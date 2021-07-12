Как Украине не потерять европейский рынок после введения углеродного налога?

Недавно лидеры G7 совместно запустили Программу промышленной декарбонизации для ускорения инноваций, внедрения технологий декарбонизации и гармонизации стандартов в тех секторах, которые испытают наибольшие трудности в плане достижения нулевых выбросов. Речь идет прежде всего о черной металлургии, цементной отрасли, химической промышленности и нефтехимии.

При этом не только G7 обязуется свести выбросы к нулю к 2050 году, но и Южная Корея, Австралия и Китай декларируют намерение отказаться от использования ископаемых видов топлива. В Евросоюзе даже реализуется соответствующая программа Green Deal. Важная роль в ней отведена декарбонизации металлургической отрасли.

На данный момент в мире существует три технологии выплавки стали: мартеновская, кислородно-конверторная и электросталеплавильная. Самые большие выбросы СО2 дают мартены: в среднем 2,5 тыс. кг на 1 тонну стали. Выбросы СО2 при выплавке стали кислородно-конверторным способом чуть меньше, но все равно значительны: на уровне 1,8-2 тыс. кг, в то время как электрометаллургия производит 100-300 кг СО2. Таким образом, только электропечи — наиболее реальный и быстрый путь максимально приблизиться к нормам Green Deal.

Водородная металлургия существует пока только в пилотных проектах, которые далеки от реализации в промышленных объемах. Например, ведущий стальной производитель Германии, концерн ThyssenKrupp, рассматривает возможность использования водорода вместо угольного топлива в доменном производстве не раньше 2030 года. Новый метзавод на водороде строят в Швеции, инвестируют в этот проект более десятка инвесторов со всего Евросоюза.

В то же время мы видим, что многие сталелитейные гиганты задумываются о переходе на электросталеплавильную технологию. Такие заявления уже сделали Nippon Steel, British Steel, Liberty Steel, даже лидер мировой металлургии ArcelorMittal объявил о замене доменных печей на своих заводах в Германии на электросталеплавильные. Австрийская Voestalpine также заявила о том, что будет менять три доменные печи на ЭСП до 2030 года.

Что это значит для Украины? Считаю, что реализация Green Deal в Украине неизбежна. Украинской промышленности придется декарбонизироваться, иначе она может потерять европейский рынок после введения так называемого углеродного налога, специального таможенного тарифа на импорт продукции, производство которой не соответствует требованиям климатической нейтральности. Уже в июле Еврокомиссия опубликует пакет поправок в европейское законодательство по климатическим целям, среди них регламент по механизму СВАМ — новой углеродной пошлине.

Между тем в Украине уже есть успешные примеры экологической модернизации, когда выбросы СО2 максимально соответствуют нормативам Green Deal. Я говорю о нашем инновационном электросталеплавильном комплексе "Интерпайп Сталь", построенном в 2012 году.

Это крупнейшая экоинвестиция в украинскую промышленность за годы независимости. Вместе со смежными производствами "Интерпайп" вложил в строительство завода около $1 млрд. Предприятие построено по самым жестким экологическим требованиям Евросоюза.

Новый завод позволил нашей компании закрыть устаревшее, экологически грязное мартеновское производство. В результате выбросы СО2 мы снизили в десять раз, потребление природного газа — в восемь раз.

Строительство "Интерпайп Стали" осуществлялось частично за счет заемных средств итальянского экспортно-кредитного агентства SACE. В рамках сотрудничества с ним требовалось подтверждать соответствие европейским экологическим требованиям на каждом этапе строительства. И мы подтверждали.

Даже после завершения строительства раз в полгода к нам приезжал экологический аудит из ЕС и проверял выполнение всех норм. И сейчас "Интерпайп Сталь" максимально соответствует целевым показателям Green Deal: менее 250 кг СО2 на 1 тонну стали. "Интерпайп" инвестировал $1 млрд в обеспечение перехода к производству "зеленой" стали. Мы это сделали, когда о Green Deal никто в Украине еще не говорил и даже не обсуждал возможность государственной поддержки декарбонизации.

Стоит отметить, что в ЕС экомодернизация металлургической отрасли оценивается в 150 млрд евро, финансирование этих мероприятий предполагается за счет льготных кредитов из фондов, создаваемых в рамках целевых программ.

Одним из самых амбициозных проектов является стратегия Германии, предусматривающая бюджетное финансирование в размере 9 млрд евро для перехода металлургии на "зеленые" технологии. А как с этим обстоят дела у нас?

В Украине нет ни одного работающего финансового стимула для декарбонизации промышленности в целом и металлургии в частности. Для выполнения НВВ2 (Второго нацио­нально определенного взноса, инструмент Парижского климатического соглашения) Украине понадобится около 100 млрд евро, но источников финансирования нет.

Даже единственный законодательно закрепленный в Украи­не финансовый стимул для "зеленой" металлургии (предполагает небольшую скидку к тарифу на электроэнергию) так и не заработал, хотя вступил в законную силу практически год назад. Причина — Кабмин до сих пор не может принять порядок предоставления "зеленого" статуса металлургическим предприятиям. Это чисто технический документ, но его согласование постоянно тормозится из-за бюрократических преград.

Можно сколько угодно разрабатывать красивые программы и проекты по декарбонизации, но без четкой финансовой составляющей все они так и останутся на бумаге. А промышленники окажутся один на один с вызовами декарбонизации.

Хочу привести один показательный пример: в туристическом центре Италии, городе Удине (10 км от Венеции), расположен метзавод, который по своему оборудованию является абсолютным аналогом "Интерпайп Стали". Он не влияет на окружающую среду и не отпугивает туристов. Возможно, когда-то и в Украине появятся несколько таких "Венеций". Но с подобным подходом властей к финансовому стимулированию декарбонизации это произойдет не скоро.