Кабмин готов сдать газораспределительные сети в аренду

Согласно проекту министерства, необходимо урегулировать вопрос использования ГРС (сейчас облгазы используют государственные сети по право хозяйственного ведения, бесплатно), провести инвентаризацию и паспортизацию государственных сетей.
Вопрос использования, аренды государственных сетей будут обсуждать с облгазами.
Инвентаризацию должны провести до июля 2017 года. Независимую оценку сетей должны провести Фонд госимущества и Министерство энергетики и угольной промышленности.
А вместе с операторами ГРС минэнергоуглепром и ФНИ должны обеспечить паспортизацию государственных сетей — до 31 декабря 2017 года.