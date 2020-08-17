Как бывший "Большевик" оказался в центре политических манипуляций и как выживает сегодня

Из 15 действующих цехов "Большевика" осталось только три, да и те работали до недавнего времени от случая к случаю. Долговые обязательства машиностроительного гиганта исчисляются в сотнях миллионов гривен.

Сегодня же ПКМЗ еще и умышленно втягивают в эпицентр политических баталий. Предметом манипуляций стал 5-ый цех, который необходим киевской власти для завершения строительства Шулявского путепровода.

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Кому это выгодно и о том, чем сегодня живет киевский машиностроительный, мы спросили у Сергея Бондарчука. Ведь кому, как не человеку, который прошел на ПКМЗ путь от механика до и.о. генерального директора, знать всю подноготную.

- Какие этапы завод прошел? Чем он занимался, когда вы впервые пришли на него, и чем он занимается сейчас?

- Я пришел на завод молодым специалистом сразу после окончания Киевского политехнического института в 1986 году. Это было предприятие, которое напоминало город в городе. На нем тогда в три смены работало 10 тысяч человек. Ночью все освещено, ездят кары, работают механосборочные и литейные цеха. То есть все это шумело. До 2014-2015 годов предприятие занималось своим традиционным производством — это машины тяжелого химического машиностроения. Плюс оказывало услуги по изготовлению машиностроительной продукции для горно-обогатительных и металлургических комбинатов страны.

- На какие рынки тогда ориентировался "Большевик"?

- На 90% Завод был ориентирован на экспорт. Работали с Россией, Белоруссией, Шри-Ланкой, Индией. Поставляли продукцию на Кубу и в США. Довольно обширный список государств-партнеров был. Это было экспортное предприятие, которое приносило государству валюту.

- А что случилось после 2015 года, куда делись все эти партнеры, и почему сегодня предприятие в основном ориентировано на сдачу имущественного комплекса в аренду, а не на производство?

- Изменился менеджмент на предприятии. Я уходил с предприятия в 2015 году. Еще работало 14 цехов, а один находился в полу дремлющем состоянии. Коллектив предприятия был больше тысячи человек. А вернувшись на Завод в 2020-ом, застал уже три цеха и коллектив в 250 человек. Из них станочников, а это основные рабочие для такого производства, порядка 40 человек.

- С чем вы связываете такие разительные перемены буквально за пять лет? С потерей рынков или все же и с отсутствием заинтересованности развивать Завод?

- Оба фактора сыграли роль. Но в первую очередь, конечно, это отсутствие заинтересованности сохранить предприятие и развивать его профильное направление — машиностроение. За пять лет Завод можно было переориентировать. Укрепить свои позиции для горно-обогатительной, горной и металлургической промышленности. Однажды предприятие уже пыталось расширить свой рынок. Тогда с киевскими городскими властями были подписаны договоры, а это была вторая половина 90-х годов прошлого столетия. Мы делали туннельно проходческий комплекс, эскалаторы… Всегда есть возможности и даже когда происходит обвал рынков, нужно искать новые.

А что сделали мои предшественники? Пошли по самому легкому, но невыгодному для государства и коллектива, пути. Увеличили объем арендных взаимоотношений и свели на нет профильное производство. Если раньше бюджет Завода состоял на 20-25% из дохода от аренды, а остальные 75-80% — это была прибыль от реализации производимой продукции. То сегодня эта та же картина только в зеркальном отображении.

- И много таких договоров аренды у ПКМЗ? Насколько они выгодны для предприятия?

- Знаете, в определении стоимости аренды есть несколько уровней контроля. Но бывшее руководство предприятия делало все, мягко говоря, неправильно. Понимаете, ПКМЗ — это 30 га. территорий в приближенном к центру Киева районе. Этот фактор, я так думаю, внес огромную коррупционную составляющую в работу предприятия.

Фонд госимущества провел полный финансовый аудит Завода, с привлечением профессионалов. В результате, дошли до истины — на предприятии было 11 фирм-прокладок. Они заключили с ПКМЗ договоры и брали в аренду определенное количество объектов, а потом сдавали их в субаренду. Завод от этого сотрудничества практически ничего не получал. Вся прибыль оседала на счетах фирм-прокладок. Сейчас этот процесс остановлен, он в стадии разрыва невыгодных для ПКМЗ договоров. Параллельно идет процедура переоценки объектов. Они будут сдаваться в аренду, но исключительно на выгодных для Завода условиях и с поступлением дохода от этой деятельности на предприятие.

- Встречаете ли вы сопротивление в процессе расторжения сотрудничества с фирмами прокладками?

- Мы его встречаем на разных этапах своей работы. Тем не менее, имея поддержку коллектива и ФГИУ, мы не стоим на месте. Я в должности директора меньше месяца, но уже два договора с фирмами-прокладками мы уже расторгли, три в стадии прекращения договорных отношений. Вообще, начал я свою работу в качестве и.о. директора с восстановления структуры управления и организации производственных заказов. Мы прекратили практику — завезти на предприятие материалы, изготовить продукцию и вывезти, получив за этот труд какие-то три копейки. Сейчас все работает по-другому и каждый заказ под полным контролем.

Многое еще до моего прихода на Завод сделал Фонд госимущества Украины. Его новое руководство выстроило такую политику по отношению к госсобственности, что, например, коллектив "Большевика" увидел в них эффективного собственника. У нас сегодня нет такого, что менеджмент предприятия и ФГИ помогают друг другу или не помогают. Мы просто работаем одной командой. Сейчас сообща мы решаем ряд внешних проблем, ведь имущество Завода под арестом, как собственно и счета. Работать очень сложно.

- Почему все оказалось под арестом?

- Потому что долги. Сказать, что налоговая или исполнительные службы что-то неправильно сделали, я не могу. Есть долговые обязательства перед бюджетами разных уровней — это и налог на землю, группа НДС и ЕСВ. Экс-менеджмент руководствовался не интересами государства и трудового коллектива, а лоббированием интересов средних и крупных предпринимателей, а также своей коррупционной выгодой. В результате, Завод только по налогу за землю задолжал 370 млн грн., задолженность по иным налогам — 130 млн грн.

Есть и частные кредиторы. Вот эти долги я называю "спланированными" или, если другими словами, это долги, которые возникли в результате "схематоза".

- В чем заключалась схема?

- Брались кредиты, которые в последствие умышленно не обслуживались. Сегодня долговые обязательства предприятия перед кредиторами исчисляются в сотнях миллионов гривен. Чистый долг значительно меньше, но ведь мы говорим об очень продолжительном периоде времени. В эту сумму включены и пени, и штрафы, которые наращивались годами.

- Какой процент от общей суммы долга уже удалось погасить?

- Пока мы пришли к тому, что у нас нет текущей задолженности по зарплате. Сейчас август и мы платим аванс за август. Обычно была задержка минимум на месяц. Соответственно ЕСВ погасили, начали выплачивать НДС. Потихоньку гасим, но это пока не те суммы. Но знаете как — копейка к копейке будет ….

- Какие-то сроки для себя ставите, сколько времени отводите себе на погашение всех долговых обязательств?

- Главный срок определил ФГИ. Это срок приватизации. Он прописан в дорожной карте, которая составлена на базе решения о вхождении предприятия в процесс приватизации. В течение года необходимо по возможности освободить Завод от долгосрочных невыгодных договоров, а это те самые фирмы-прокладки, о которых мы говорили. Необходимо также обеспечить стабильную работу предприятия с прибылью и гасить долги по мере возможности. Все долги, к сожалению, мы не сможем погасить из-за их катастрофического количества, но сделаем максимум из возможного для обеспечения более высокой цены объекта на приватизации.

Немаловажной задачей на пути к приватизации является возврат Заводу статуса целостного имущественного комплекса. Это о том, что "ушли" от государства по СЕТАМ. Пять объектов ПКМЗ общей площадью более 6 га вопреки прямому запрету законодательства на продажу были проданы. Отданы за сущие копейки — 23,5 млн грн. Возвратом этих объектов в госсобственность сейчас занимаются наши юристы и специалисты ФГИ, также по данному факту открыто уголовное дело. Тяжело идет этот процесс, но я считаю, что правда будет за нами и интересы государства будут восстановлены.

Также в скором времени будете нанят Советник, который будет помогать готовить объект к приватизации. Фонд уже запустил конкурс на отбор Советника.

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- Пятый цех или корпус №9. Это тот объект ПКМЗ, на котором некоторые политические силы в разгар предвыборной гонки устроили себе целую пиар кампанию. Какова ваша позиция в этом вопросе? Вы готовы отдавать этот объект городу?

- В этом цехе я прошел путь от мастера до его начальника. Это сталелитейный цех. Он оказался в поле интересов города по строительству развязки Шулявского путепровода. Я вам честно скажу, меня в этой ситуации немного удивляет позиция города, потому что все "забаганки" города ФГИ удовлетворил. Однако, так как весь Объект находится под арестом, в том числе и здание 5 цеха, то юридически мы не можем заключить договор купли-продажи для выкупа для общественных нужд. Сначала необходимо снять арест со зданий 5 цеха. Мы отправили соответствующие запросы в исполнительную службу, однако, все равно пришлось обращаться в суд. Надеемся, что в судебном порядке нам удастся снять арест для продажи цеха городу. Также, Киевсоветом до сих пор не принято решение о выкупе 5 цеха по оценочной стоимости.

- Так Фонд госимущества и вы, как исполняющий обязанности директора, не против передачи объекта Киеву? И на стоимости уже сошлись?

Никогда мы не сопротивлялись по поводу цены и условий передачи этого объекта городу. Цену, которая определена за 5-ый цех, выставил независимый оценщик, нанятый именно городом. Это не оценщик, нанятый ФГИ или Заводом делал заключение по цене, а именно независимый оценщик, нанятый КГГА. Фонд же со своей стороны делал рецензию данной оценки. Рецензия была сделана крайне быстро, однако саму оценку от оценщика, которого нанимал город, Фонд получил только в начале июня. По закону оценку должен заказывать город, именно от оценщика, нанятого городов Фонд ее и ждал. Говорить о каких-то задержках со стороны Фонда или Завода в этом контексте абсолютно некорректно. Дальше дело за Киевсоветом, чтобы принять решение о выкупе и за юристами, чтобы снять арест для заключения договора и передачи.

А что касается цены, то здесь ситуация вообще странная. Я почитываю новостную ленту и удивляюсь. Называют разные суммы — 700-750 млн грн. Но эти цифры из серии "слышали звон, да не знают где он". Специалист, предоставленный городом, оценил 5-ый цех в 200 млн грн без НДС. Это адекватная цена и мы на нее согласились. И опять таки, специалиста нанимал город, и оценка была сделана только в начале июня, то есть вопрос оценки был затянут именно городом.

А до этого времени заявления о том, что Фонд или Завод требуют какие-то другие суммы, являются ничем иным, как политической манипуляцией. А если кто-то думает, что этот объект — это только та часть, которая прилегает к мосту, то это не так. Это цех, площадь которого превышает 12 тыс. м2. Поэтому оценка соответствует действительности и Фонд госимущества рецензировал ее. Более того, мы продаем городу не просто стены, это полноценный производственный цех с плавильными печами и мостовыми кранами.

И знаете, неприятно наблюдать, как отдельные люди пытаются заработать себе на этом вопросе политические бонусы.