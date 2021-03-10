Как торговать на Биномо на сайте и через приложение — обучение, турниры

Краткий обзор торговой платформы Binomo.com
Получить дополнительный доход на торговле онлайн может каждый, но нужны знания и опыт. Это возможно сделать на веб ресурсе Биномо, а что это за сервис, разберемся далее.
Binomo в Украине — это развод?
Биномо является платформой для торговли активами. Многочисленные отзывы клиентов указывают на то, что этот брокер — не развод.
Реальные отзывы
Благодаря положительным отзывам о Биномо на разных форумах и Youtube, можно понять, что это действительно стоящая платформа в UA.
Роман Саркисян: "Торгую на Binomo давно, применяю разные стратегии. Считаю, что сегодня это одна из лучших платформ в Украине".
Едмон Дантес: "Я тестирую стратегии на демо и использую на реальном счету только подходящие. Но это мой подход на Биномо."
Наташа Буланова: "Я неплохо торгую на биномо.ком, но сначала пришлось обучаться.".
Конечно, не обходится и без отрицательных отзывов, но их, как правило, оставляют трейдеры, которые не разобрались с функционалом.
Вход в личный кабинет
Вход в личный аккаунт состоит из таких шагов:
- Заходим на оф. сайт binomo.com, нажимаем "Войти" и "Регистрация".
- Заполняем поля с email и паролем.
- Выбираем валюту счета (нельзя изменить после регистрации).
- Изучаем и принимаем условия Клиентского соглашения.
- Подтверждаем регистрацию по ссылке от email.
Обучение
Официальный сайт Биномо в Украине предлагает бесплатные материалы по трейдингу и обеспечивает пользователей обучающими материалами и демо счетом, на котором можно тренироваться торговать.
Турниры
Дополнительный доход на сайте еще можно получать, принимая участие в турнирах. Заняв одно из призовых мест, трейдер увеличить свой депозит.
Приложение на Android и iOS — где скачать?
На платформе можно торговать не только с ПК, но и с мобильного. Для этого необходимо скачать приложение Binomo с Google Play или App Store. Мобильная версия имеет урезанный функционал по сравнению с веб-платформой.
Партнерка
Как можно еще дополнительно заработать на Биномо? Участвовать в партнерской программе BinPartner. О бонусах партнерки можно детальнее узнать на официальном сайте компании.
Стоит ли торговать на Биномо?
Разобравшись, что такое Binomo, становится понятно, что с этим брокером можно получать доп доход, бесплатно обучиться веб трейдингу и протестировать демо. Реально ли заработать на этой платформе? Конечно, но только при серьезном подходе к обучению. Онлайн торговля всегда подразумевает под собой риски. Снизить их можно путем подбора стратегий и длительной практики.