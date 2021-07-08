Как помочь одиноким старикам: опыт "ТЕДИС Украина"

По данным Госстата, в нашей стране более 7 млн человек старше 65 лет. Данные Минздрава не добавляют оптимизма: каждый пятый одинок, а еще часть из них требует постоянного присмотра.

К сожалению, в этом Украина вполне соответствует мировым тенденциям. Во всем мире значительное число людей, которые еще вчера были социально активными и вносили свой вклад в науку, культуру, технологии, достигнув определенного возраста или по состоянию здоровья, не могут в одиночку решать бытовые и личные проблемы.

Старение населения — один из основных вызовов, который стоит перед человечеством. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 2050 года численность населения земли в возрасте 65 лет и старше увеличится в 2,5 раза — с 608 млн до 1,6 млрд человек.

Ответственность не ограничивается налогами

Демографическая ситуация в стране грозит не только экономическими сложностями, но и ставит перед обществом моральный вопрос о готовности поддержать одиноких стариков. Компания "ТЕДИС Украина", работающая на рынке логистических и дистрибуционных услуг уже 10 лет, предложила свое решение. Она активно развивает корпоративное волонтерство в государственных гериатрических домах в рамках национального проекта "Творим добро".

"Пожилым людям важно понимать, что они не брошены и заслуживают более высокого качества жизни. Мы также убеждены, что уважение и поддержка старшего поколения — это те ценности, на которых должна воспитываться молодежь", — убежден Денис Ткаченко, заместитель генерального директора по корпоративному управлению "ТЕДИС Украина".

Проект начался с инициативы группы единомышленников в компании и быстро развился до корпоративных масштабов. Так как старт "Творим добро" пришелся на начало пандемии и карантин, одной из первых задач стала моральная поддержка одиноких пожилых людей. Речь не только о необходимых санитарно-гигиенических средствах. Едва ли не более важным, говорят сотрудники "ТЕДИС Украина", стало эмоциональное вовлечение. Визиты волонтеров вызывают положительные эмоции, улучшают настроение и дарят немолодым людям оптимизм.

Для самой компании это не просто социальная ответственность, а один из приоритетов развития стабильного, системного и устойчивого бизнеса на украинском рынке. В "ТЕДИС Украина" гордятся не только эффективным управлением и отлаженными бизнес-процессами, а и весомым вкладом в устойчивое развитие украинского общества. За 10 лет работы компании на рынке она уплатила более 10 млрд грн налогов, которые позволяли государству стабильно выполнять социальные функции.

Старость не значит одиночество

Волонтерская работа компании направлена на помощь людям пожилого возраста и тем, кто остался без семьи или живет в специальных социальных учреждениях. "ТЕДИС Украина" взяла шефство над семью домами престарелых в разных регионах страны. В них проживает более 1 тыс. человек, самому старшему из которых 102 года. Проект "Творим добро" как раз и направлен на то, чтобы доказать, что старость — это не обязательно одиночество и тоска.

В начале этого года сотрудники сделали сюрприз своим подопечным: привезли к новогодним и рождественским праздникам сладкие подарочные наборы. А 20 февраля, во Всемирный день социальной справедливости, дома престарелых получили новую партию гуманитарной помощи от "ТЕДИС Украина". Изучив потребности социальных заведений, волонтеры компании собрали специальные санитарно-гигиенические наборы, в которые вошли подгузники для взрослых, одноразовые поглощающие пеленки, медицинские маски и антисептические средства.

А на Пасху, в разгар очередного локдауна, для каждого проживающего в домах престарелых подготовили индивидуальные антиковидные наборы (большие упаковки антибактериальных салфеток и масок, крем для рук, а также антисептический гель и спрей для рук).

"Не в наших правилах опускать руки. Стариков не оставим, ведь старость — это не одиночество!"

Не опускать руки

Проект "Творим добро" соответствует Глобальным целям устойчивого развития 2015-2030 годов, а также инициативам ООН, в частности, по борьбе с нищетой и улучшению здоровья населения. Проект будет масштабироваться и развиваться, и спустя два-три года можно будет судить о результатах. Сейчас же волонтеры проекта мониторят ситуацию в своих подшефных учреждениях дистанционно и готовят планы дальнейшей помощи.

Несмотря на то что сейчас карантинные мероприятия не позволяют личное посещение гериатрических заведений, компания ищет другие способы поддержки пожилых людей. Например, проведение мастер-классов или небольших концертов для жителей домов престарелых. Не только волонтеры, но и пациенты в пансионатах и домах престарелых ждут послабления карантинных ограничений. Подобные мероприятия, уверены в компании, помогут установить еще более тесный социальный контакт между младшим и старшим поколениями, а также дадут возможность пожилым людям почувствовать свою значимость и важность.

"Не в наших правилах опускать руки. Стариков не оставим, ведь старость — это не одиночество!" — убежден Денис Ткаченко. Подобный энтузиазм стоит приветствовать, ведь такое отношение к пожилым людям — один из главных маркеров морального здоровья общества.