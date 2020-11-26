Как сдать ЗНО и улучшить знания по другим школьным дисциплинам

Выпускные экзамены определяют степень подготовки старших школьников и открывают возможность получения высшего образования. Поэтому наиболее целеустремлённые и ответственные, кто хотел бы получить в будущем престижную работу, понимают значимость приобретения знаний.

Есть дети, которым не всё удаётся освоить, хотя они и стараются. Поэтому родители заинтересованы в помощи профильных специалистов, владеющих на высоком уровне желаемыми предметами.

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Согласно данным от Kabanchik.ua, подготовка к ЗНО становится актуальной уже в октябре-ноябре того года, который предшествует сдаче выпускных тестов.

Как готовиться к экзаменам

Делать это нужно поступательно, осознанно, чтобы понять, в каких темах школьник силён, а что требует повторного объяснения или тщательного повторения.

Если вы приглашаете репетитора, он всегда сначала протестирует ученика. Это необходимо для создания программы обучения, подстроенной под конкретного школьника. К следующему занятию специалист готов показать родителям план, по которому будут вестись регулярные занятия.

Репетиторством занимаются учителя школ, преподаватели курсов, педагоги, ведущие дисциплины в ВУЗах. Все они хорошо знакомы с требованиями, предъявляемыми к очередным тестам школьников, поэтому имеют в наличии программу предыдущего оценивания и новые изменения, касающиеся текущего ЗНО-2020. Чтобы выбрать желаемого претендента на обучение вашего сына или дочки, понадобится встретиться с несколькими потенциальными кандидатами. Если не получается это сделать из-за нехватки времени, попробуйте отыскать в Интернете максимум информации о конкретном человеке, касающейся его профессиональной деятельности.

Отдельное направление по подготовке

Знание английского языка увеличивает шансы на получение высокооплачиваемой работы в иностранной или международной компании. Переводчики, офис-менеджеры, секретари, торговые агенты, владеющими иностранным, получают зарплату на 30-50% больше, чем их соотечественники, незнающие английского.

Репетиторы английского в Киеве отличаются специализацией: занимаются с дошкольниками, с учениками, абитуриентами, студентами и теми, кто осваивает профильное направление (например, общение с иностранными поставщиками, туристическое направление, IT-специализацию и т.д.). Предприимчивые девушки хотят выйти замуж за иностранца, поэтому ради счастливого будущего готовы кропотливо изучать язык международного общения, чтобы в дальнейшем жить за границей.

Занятия по самоучителю требуют усидчивости и регулярности. Подумайте, какой процент школьников готов потрудиться ради своего будущего, если вокруг столько соблазнов? Когда занимаешься в группе или, что ещё результативнее — с преподавателем, качество подготовки повышается в разы. Да и взрослым людям не помешает, если рядом будет опытный преподаватель, который расскажет тему, исправит ошибки в произношении или письме, поможет обрести свободу общения, убрав внутренние комплексы.

Даём подсказку

В поиске нужного преподавателя обратите внимание на сервис Kabanchik.ua. В отличие от других ресурсов, здесь одновременно найдётся более 10-ти специалистов из Киева. Выберите раздел "Услуги репетиторов", чтобы подробно ознакомиться с профилями репетиторов. Отзывы помогут сориентироваться в уровне профессионализма каждого. Чтобы выявить заинтересованность в услуге, опубликуйте проект на сервисе. Это можно сделать в общей ленте заказов или выбрать конкретное лицо, направив ему индивидуальное предложение о сотрудничестве.