Как GR-специалисты помогают Украине стать цивилизованной страной

Эксперты говорят, что формирование рынка лоббистов происходит только после консолидирования основных рынков капитала, то есть процветать лоббисты смогут только тогда, когда будут понятны правила игры на основных рынках. Все так или в Украине другая ситуация?

Давайте начнем с того, кто же такой лоббист, или, правильнее сказать, GR-специалист. Слово "лоббист" имеет негативный подтекст, ассоциирующийся с нечистыми на руку политическими дельцами, а вот GR-специалист — более корректная формулировка.

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Эта специализация довольно редко встречается на сайтах поиска работы, поскольку не всегда компании, особенно отечественные, могут позволить себе такого сотрудника с достойным окладом и льготами. И все же некоторые, преимущественно международные, компании понимают важность данной функции.

Возвращаясь к вопросу формирования рынка, следует отметить, что в Украине своя уникальная ситуация. Являясь посттоталитарной страной, она никак не может распрощаться с рудиментами прошлого. Формирование украинского общества и большинства экономических процессов проходит непростой и затяжной период становления, и поэтому GR-специалисты здесь призваны не почивать на лаврах, а всеми силами способствовать изменениям правил игры в политике и бизнесе в сторону более прозрачных и понятных.

Какова роль GR-специалиста в организации и какими навыками он должен обладать?

Он представляет свою организацию на всех уровнях государственной власти, разбирается в законодательстве, обычно имея за плечами опыт работы в государственном секторе, у него специальное образование или несколько, среди них юридическое (но это не догма). GR-специалист ориентирует свою компанию относительно законодательных изменений и их потенциального влияния на бизнес, а также защищает бизнес от несанкционированных действий власти. Но все же основа этой профессии — умение налаживать контакты, выстраивать отношения, доносить мысли, убеждать и договариваться.

В связи с отсутствием четких правил игры и с часто откровенным произволом со стороны контролирующих органов GR-специалист из стратега, призванного трансформировать законодательное поле, вынужден переквалифицироваться в тактика, так называемого defenderа, который отбивает атаки власти на бизнес.

Однако после Революции достоинства 2014 года ситуация несколько изменилась к лучшему: к бизнесу стали прислушиваться, советоваться, иногда даже остерегаться его.

Слово "лоббист" имеет негативный подтекст, ассоциирующийся с нечистыми на руку политическими дельцами, а вот GR-специалист — более корректная формулировка. Эта специализация довольно редко встречается на сайтах поиска работы, поскольку не всегда компании могут позволить себе такого сотрудника

Какие украинские компании наиболее активны в лоббизме?

Я бы назвала не компании, а отрасли, например, табачная, пивная, фармацевтика, электронные платежные системы. Активность в сфере лоббизма у данных индустрий предопределяется либо наличием определенных инновационных продуктов, которые необходимо выводить на рынок и, соответственно, готовить законодательную базу под них, либо зарегулированностью данных отраслей экономики.

Например, работая в табачной сфере, нельзя быть уверенным, что в парламенте не будет зарегистрирован очередной законопроект, ограничивающий права курильщиков, либо увеличивающий ставку акциза на табачные изделия, таким образом негативно влияющий на прибыльность целой отрасли. К слову, одним из недавних новшеств является инициирование создания национального табачного оператора на уровне государства.

Табачная индустрия в Украине состоит из четырех крупных международных компаний и является лидером по уплате налогов в стране. И довольно рискованно инициировать такие нововведения, которые потенциально могут нарушить баланс на рынке табачных изделий в пользу одного из игроков, что особо опасно в период пандемии, когда наша экономика переживает не лучшие времена. И вот тут как раз лоббисты выходят на первый план: именно их задачей является убедить, аргументировать и предостеречь государство от необдуманных действий.

Каковы основные инструменты успешного достижения целей в Government Relations?

Ключевыми инструментами для достижения целей в GR являются:

Образование коалиций. Это консолидация игроков в рамках одной или нескольких индустрий, объединенных решением общей проблемы. Консолидация/вовлечение основных стейкхолдеров (лиц, влияющих на принятие решений относительно бизнеса) — народных депутатов, их помощников, Кабмина, инвестиционных советов, Офиса президента, самого президента и т. д. Работа в рамках отраслевых ассоциа­ций (ЕВА, АСС и т. д.), которые выступают платформами для объединения многих индустрий и часто становятся рупором в донесении проблем бизнеса до представителей всех ветвей власти, а также экспертами в регуляторных новшествах, вводимых государством в отношении определенных индустрий. Публичность как крайняя для лоббиста мера. Это когда все инструменты воздействия исчерпаны, а тебя все равно не слышат, ты начинаешь играть в открытую посредством публичных выступлений, медиа­кампаний, совместных с другими бизнесами писем-обращений. Правильный месседж. Очень важной составляющей PR-кампаний является месседжинг — набор сообщений, который ложится в основу всей кампании, призван посредством обращения к ключевым аудиториям (законодателям, бизнесу, обычным украинцам) вызвать общественный интерес к тому или иному вопросу и привести к изменению ситуации, осуществлению определенных действий, которые помогут решить проблему.

В этой связи хочу упомянуть об официальном параллельном импорте товаров на территорию Украины. Официальный параллельный импорт — это ввоз оригинальных товаров, произведенных владельцем бренда или с его согласия с уплатой всех таможенных платежей и налогов, но которые перемещаются параллельно с аналогичными товарами, импортируемыми производителями-правообладателями и их дистрибьюторами. Таким образом, указанный товар свободно циркулирует в обращении без каких-либо ограничений, и владелец торговой марки не может влиять на дальнейшую перепродажу товара.

Однако существуют два диаметрально противоположных теоретических подхода относительно того, в какой момент исчерпывается это право. Ранее в украинском законодательстве четко не был прописан принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности, что давало возможность официальным дистрибьюторам диктовать свои условия на рынке. Это выражалось в завышенных на 50-60% ценах на многие импортные товары в Украине.

Обладая мощной международной экспертизой и доступом к прямым закупкам от производителей, METRO Cash and Carry Ukraine выступила за внедрение принципа официального параллельного импорта в Украине. Наши интересы здесь полностью совпадали с интересами украинского потребителя. В условиях конкуренции всегда выиграет тот оператор, который сможет предложить лучшую цену и ассортимент. Поэтому, когда в парламенте был зарегистрирован законопроект №1230, наша компания выступила с активной публичной позицией в поддержку данной законодательной инициативы. В рамках разработанной GR-стратегии мы реализовали медиакампанию, а также инициировали активное обсуждение данной темы в профильных комитетах бизнес-ассоциаций. Это помогло нам создать коалицию крупных украинских ритейлеров. Финальным аккордом стало подписание совместного открытого письма пятью крупнейшими ритейлерами к руководству страны в поддержку легализации параллельного импорта в Украине.

Таким образом, благодаря консолидации рынка ритейла, правильному освещению этого вопроса в медиа, созданию определенного общественного резонанса вокруг данного вопроса, нам удалось убедить законодателя, который принял законопроект 1230 от 17 октября 2019 г., значительно упростивший порядок ввоза официальных товаров на территорию Украины и давший зеленый свет параллельному импорту.