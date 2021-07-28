Які переваги відчувають компанії, що обрали соціально відповідальний вектор розвитку?

Останнім часом діловий світ України активно підхоплює тренд на корпоративну соціальну відповідальність, а деякі навіть роблять її частиною своєї бізнес-стратегії. В Academy DTEK упевнені: зміни у країні починаються з відповідальності бізнесу.

Які п’ять переваг відчувають на собі компанії, які обрали соціально відповідальний вектор розвитку?

Збільшення залученості співробітників та їхньої лояльності до компанії. Підвищення мотивації і результатів діяльності. Зниження репутаційних ризиків. Впровадження інновацій. Досягнення сталого розвитку бізнесу. Залучення інвестицій та вихід на нові ринки.

Academy DTEK — це відкрита освітня платформа з 10-річним досвідом, яка прагне сформувати освітню екосистему в Україні задля кращого життя майбутніх поколінь. Корпоративна соціальна відповідальність для нас — це частина культури та стратегії. Ми розуміємо, що не можемо бути у вакуумі, тому допомагаємо усім учасникам екосистеми розвиватися завдяки наданню доступу до якісної освіти.

Одним із пріоритетних стратегічних напрямів нашої діяльності є робота з державним сектором. Ми переконані, що співпраця бізнесу та держави має важливе значення для сталого економічного зростання.

Academy DTEK співпрацює з державою за трьома основними векторами: взаємодія з державними вишами, навчання держслужбовців та розроблення й актуалізація професійних стандартів.

Співпраця з державними вишами

Ми розуміємо, що державним вищим навчальним закладам через бюрократизм та певну інертність процесів буває складно тримати руку на пульсі та швидко реагувати на мінливі потреби бізнесу та світу. Academy DTEK співпрацює з 23 державними вишами по всій Україні. Наші експерти виступають лекторами, допомагають студентам отримувати актуальні навички, затребувані у бізнесі, і розвивати важливі компетенції. Найкращих студентів запрошуємо на практику до нас в академію з можливістю подальшого працевлаштування.

Ми також співпрацюємо з вишами в напрямі дуальної освіти. Це допомагає нам навчати спеціалістів робочих професій працювати на нашому обладнанні, що значно скорочує термін адаптації після працевлаштування.

Розроблення професійних стандартів

Інший важливий напрям нашої роботи — це розроблення та актуалізація професійних стандартів. Ви знали, що більшість із них була створена ще у 1950-х роках? На сьогодні ми затвердили у Міністерстві освіти та науки України та Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України 64 профстандарти. Вони стосуються таких професій, як контролер енергонагляду, лаборант хіманалізу, машиніст енергоблоку, прохідник, електрослюсар з ремонту електричних машин тощо. Але все настільки швидко змінюється, що стандарти, які ми підготували три роки тому, знову застаріли. Тому це постійна кропітка робота.

Навчання держслужбовців

Ми бачимо, що на національному рівні перед нами стоїть завдання підвищувати якість освіти держслужбовців. Дуже часто вони стикаються з такими викликами, як страх перед змінами, дискомунікація, недостатній рівень підготовки та невміння працювати у команді. Наявність розвинутих висококваліфікованих кадрів відкриває країні доступ до найкращих рішень та проривних реформ, спрямованих на трансформацію України на державу європейського рівня.

Тому Academy DTEK уже п’ятий рік поспіль на pro-bono-основі навчає держслужбовців. У межах проєкту навчання пройшли понад 7 тис. співробітників 24 держустанов, серед яких НБУ, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України, "Укрпошта", Міністерство енергетики та паливної промисловості, Пенсійний фонд, Міграційна служба та інші. Співробітників цих установ ми навчаємо як базових компетенцій, так і найпрогресивніших методик: коучинг, agile, критичне мислення, управлінські навички. Набуття цих скілів якісно змінює звичну парадигму їхнього мислення та сприяє розвитку інноваційного та лідерського потенціалу. Керівники держустанов, з якими ми співпрацюємо, використовують навчання у нас як мотиваційну програму для співробітників. А це своєю чергою підвищує їхню продуктивність та бажання реалізовувати здобуті знання на практиці. Цього року ми плануємо провести навчання для понад 5 тис. держслужбовців та допомогти їм розвинути актуальні навички та компетенції XXI століття.

До того ж доволі часто державні установи звертаються до нас із запитом допомогти їм реалізувати той чи інший проєкт: розробити систему оцінювання персоналу, провести навчання для внутрішніх тренерів, провести соціологічне дослідження, трансформувати функцію HR тощо. Такі кастомізовані проєкти Academy DTEK вже реалізувала для Національного банку України, Служби національної якості, Пенсійного фонду України.

Двері Academy DTEK завжди відкриті для усіх, хто прагне вийти за межі звичних парадигм, розвивати країну та розвиватися самим, створювати інновації та глобальні зміни. Адже ми переконані, що зміни у країні починаються з відповідальності бізнесу.