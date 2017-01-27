Кабмин готов сдать газораспределительные сети в аренду

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовило проект постановления о пользовании газораспределительными сетями (ГРС). Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

По поручению вице-премьер-министра Владимира Кистиона, МЭРТ разработал проект постановления и типовой договор аренды и примерный договор эксплуатации газораспределительных систем.