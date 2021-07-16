Как правильно покупать ноутбук "с рук" в 2021 году?

Качественное оборудование дороговато, по этой причине не любой может себе позволить каждый год менять ПК на новый. Безусловно, вы можете купить бюджетный ноутбук, однако он имеет много минусов. Для удешевления цены ноутбуков многие производители монтируют немощные процессоры. Именно по этой причине многие выбирают б/у ноутбуки .

Достоинства подержанных ноутбуков

К явным достоинствам приобретения б/у ноутбуков относятся возможность приобрести мощную технику по доступной цене.

Ноутбуки быстро устаревают. Те же, для кого важны самые новые мощные модели, реализуют старую технику уже спустя несколько лет после приобретения. В основном подобные пользователи применяют ноутбук для компьютерной игры либо для работы с мощным софтом.

К тому же подобные ноутбуки имеют апгрейд — технику с более современными компонентами. К примеру, жесткий диск вы можете заменить на более мощный SSD-накопитель.

Внешний вид — это первое, на что нужно обратить внимание при выборе б/у ноутбука

Смотрим, не падал ли ноутбук и не проводили ли его ремонт.

Внешнее состояние устройства влияет на его стоимость. Если товарный вид утрачен, то вы можете чуть поторговаться. Однако, кроме заниженного ценника, вы к тому же можете понять, насколько аккуратно устройство эксплуатировали. Если на корпусе не имеется ни одного следа, вы можете сделать вывод, что лэптоп не транспортировался и применялся довольно редко. Однако подобное на вторичке можно встретить редко.

Главным образом обращаем внимание на углы корпуса. Если прибор падал, то они, возможно, окажутся в сколах и трещинках. Винчестер является самым капризным из всех комплектующих, который не любит какие-то физические нагрузки.

Но делать окончательный вывод, учитывая только пару царапин на корпусе, не нужно. Потом осматриваем состояние винтов, с помощью которых прикрепляют тыльную крышку. Посветив фонариком либо открутив один из винтов, вы можете выяснить, как часто ноутбук разбирали. Закручены туго и нет следов чрезмерного износа? Это отличный знак, который свидетельствует о том, что в него не лазили, либо лазили, однако довольно редко. Идеальным вариантом является винт без каких-то следов.

Мнение экспертов EuroPC: как выбрать б/у ноутбук

Как утверждают эксперты от EuroPC , если вы хотите купить качественный подержанный ноутбук, лучше выполнить следующие действия:

Подготавливаем USB флешку с программой, проводной наушник, SD-карточку. Проводим визуальный осмотр устройства — нет ли поломок или царапин на корпусе. Проверяем работоспособность клавиатуры с тачпадом. Проверяем, чтобы каждый разъем работал корректно. Сверяем свойства с указанными. Проверяем работоспособность жесткого диска. Смотрим, работает ли Wi-Fi. Проводим стресс-тест для перегрева процессора — обнаруживаем, имеется ли засор системы охлаждения. Осуществляем стресс-тест видеочипа, чтобы обнаружить неисправность.

Если все в порядке, то смело покупайте такой ноутбук, он прослужит вам долгие годы.