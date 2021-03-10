Как торговать на Биномо на сайте и через приложение — обучение, турниры

Краткий обзор торговой платформы Binomo.com

Получить дополнительный доход на торговле онлайн может каждый, но нужны знания и опыт. Это возможно сделать на веб ресурсе Биномо, а что это за сервис, разберемся далее.

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Binomo в Украине — это развод?

Биномо является платформой для торговли активами. Многочисленные отзывы клиентов указывают на то, что этот брокер — не развод.

Реальные отзывы

Благодаря положительным отзывам о Биномо на разных форумах и Youtube, можно понять, что это действительно стоящая платформа в UA.

Роман Саркисян: "Торгую на Binomo давно, применяю разные стратегии. Считаю, что сегодня это одна из лучших платформ в Украине".

Едмон Дантес: "Я тестирую стратегии на демо и использую на реальном счету только подходящие. Но это мой подход на Биномо."

Наташа Буланова: "Я неплохо торгую на биномо.ком, но сначала пришлось обучаться.".

Конечно, не обходится и без отрицательных отзывов, но их, как правило, оставляют трейдеры, которые не разобрались с функционалом.

Вход в личный кабинет

Вход в личный аккаунт состоит из таких шагов:

Заходим на оф. сайт binomo.com, нажимаем "Войти" и "Регистрация". Заполняем поля с email и паролем. Выбираем валюту счета (нельзя изменить после регистрации). Изучаем и принимаем условия Клиентского соглашения. Подтверждаем регистрацию по ссылке от email.

Обучение

Официальный сайт Биномо в Украине предлагает бесплатные материалы по трейдингу и обеспечивает пользователей обучающими материалами и демо счетом, на котором можно тренироваться торговать.

Турниры

Дополнительный доход на сайте еще можно получать, принимая участие в турнирах. Заняв одно из призовых мест, трейдер увеличить свой депозит.

Приложение на Android и iOS — где скачать?

На платформе можно торговать не только с ПК, но и с мобильного. Для этого необходимо скачать приложение Binomo с Google Play или App Store. Мобильная версия имеет урезанный функционал по сравнению с веб-платформой.

Партнерка

Как можно еще дополнительно заработать на Биномо? Участвовать в партнерской программе BinPartner. О бонусах партнерки можно детальнее узнать на официальном сайте компании.

Стоит ли торговать на Биномо?

Разобравшись, что такое Binomo, становится понятно, что с этим брокером можно получать доп доход, бесплатно обучиться веб трейдингу и протестировать демо. Реально ли заработать на этой платформе? Конечно, но только при серьезном подходе к обучению. Онлайн торговля всегда подразумевает под собой риски. Снизить их можно путем подбора стратегий и длительной практики.