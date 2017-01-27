Кабмин готов сдать газораспределительные сети в аренду

27 января 2017, 17:44
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Правительство хочет получить деньги с частных облгазов за использование государственных газораспределительных сетей. Для этого придется провести инвентаризацию сетей и оценить их стоимость

Кабмин готов сдать газораспределительные сети в аренду | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовило проект постановления о пользовании газораспределительными сетями (ГРС). Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

По поручению вице-премьер-министра Владимира Кистиона, МЭРТ разработал проект постановления и типовой договор аренды и примерный договор эксплуатации газораспределительных систем.

Согласно проекту министерства, необходимо урегулировать вопрос использования ГРС (сейчас облгазы используют государственные сети по право хозяйственного ведения, бесплатно), провести инвентаризацию и паспортизацию государственных сетей.

Вопрос использования, аренды государственных сетей будут обсуждать с облгазами.

Инвентаризацию должны провести до июля 2017 года. Независимую оценку сетей должны провести Фонд госимущества и Министерство энергетики и угольной промышленности.

А вместе с операторами ГРС минэнергоуглепром и ФНИ должны обеспечить паспортизацию государственных сетей — до 31 декабря 2017 года.

По материалам: "Дело"
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Теги: газ , газтек , минэнергоуглепром , министерство экономики , кабмин

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Кабмин готов сдать газораспределительные сети в аренду | Энергетика | Дело
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