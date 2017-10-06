Как создать полноценный бизнес в США, не покидая Украину

Мировой тенденцией последних десятилетий стала миграция реального бизнеса в интернет. Эта бизнес-мода не прошла мимо Украины — все больше отечественных предпринимателей создают компании в мировой сети, управляя бизнесом онлайн, зачастую даже не выходя из дома.

Одной из площадок, которая может стать отличным решением для запуска полноценного бизнеса, является известный гигант розничных продаж — Amazon.com, уже не первый год демонстрирующий уверенный рост и захват все новых рынков и возможностей.

Статистика Amazon: цифры говорящие сами за себя

Достаточно посмотреть на статистику площадки Amazon в динамике, чтобы понять — этот рост остановить будет сложно, по крайней мере в ближайшие 5-7 лет.

Онлайн-магазины Amazon открыты в 14 странах мира (США, Канада, Бразилия, Мексика, Индия, Испания, Британия, Нидерланды, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай, Австралия);

Каждую секунду Amazon доставляет покупателям 35 единиц товара;

В конце 2015 года количество активных аккаунтов покупателей перешагнуло отметку в 304 млн;

4310 — количество уникальных посещений сайтов Amazon в минуту и цифра продолжает расти;

1 из 10 жителей США является владельцем Prime аккаунта на Amazon, при этом Prime-покупатели тратят в среднем по $1500 в год (для non-Prime эта цифра — $625 в год);

Оборот Amazon за 2016 год составил $136 млрд, в 2015 году эта цифра составляла $107 млрд.

Цифры впечатляют, но как это может помочь предпринимателю в Украине создать международный онлайн-бизнес? Ответ прост — FBA.

FBA: запуск бизнеса в США проще чем запуск локального интернет-магазина

FBA (Fulfillment by Amazon) — это специальный платный сервис для продавцов, позволяющий использовать складские мощности Amazon. Эту программу можно выбрать для одного, нескольких или всех товаров из своего ассортимента. Выбранные вами товары хранятся на складах на одних полках с товарами самого Amazon.

Такие склады находятся уже в 30 штатах (данные сентябрь 2017), а также во всех странах где представлен Amazon и их количество постоянно увеличивается. Это позволяет компании сокращать время и стоимость доставки.

Помимо хранения товаров, сервис FBA обеспечивает маркировку, доставку товаров потребителям, возврат товара, который не подошел. Доставка по США осуществляется собственным парком наземного транспорта или с привлечением служб UPS и FedEx. Уже протестирована и запущена в пилотном режиме доставка беспилотниками, как бы футуристически это не звучало.

Как используя программу FBA можно запустить собственный бизнес с Amazon

В общих чертах схема бизнеса с Amazon выглядит следующим образом:

Вы выбираете нишу и товар, с которым хотите работать, находите производителя в Китае или на локальном рынке; Заказываете партию товара и отправляете ее прямо в США на склад Amazon (авиатранспортом или морем); Amazon принимает товар на свои склады FBA и по мере того как посетители площадки выкупают ваши товары, упаковывает и доставляет их конечным потребителям. В процессе доставки и оплаты вы вообще не участвуете; По мере продажи товаров Amazon перечисляет прибыль на ваш аккаунт, за вычетом стоимости своих услуг (порядка 15-20% от розничной цены); Вы заказываете следующую партию или размещаете новый товар и процесс повторяется снова и снова.

В чем выгоды запуска онлайн-бизнеса с Amazon FBA

Вы вообще не видите покупателя и контактируете с ним в случаях, когда покупатели задают уточняющие вопросы по товару. Все контакты происходят посредством email или внутри аккаунта Amazon;

У вас нет необходимости в складах/офисе/курьерах. Процесс оплаты и доставки максимально автоматизирован;

Вы получаете отличный сервис от Amazon (доставка по США 1-2 дня), это во много раз быстрее чем у продавцов, работающих в США и продающих товар на Amazon со своих собственных складов;

Прибыль в твердой валюте;

Если вы работаете с производителями из Китая, Индии, Тайваня или Вьетнама — товар вообще не попадает в Украину. Никаких проблем с таможней;

Запустив собственную линейку товаров (Private Label) вы создаете актив, который можно продать, подарить или делегировать управление сотрудникам или другой компании.

Главный плюс: все эти шаги не требуют регистрации компании в США, а всем процессом закупки-доставки-продажи можно заниматься из дома или любого удобного места, где есть интернет. Кроме того, можно делегировать все задачи по управлению аккаунтом своим сотрудникам. Имеются разные уровни доступа для управления аккаунтом, а ваши финансы остаются всегда защищенными.

Есть ли минусы? Да, как и везде

Сервис FBA не бесплатен, необходимо "зашивать" в стоимость комиссии Amazon (так называемые fee);

Работать по FBA с крупногабаритными товарами (садовая мебель, холодильные установки, системы кондиционирования) дороже чем с мелкогабаритными и не всегда имеет смысл;

Необходимо неукоснительно следовать правилам Amazon по упаковке и маркировке товаров. Их не много, они не сложные и вполне логичные, но их нужно знать и придерживаться.

Конечно же, такой бизнес подходит не всем. Почему? Вот одно из мнений:

Если вы уже не раз задумывались о бизнесе с Amazon, но не знали с чего начать, то на Get Business Festival 20 октября на НСК "Олимпийский" Игорь Кустов, основатель SalesHub расскажет о работе с американской платформой.

Билеты уже в продаже