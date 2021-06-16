Как выбрать размер телевизора

Телевизор сейчас есть практически в каждом доме. Выбирая его, следует обращать внимание не только на качество изображения, но и на размер диагонали. Причем отнюдь не всегда здесь действует правило — чем больше, тем лучше.

От чего зависит размер диагонали?

Многие отдают предпочтение большим телевизорам. Гигантская панель на всю стенку смотрится круто. Но в каких случаях такой телевизор оправдан?

Во-первых, большие телевизоры предназначены для больших комнат. Есть формула, по которой расстояние от глаз до экрана должно быть втрое больше, чем диагональ. Следовательно, если вы решили стать счастливым обладателем 62-дюймового гиганта, убедитесь, что вы можете находиться от него на расстоянии около 5 метров. Тогда вам комфортно будет смотреть на изображение, и глаза не будут напрягаться. Если же комната имеет меньший размер, то и ТВ стоит выбирать поменьше.

Также, выбирая большой телевизор, всегда обращайте внимание на:

разрешение экрана — если для небольших диагоналей (до 40 дюймов) этот параметр не несет особого значения, то покупать гигантов без разрешения 4К или даже 8К не имеет смысла;

тип матрицы — желательно выбирать QLED, она обеспечивает максимальную точность передачи цветов и хорошую насыщенность цвета;

частота обновления экрана — более высокие показатели обеспечивают меньшую степень мерцания.

Учета этих параметров достаточно для того, чтобы выбрать изделие, которое бы обеспечивало идеальную картинку для ваших глаз. Впрочем, если вам хочется чего-то большего, стоит обратить внимание и на дополнительные функции.

Особенности современных телевизоров

Производители современных телевизоров оснащают их рядом дополнительных особенностей. Среди наиболее популярных:

выгнутый экран — снижает нагрузку на зрение и позволяет еще больше углубиться в происходящее;

матовое покрытие — увеличивает угол обзора и уменьшает блики от солнечных лучей;

технология HDR — увеличивается яркость светлых участков, картинка получается более живой;

Smart TV — функция позволяет использовать телевизор как самостоятельный медиацентр, просматривать фильмы и передачи напрямую из сети интернет; играть в игры;

3D — передача трехмерного изображения с помощью специальной технологии не сильно прижилась; впрочем, многие производители продолжают внедрять и совершенствовать, чтобы вы могли ощутить максимальный эффект присутствия.

Отталкивайтесь от наших советов и выбирайте телевизор, который максимально впишется в пространство вашей квартиры. Кстати, большой выбор техники на любой вкус и бюджет предлагает сеть АЛЛО.