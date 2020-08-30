Как стать лидером в "живой" системе: новые навыки и секреты успешного бизнеса

Недавнее исследование американской консалтинговой компании DDI (Development Dimensions International) дали данные, заставляющие насторожиться: причина увольнения сотрудника в 57% случаев — это плохие отношения с непосредственным руководителем. Почему так: шеф плохой? Или с персоналом что-то не так?

Ответ кроется в меняющемся мире. Стремительно наступающее будущее уже сегодня требует как новых качеств руководителей и сотрудников, так и новых подходов в организации бизнеса.

"Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали" Ричард Бах

Другой опрос дал еще более интересную пищу для размышлений: 80% опрошенных сотрудников уверенно заявили, что их начальник имеет слабые места, о которых сам не догадывается, но о которых судачат все в коллективе. Что, правда? И никто не пойдет с человеком на контакт по этому поводу, и никто не откроет ему "взгляд со стороны"? А если это вредит бизнесу? Тишина?

"Живые системы"

Однако, существуют и другие подходы в бизнесе. Все чаще можно слышать о компаниях нового типа, в которых сознательно отвергают традиционную иерархию и бумажный бюрократизм. Доверие и ответственность каждого сотрудника в таких командах ставятся во главу угла всей системы, а на смену страха увольнения и недоверия к руководству приходят неформальное общение, всеобщая поддержка и желание двигаться к намеченной цели.

Новизна подхода — не в кажущейся анархии. Такие компании со временем развиваются в самоорганизованные системы, способные эффективно функционировать там, где другие только выживают. Но рождение "новой" компании начинается с "нового" лидера.

Человек устроен так, что потребность видеть, слышать и чувствовать коллегу или руководителя, их настрой и настроение — одна из фундаментальных. Особенно ярко эта потребность проявляется во времена кризиса, перемен, реформ или, как сейчас — в период затянувшегося карантина и вынужденной "социальной дистанции". И если лидер не сумеет внутренне перестроиться на новую волну и не перестанет действовать устаревшими методами, то ничто не изменится: компания всегда остается отражением своего руководителя.

"Homo est animal sociale" (человек есть существо общественное), или почему выживают "живые"

"Что нас не убивает, то делает сильнее", — говорит народная мудрость. И даже применительно к бизнесу эта философия работает, поскольку она более эволюционна, чем механистический подход.

"Живые системы" — это организации, построенные на равноправии и равноценности сотрудников. Тут люди не просто зарабатывают деньги, а живут полной жизнью, переживая совместно весь спектр эмоций. Доверяя и поддерживая друг друга, радуясь удачам и преодолевая трудности, команда сплачивается. Так рождается вовлеченность в бизнес-процесс и ощущение причастности к общему делу.

Задача лидера такой системы — не просто "делать бизнес", а естественным образом удовлетворять потребности каждого из сотрудников, строить их человеческие ценности и счастье.

В условиях быстроменяющейся реальности, рождение "живой" компании становится первоочередным вопросом. Лидеры, понимающие это, уже принялись внедрять программы психологической поддержки персонала. И да, если во главе команды кто-то стоит, то в приобретении новых навыков нуждается и он.

Движущая сила жизни и бизнеса

Уже устарело понятие об организации, как о сумме профессиональных качеств ее сотрудников, умноженной на четко построенную структуру бизнеса. "Человеческий фактор" устранить не получилось, значит, пора признать, что именно он является локомотивом бизнеса, а в основе любой организации — ее сотрудники.

Организация — это живая среда, в которую люди либо хотят вкладывать свои таланты либо нет. Перед лидером стоит конкретная задача — создать такую атмосферу в компании, чтобы сотруднику захотелось инвестировать в нее весь свой потенциал.

До недавнего времени считалось, что острый ум, твердая логика и стрессоустойчивость — это залог успешного лидерства. Но основатель и руководитель Business Innovation Network в Швейцарии, профессор Пьер Касс считает, что для руководителя показатели эмоционального интеллекта EQ и жизненной энергии VQ намного важнее традиционного IQ.

Уровень жизненной энергии лидера VQ — это способность зарядить энергией себя и повести за собой окружающих.

"Лидер влияет на настрой своей команды. От настроя команды зависит производительность. Сделайте вывод" Джошуа Фридман

К чему мы это все? Чтобы система стала "живой" и сумела выжить в изменчивых обстоятельствах, лидер должен обладать высоким уровнем VQ. И не только он, но и большинство членов команды. Тогда каждый будет смело брать ответственность и доверять друг другу, легко общаться внутри компании и поднимать эффективность бизнеса в целом.

Повести за собой: какие навыки нужны руководителю в новых условиях

Высокий показатель жизненной энергии у лидера отражается на всей команде. Люди в ней активны и позитивно настроены, ясно видят поставленные цели и стремятся к ним, не боятся проявить инициативу, становятся генераторами идей и, соответственно, чувствуют финансовый результат на собственном кармане.

И наоборот: если руководитель недоволен жизнью, неспособен проявлять эмоции и общаться в коллективе, то общий уровень VQ компании снижается.

Для поднятия уровня VQ, человек должен, в первую очередь, разобраться в себе, в своих целях и устремлениях, проанализировать выполняемую работу и увлечения. Найти ответ на вопрос: "Своей ли жизнью я живу?"

Лидер с высоким VQ полноценно живет сам и способен высвободить энергию других членов команды, поднимая эффективность бизнеса в целом.

Такой руководитель — это, в первую очередь, человек с навыками межличностного общения:

Взаимодействие в команде. Согласованность работы всех зависит от умения лидера четко поставить задачу и незримо контролировать ее выполнение.

Согласованность работы всех зависит от умения лидера четко поставить задачу и незримо контролировать ее выполнение. Умение принимать решения. В самоорганизованных системах тоже возникают ситуации, когда от решительности начальства зависит стратегия развития организации.

В самоорганизованных системах тоже возникают ситуации, когда от решительности начальства зависит стратегия развития организации. Умение делегировать. Доверие — его основа. Один из опросов свидетельствует, что 59% специалистов ощущают недоверие со стороны начальства, которое проявляется в чрезмерном контроле, а мелочный контроль ведет к снижению мотивации.

Доверие — его основа. Один из опросов свидетельствует, что 59% специалистов ощущают недоверие со стороны начальства, которое проявляется в чрезмерном контроле, а мелочный контроль ведет к снижению мотивации. Умение поддержать. Не просто "решать вопросы" и организовывать команду в целом. Поддержать каждого по отдельности — значит завоевать доверие всех.

Эмоциональная составляющая в бизнесе — вещь тонкая и неощутимая на первый взгляд. Работа в этом направлении требует смелости и решительности, особенно для руководителя, сталкивающегося ежедневно с массой бизнес-задач. Еще одна сложность в том, что эффект от перестройки на "новые рельсы" отсрочен во времени.

Но если нужно получить вовлеченную команду и приверженных компании сотрудников, то эмоциональный компонент сбрасывать со счетов нельзя. Достичь результата быстрее помогут уже разработанные программы психологической поддержки.