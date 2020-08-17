Промышленность 20 минут назад

Как бывший "Большевик" оказался в центре политических манипуляций и как выживает сегодня

Судьбу бывшего "Большевика" легкой не назовешь. Градообразующее предприятие с 10-титысячным коллективом за последние годы раздерибанили, как могли

Сергей Бондарчук, и.о. генерального директора НПП ПАО "Большевик" Сергей Бондарчук, и.о. генерального директора НПП ПАО "Большевик"
Сергей Бондарчук, и.о. генерального директора НПП ПАО "Большевик"

Из 15 действующих цехов "Большевика" осталось только три, да и те работали до недавнего времени от случая к случаю. Долговые обязательства машиностроительного гиганта исчисляются в сотнях миллионов гривен.

Сегодня же ПКМЗ еще и умышленно втягивают в эпицентр политических баталий. Предметом манипуляций стал 5-ый цех, который необходим киевской власти для завершения строительства Шулявского путепровода.

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Кому это выгодно и о том, чем сегодня живет киевский машиностроительный, мы спросили у Сергея Бондарчука. Ведь кому, как не человеку, который прошел на ПКМЗ путь от механика до и.о. генерального директора, знать всю подноготную.

- Какие этапы завод прошел? Чем он занимался, когда вы впервые пришли на него, и чем он занимается сейчас? 

- Я пришел на завод молодым специалистом сразу после окончания Киевского политехнического института в 1986 году. Это было предприятие, которое напоминало город в городе. На нем тогда в три смены работало 10 тысяч человек. Ночью все освещено, ездят кары, работают механосборочные и литейные цеха. То есть все это шумело. До 2014-2015 годов предприятие занималось своим традиционным производством — это машины тяжелого химического машиностроения. Плюс оказывало услуги по изготовлению машиностроительной продукции для горно-обогатительных и металлургических комбинатов страны.  

- На какие рынки тогда ориентировался "Большевик"? 

- На 90% Завод был ориентирован на экспорт. Работали с Россией, Белоруссией, Шри-Ланкой, Индией. Поставляли продукцию на Кубу и в США. Довольно обширный список государств-партнеров был. Это было экспортное предприятие, которое приносило государству валюту. 

- А что случилось после 2015 года, куда делись все эти партнеры, и почему сегодня предприятие в основном ориентировано на сдачу имущественного комплекса в аренду, а не на производство? 

- Изменился менеджмент на предприятии. Я уходил с предприятия в 2015 году. Еще работало 14 цехов, а один находился в полу дремлющем состоянии. Коллектив предприятия был больше тысячи человек. А вернувшись на Завод в 2020-ом, застал уже три цеха и коллектив в 250 человек. Из них станочников, а это основные рабочие для такого производства, порядка 40 человек.

- С чем вы связываете такие разительные перемены буквально за пять лет? С потерей рынков или все же и с отсутствием заинтересованности развивать Завод? 

- Оба фактора сыграли роль. Но в первую очередь, конечно, это отсутствие заинтересованности сохранить предприятие и развивать его профильное направление — машиностроение. За пять лет Завод можно было переориентировать. Укрепить свои позиции для горно-обогатительной, горной и металлургической промышленности. Однажды предприятие уже пыталось расширить свой рынок. Тогда с киевскими городскими властями были подписаны договоры, а это была вторая половина 90-х годов прошлого столетия. Мы делали туннельно проходческий комплекс, эскалаторы… Всегда есть возможности и даже когда происходит обвал рынков, нужно искать новые.  

А что сделали мои предшественники?  Пошли по самому легкому, но невыгодному  для государства и коллектива, пути. Увеличили объем арендных взаимоотношений и свели на нет профильное производство. Если раньше бюджет Завода состоял на 20-25% из дохода от аренды, а остальные 75-80% — это была прибыль от реализации производимой продукции. То сегодня эта та же картина только в зеркальном отображении.  

- И много таких договоров аренды у ПКМЗ? Насколько они выгодны для предприятия? 

- Знаете, в определении стоимости аренды есть несколько уровней контроля. Но бывшее руководство предприятия делало все, мягко говоря, неправильно. Понимаете, ПКМЗ — это 30 га. территорий в приближенном к центру Киева районе. Этот фактор, я так думаю, внес огромную коррупционную составляющую в работу предприятия. 

Фонд госимущества провел полный финансовый аудит Завода, с привлечением профессионалов. В результате, дошли до истины — на предприятии было 11 фирм-прокладок. Они заключили с ПКМЗ договоры и брали в аренду определенное количество объектов, а потом сдавали их в субаренду. Завод от этого сотрудничества практически ничего не получал. Вся прибыль оседала на счетах фирм-прокладок. Сейчас этот процесс остановлен, он в стадии разрыва невыгодных для ПКМЗ договоров. Параллельно идет процедура переоценки объектов. Они будут сдаваться в аренду, но исключительно на выгодных для Завода условиях и с поступлением дохода от этой деятельности на предприятие.

-   Встречаете ли вы сопротивление в процессе расторжения сотрудничества с фирмами прокладками? 

- Мы его встречаем на разных этапах своей работы. Тем не менее, имея поддержку коллектива и ФГИУ, мы не стоим на месте. Я в должности директора меньше месяца, но уже два договора с фирмами-прокладками мы уже расторгли, три в стадии прекращения договорных отношений. Вообще, начал я свою работу в качестве и.о. директора с восстановления структуры управления и организации производственных заказов. Мы прекратили практику — завезти на предприятие материалы, изготовить продукцию и вывезти, получив за этот труд какие-то три копейки. Сейчас все работает по-другому и каждый заказ под полным контролем. 

Многое еще до моего прихода на Завод сделал Фонд госимущества Украины. Его новое руководство выстроило такую политику по отношению к госсобственности, что, например, коллектив "Большевика" увидел в них эффективного собственника. У нас сегодня нет такого, что менеджмент предприятия и ФГИ помогают друг другу или не помогают. Мы просто работаем одной командой. Сейчас сообща мы решаем ряд внешних проблем, ведь имущество Завода под арестом, как собственно и счета. Работать очень сложно.

- Почему все оказалось под арестом? 

- Потому что долги. Сказать, что налоговая или исполнительные службы что-то неправильно сделали, я не могу. Есть долговые обязательства перед бюджетами разных уровней — это и налог на землю, группа НДС и ЕСВ. Экс-менеджмент руководствовался не интересами государства и трудового коллектива, а лоббированием интересов средних и крупных предпринимателей, а также своей коррупционной выгодой. В результате, Завод только по налогу за землю задолжал 370 млн грн., задолженность по иным налогам — 130 млн грн. 

Есть и частные кредиторы. Вот эти долги я называю "спланированными" или, если другими словами, это долги, которые возникли в результате "схематоза". 

- В чем заключалась схема? 

- Брались кредиты, которые в последствие умышленно не обслуживались. Сегодня долговые обязательства предприятия перед кредиторами исчисляются в сотнях миллионов гривен. Чистый долг значительно меньше, но ведь мы говорим об очень продолжительном периоде времени. В эту сумму включены и пени, и штрафы, которые наращивались годами. 

- Какой процент от общей суммы долга уже удалось погасить?

- Пока мы пришли к тому, что у нас нет текущей задолженности по зарплате. Сейчас август и мы платим аванс за август. Обычно была задержка минимум на месяц. Соответственно ЕСВ погасили, начали выплачивать НДС. Потихоньку гасим, но это пока не те суммы. Но знаете как — копейка к копейке будет ….

- Какие-то сроки для себя ставите, сколько времени отводите себе на погашение всех долговых обязательств?

- Главный срок определил ФГИ. Это срок приватизации. Он прописан в дорожной карте, которая составлена на базе решения о вхождении предприятия в процесс приватизации. В течение года необходимо по возможности освободить Завод от долгосрочных невыгодных договоров, а это те самые фирмы-прокладки, о которых мы говорили. Необходимо также обеспечить стабильную работу предприятия с прибылью и гасить долги по мере возможности. Все долги, к сожалению, мы не сможем погасить из-за их катастрофического количества, но сделаем максимум из возможного для обеспечения более высокой цены объекта на приватизации.

Немаловажной задачей на пути к приватизации является возврат Заводу статуса целостного имущественного комплекса. Это о том, что "ушли" от государства по СЕТАМ. Пять объектов ПКМЗ общей площадью более 6 га вопреки прямому запрету законодательства на продажу были проданы. Отданы за сущие копейки — 23,5 млн грн. Возвратом этих объектов в госсобственность сейчас занимаются наши юристы и специалисты ФГИ, также по данному факту открыто уголовное дело. Тяжело идет этот процесс, но я считаю, что правда будет за нами и интересы государства будут восстановлены. 

Также в скором времени будете нанят Советник, который будет помогать готовить объект к приватизации. Фонд уже запустил конкурс на отбор Советника.

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- Пятый цех или корпус №9. Это тот объект ПКМЗ, на котором некоторые политические силы в разгар предвыборной гонки устроили себе целую пиар кампанию. Какова ваша позиция в этом вопросе? Вы готовы отдавать этот объект городу?

- В этом цехе я прошел путь от мастера до его начальника. Это сталелитейный цех. Он оказался в поле интересов города по строительству развязки Шулявского путепровода. Я вам честно скажу, меня в этой ситуации немного удивляет позиция города, потому что все "забаганки" города ФГИ удовлетворил. Однако, так как весь Объект находится под арестом, в том числе и здание 5 цеха, то юридически мы не можем заключить договор купли-продажи для выкупа для общественных нужд. Сначала необходимо снять арест со зданий 5 цеха. Мы отправили соответствующие запросы в исполнительную службу, однако, все равно пришлось обращаться в суд. Надеемся, что в судебном порядке нам удастся снять арест для продажи цеха городу. Также, Киевсоветом до сих пор не принято решение о выкупе 5 цеха по оценочной стоимости. 

- Так Фонд госимущества и вы, как исполняющий обязанности директора, не против передачи объекта Киеву? И на стоимости уже сошлись? 

Никогда мы не сопротивлялись по поводу цены и условий передачи этого объекта городу. Цену, которая определена за 5-ый цех, выставил независимый оценщик, нанятый именно городом. Это не оценщик, нанятый ФГИ или Заводом делал заключение по цене, а именно независимый оценщик, нанятый КГГА. Фонд же со своей стороны делал рецензию данной оценки. Рецензия была сделана крайне быстро, однако саму оценку от оценщика, которого нанимал город, Фонд получил только в начале июня. По закону оценку должен заказывать город, именно от оценщика, нанятого городов Фонд ее и ждал. Говорить о каких-то задержках со стороны Фонда или Завода в этом контексте абсолютно некорректно. Дальше дело за Киевсоветом, чтобы принять решение о выкупе и за юристами, чтобы снять арест для заключения договора и передачи. 

А что касается цены, то здесь ситуация вообще странная. Я почитываю новостную ленту и удивляюсь. Называют разные суммы — 700-750 млн грн. Но эти цифры из серии "слышали звон, да не знают где он". Специалист, предоставленный городом, оценил 5-ый цех в 200 млн грн без НДС. Это адекватная цена и мы на нее согласились. И опять таки, специалиста нанимал город, и оценка была сделана только в начале июня, то есть вопрос оценки был затянут именно городом.

А до этого времени заявления о том, что Фонд или Завод требуют какие-то другие суммы, являются ничем иным, как политической манипуляцией. А если кто-то думает, что этот объект — это только та часть, которая прилегает к мосту, то это не так. Это цех, площадь которого превышает 12 тыс. м2. Поэтому оценка соответствует действительности и Фонд госимущества рецензировал ее. Более того, мы продаем городу не просто стены, это полноценный производственный цех с плавильными печами и мостовыми кранами.

И знаете, неприятно наблюдать, как отдельные люди пытаются заработать себе на этом вопросе политические бонусы. 

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