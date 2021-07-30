Новости компаний 1 час назад

Как правильно купить спецодежду для вашего бизнеса?

Куртки, костюмы, обувь, перчатки, средства индивидуальной защиты должны соответствовать всем минимальным отраслевым стандартам и подходить для индивидуальных задач каждого сотрудника

Как правильно купить спецодежду для вашего бизнеса? Как правильно купить спецодежду для вашего бизнеса?

Выбор подходящей спецодежды — важное решение, ошибка в котором приведет к ненужным затратам. Хорошая спецодежда — это прежде всего комфорт и безопасность ваших сотрудников, а также неотъемлемая часть вашего бренда. Поэтому специальная одежда должна быть высокого качества.

Компания СПЕЦПРОМ-КР занимается пошивом спец одежды, поставками спецобуви и СИЗ для предприятий Украины более 10 лет. Чтобы процесс покупки спецодежды в Киеве был проще, мы рекомендует обратить внимание на эти вопросы:

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1. Какая защитная спецодежда вам нужна?

Если ваша компания работает в сфере промышленности, производства, логистики, управления объектами, коммунального хозяйства, авиации, строительства или обслуживания территорий, защитная спецодежда имеет решающее значение для безопасности ваших сотрудников от рисков, с которыми они могут столкнуться.

Куртки, костюмы, обувь, перчатки, средства индивидуальной защиты должны соответствовать всем минимальным отраслевым стандартам и подходить для индивидуальных задач каждого сотрудника. Термостойкая спецодежда нужна для защиты от высоких температур, влагозащитная поможет сотрудникам в дождливую погоду, а при работе с активными химическими соединениями необходимо купить химзащитную спецодежду.

Спецобувь защитит работника от скользких поверхностей, механических повреждений и низких температур. 

К СИЗ относятся маски, респираторы, перчатки, каски, очки, наушники, беруши, которые подбираются исходя из рисков, способных нанести вред здоровью.

Спецодежда, спецобувь и СИЗ должны быть сертифицированными, иметь документы, подтверждающие качество и соответствующую маркировку. Это защитит вас от подделок и некачественных товаров. СПЕЦПРОМ-КР работает только по международным стандартам и является официальным поставщиком ведущих иностранных брендов спецодежды, спецобуви и СИЗ.

2. Вам нужна брендированная спецодежда?

Стоит обратить снимание на брендирование спецодежды. Подумайте о названии и логотипе, которые можно разместить на футболках, куртках, жилетках, кепках. Они придадут унифицированный и профессиональный стиль спецодежде вашей компании. Фирменная рабочая одежда отображает индивидуальность компании и нужна всем, кто работает с клиентами.

СПЕЦПРОМ-КР наносит логотипы на все виды продукции. Вы сможете заказать у нас вышивку или печать логотипов высокого качества, которые остаются яркими и четкими даже после длительного использования.

3. Нужна готовая продукция или разработка?

Даже если у магазина спецодежды есть большой ассортимент, это не значит, что он сможет вместе с вами разработать продукты, отвечающие уникальным требованиям вашей компании. Главное преимущество СПЕЦПРОМ-КР — собственное производство спецодежды. Благодаря профессионализму и современным технологиям мы можем произвести неограниченное число комплектов для любой отрасли по индивидуальному заказу.

В нашей компании квалифицированная команда совместно с клиентами решает конкретные проблемы и производит профессиональную спецодежду, которая точно соответствует их требованиям.

Таким образом, обращаясь к нам, клиенты получают сразу готовые комплекты спецодежды со своими логотипами, а каждый сотрудник — специально разработанную для него форму, которая будет соответствовать всем стандартам качества.

СПЕЦПРОМ-КР предлагает широкий ассортимент спецодежды, защитной одежды, СИЗ и аксессуаров, а также непревзойденный уровень обслуживания клиентов. Обладая значительным опытом пошива и поставок, СПЕЦПРОМ-КР знает тонкости и поможет в процессе подбора, производства, покупки и брендинга спецодежды.

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