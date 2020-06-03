Як українським бізнесам відновитися після карантину: чотири безкоштовні інструменти

Іноді здається, що свій бізнес в Україні — це якась гра для супергероїв. Лише найсміливіші та найрозумніші наважуються зіграти у неї. Але іноді навіть найкращі з нас вичерпують свої супер сили. Інфляція, карантин, повне закриття багатьох бізнесів, відсутність доходів за наявності витрат, падіння купівельної спроможності… А хочеться не лише провести компанії крізь буремні кризові часи, а ще залишитися вірним своїм принципам та цінностям — зберегти робочі місця та не поступитися якістю продуктів чи послуг.

Поки що не схоже, щоб український уряд планував серйозні заходи із підтримки малого та середнього бізнесу. Проте в Україні все влаштовано так, що на кожну проблему, яку проігнорує держава, звернуть увагу не байдужі.

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Ми зібрали кейси фондів, компаній та особистостей, яким небайдуже, що станеться з малим бізнесом в Україні. Тож нижче чотири можливості, які нададуть шанс врятувати власний бізнес або покращити його показники у кризу.

Made in Ukraine

Made in Ukraine — це проект, який допомагає популяризувати українську продукцію, події, бізнеси та туристичні локації. Наразі магазин українських брендів Made in Ukraine не може проводити фестивалі чи маркети. Тому вирішили допомогти українським виробникам стати на ноги під час кризи іншим способом.

Що пропонують?

Made in Ukraine запустили проєкт "Ти — мій антивірус" для підтримки малого й середнього локального бізнесу. На сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram, а також на сайті бренд почав постити розповіді українських бізнесменів, які хочуть продовжити робити власну справу з мінімальними втратами. Нова кампанія передає основні ідеї допомоги малому та середньому бізнесу через набір хештегів: #ти_мій_антивірус, #збережи_собі_роботу та #купуй_своє.

На сторінках публікуються історії лише українських брендів, локальних і крафтових, які реально можуть закритись у кризовий період. Публікації на сторінках Made in Ukraine у період кризи цілком безкоштовні.

Щодня на сторінках виходить 2-3 історії українських виробників, а планується розповісти щонайменше про 400 українських брендів. Уже зараз Made in Ukraine отримують багато позитивних відгуків від засновників брендів.

Як отримати?

Якщо ви представник малого або середнього бізнесу й хочете, щоб Made in Ukraine розмістив вашу історію, заповніть форму із запитаннями. Відповідайте детально й цікаво, щоб залучити ширшу аудиторію.

До форми додайте активні посилання на соцмережі (для відміток) і фотографії власника чи команди бренду з продуктом або на виробництві. Фото мають бути хорошої якості. Історії публікуються по черзі. Коли вийде ваша історія, Made in Ukraine попросить поділитись нею на вашій особистій сторінці й на сторінці вашого бренду.

"Можна разом" від партнерів IQOS, Chatbot studio та Neos

Найперше, що бізнесу скорочують у кризу — це бюджети на маркетинг та просування. Але з іншого боку, саме маркетинг — це спосіб знайти нових клієнтів, нагадати про себе старим та й просто не втратити обізнаність про компанію. Скидається на замкнене коло.

Ви власник малого чи бізнесу? Змушені були скоротити витрати на рекламу, але потребуєте нових клієнтів? Страждаєте від скорочення інвестицій у маркетинг?

Тоді подавайте заявку у проєкт "Можна разом", щоб отримати промо для своїх товарів чи послуг на 200$ та запустити власного чатбота. "Можна разом" — це спільний ко-брендинговий проєкт компаній-партнерів IQOS, Neos та Chatbot studio.

Що пропонують?

Запуск реклами у соціальних мережах за бюджет проєкту (по 200$ на учасника).

Розробка креативних матеріалів та менеджмент рекламних кампаній — також ресурсами проєкту.

Надання звітності по рекламній кампанії учасникам.

Розроба власного чатботу у Telegram (якщо є потреба) ресурсами проєкту.

Робота проекту автоматизована по максимуму. Усі налаштування для промо задаються учасником на сайті у простій та зрозумілій формі. Рекламні матеріали генеруються спеціальним конструктором банерів на сайті.

Як отримати?

Участь безкоштовна. Подати заявку можна, якщо ваш бізнес відповідає таким критеріям:

переважно офлайн бізнес-модель

бізнес вже відновив роботу або частково перелаштувався на онлайн (наприклад, ресторани з доставкою, виробники з інтернет-магазинами, тощо)

бізнес офіційно зареєстрований, працює 3+ офіційних працівників

Подати заявку можна на сайті "Можна разом".

Фонд Олени Пінчук

Епідемія COVID-19 мала не лише негативні наслідки для бізнесу, а й спровокувала його розвиток у нових напрямках.

Фонд Олени Пінчук запустив проєкт "Я зможу!". У рамках проєкту виділять 500 тисяч гривень для підтримки 5-ти бізнес-проєктів, які створені та керуються жінками. Основною метою є всебічна підтримка, стимулювання розвитку жіночого підприємництва та росту економічної незалежності жінок. До проєкту можуть долучитись підприємці, які знайшли інноваційні рішення для свого бізнесу, але не мають достатньо грошей для покращення існуючої ситуації та підвищення результатів.

Що пропонують?

Подавайте заявку, щоб розширити спектр послуг, покращити якість онлайн-сервісу або сервісу доставки, удосконалити механізм взаємодії з клієнтом, ввести нові продукти або послуги тощо.

Грант не передбачає покриття боргів компанії перед банком, орендодавцем, постачальником чи співробітниками. Кошти гранту мають бути використані виключно на розвиток бізнесу.

Організатори визначили достатньо багато критеріїв для відбору. Бізнес повинен належати та управлятись жінкою та активно вести соціальні мережі. Якщо бізнес має історію менш як рік або не має фінансової та податкової звітності, то він не підходить для фінансування. Чистий дохід від реалізації продукції має бути не більше 700 тис. євро/рік, а кількість працівників не повинна перевищувати 10 осіб.

Як отримати?

Для подачі заявки необхідно:

описати рід діяльності/продукт;

презентувати ідею, що забезпечить зріст вашого бізнесу;

надати бізнес-план;

надати посилання на сторінки компанії у соціальних мережах, надати посилання у відкритих джерелах, що висвітлюють діяльність компанії;

надати фінансові показники компанії та описати поточну ситуацію;

написати мотиваційний лист і обов"язково у темі листа вказати грант "Я ЗМОЖУ!".

Форма подачі заявки вільна, але інформація щодо вказаних критеріїв має бути вичерпна. Подати заявку можна до 15 червня 2020, а оголошення результатів відбору відбудеться 15 липня 2020.

Адреса подачі заявки