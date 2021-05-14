Как выбрать гинеколога: 6 критериев

Гинеколог — это тот врач, который сопровождает женщину всю ее взрослую жизнь. Идеально найти "своего" — такого, с которым налажены доверительные отношения и в профессионализме которого нет сомнений. Не всегда удается сделать это сразу, часто женщине приходится сменить несколько гинекологов. Как не ошибиться в выборе, как понять, что врач — не тот, что нужен, не допуская до критической ситуации?

1. Хорошие отзывы

В интернете есть места, где люди обмениваются мнением о врачах, в том числе и о гинекологах. Найти их довольно просто: в поисковике вводите запрос, например, "хороший гинеколог в Киеве", или "отзывы о гинекологах Харькова". Просматривая отзывы, учитывайте, что плохой отзыв не всегда говорит о том, что врач плохой, даже у хороших врачей бывают недовольные пациенты. Случается и так, что от их имени выступают конкуренты. Обращайте внимание на соотношение хороших и плохих отзывов, вчитывайтесь, что именно не понравилось, возможно, для вас это не так важно.

2. Профессиональное поведение

Пациентки вправе ожидать от гинеколога профессионального и деликатного к себе отношения. Недопустимы ни скользкие шуточки и комментарии, ни морализаторство относительно половой жизни, какой бы она ни была. Профессионал может задавать разные вопросы, в том числе интимного свойства, но никогда не будет комментировать ответы в пренебрежительном, высокомерном или насмешливом тоне.

3. Скорее рожайте, или Роды как решение проблемы

Хороший гинеколог никогда не будет советовать рожать, не зная и вникая в обстоятельства жизни пациентки. Рождение ребенка — далеко не только вопрос самочувствия матери. Кроме того, беременность и роды хоть и физиологическая, но все же нагрузка на женский организм, и вовсе не обязательно после них здоровье улучшается. Стоит ли ходить к врачу, который раздает такие непрофессиональные советы? Где гарантия, что остальные его действия профессиональны?

4. Несуществующие диагнозы

Хороший врач не ставит несуществующих или коммерческих диагнозов. К таким относятся, например, эрозия шейки матки или микоплазмоз. Эрозия шейки матки у молодых женщин в подавляющем большинстве случаев является обычной эктопией и лечения не требует. Инфекционные агенты вроде микоплазм входят в состав нормальной микробиоты организма, их обнаружение вовсе не является диагнозом. Если гинеколог ставит подобный диагноз и назначает лечение, стоит обратиться к другому.

5. Лекарства с недоказанной эффективностью

Хороший врач никогда не назначает лекарства с недоказанной эффективностью. Это группа препаратов, не обнаруживших какого-либо эффекта от их приема. К таким относятся, например, гомеопатические средства или модные одно время иммуностимуляторы. Если лечения не требуется, зачем тратить зря деньги, а если оно нужно, то зачем терять время?

6. Ответы на вопросы

Обращаясь к врачу за помощью, женщина имеет право знать, что с ней происходит. Хороший врач всегда подробно ответит на вопросы пациентки, плохой — отмахнется, скажет, что ей это знать необязательно, ответит слишком коротко, непонятно или раздраженно. Оставайтесь с тем врачом, который не отказывается дать разъяснения, ведь касаются они самого дорогого — здоровья.