, єдині принципи та цінності. Це так званий степеневий закон, він стосується усіх роботодавців. І не випадково найпопулярніші бренди збирають вершки.

Як саме змінюється ставлення компанії до співробітників? Наведіть приклади змін у корпоративній культурі.

— Напевно, ми першими в українському ритейлі побутової техніки застосували Agile-підхід і ставимося до наших співробітників як до внутрішніх клієнтів. Eldorado прагне дати співробітникам не просто стабільний дохід і просування по службі. Ми будуємо відкриту та вільну робочу культуру з конкурентною зарплатою і турботою про благополуччя наших співробітників та їхні сім’ї. Намагаємося зробити всі процеси зрозумілими і зручними для кандидатів та новачків: від оголошення вакансій, проходження різних етапів підбору та адаптації до звільнення.

Також ми впроваджуємо політику нульової толерантності до ейджизму. Для нашого ринку це новаторський підхід. Наша нова філософія також говорить: "Ні ейджизму!". Ми запускаємо кілька проєктів у цьому напрямі.

Ми впроваджуємо політику нульової толерантності до ейджизму. Для нашого ринку це новаторський підхід

Чи можна визначити, що це дає компанії та її співробітникам?

— Нині в усіх компаніях бракує персоналу. Кордони відкриваються, і багато українців їдуть на заробітки. Якщо ми запропонуємо роботу з прийнятним поточним доходом в Україні, це буде великим плюсом. Ми і себе забезпечимо персоналом, і дамо можливість нашим людям працювати та розвиватися, залишаючись зі своїми сім’ями в Україні.

Робота продавця побутової техніки складна, потрібно знати технічні характеристики, багато нюансів. Людям у віці 55+ нелегко всю зміну вистояти на ногах. Але є робота без збитку для здоров’я, наприклад, у кол-центрі, і ми плануємо активно створювати для них нові можливості.

Які тренди впливають на ринок праці? Як на нього впливає зміна поколінь? Як змінилися критерії, яким має відповідати ефективний співробітник?

— Політика нульової толерантності до ейджизму не означає, що ми тепер шукаємо лише співробітників старшого віку. Ми активно залучаємо і молодих фахівців — студентів останніх курсів або випускників. Ми не ставимо вікових обмежень і хочемо створити комфортні умови роботи для всіх. Нам важливо залучати різних співробітників, не просто досвідчених, а й відкритих до сміливих ідей, здатних знаходити нешаблонні рішення.

Коли йдеться про сімейні цінності, то це насамперед підтримка, турбота і надійність. Адже сім’я складається не тільки з батьків і дітей, це й дідусі та бабусі, брати та сестри, всі рідні і близькі, хто піклується про нас, а ми про них. Як наші співробітники піклуються про те, щоб кожна сім’я отримала якісні покупки та сервіс, так і ми хочемо дбати про наших співробітників, щоб вони відчували впевненість.

Коли йдеться про сімейні цінності, то це насамперед підтримка, турбота і надійність

Для багатьох претендентів зараз дуже важлива соціальна активність компанії. Чи відобразиться нове позиціонування компанії у ваших соціальних проєктах?

— Eldorado прагне постійно покращувати взаємодію з клієнтами та співробітниками. Наші співробітники та клієнти очікують від нас соціально відповідального ведення бізнесу, тому ми активно впроваджуємо підхід ESG. Нині розвиваємо "зелені" ініціативи, наприклад, проєкт правильної утилізації побутової техніки у Києві і передмістях, і плануємо його розширювати. Будемо приділяти більше уваги проєктам підтримки сімей, розробляємо програму навчання навичкам цифровізації для покупців старшого покоління.

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