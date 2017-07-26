Как выглядит пассажирский вагон "Укрзализныци" после капитального ремонта

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) показало пассажирский купейный вагон после капитально-восстановительного ремонта (КВР). "В течение 2017 г. УЗ восстановит капитально-восстановительным ремонтом 153 пассажирских вагона", — говорится в сообщении компании. Из них 91 единицу отремонтируют на собственных производственных мощностях УЗ, остальное — на сторонних ремонтных заводах.

"Преимущества вагона очевидны: розетки в каждом купе, современное освещение и окна, кондиционер, обновленный дизайн и прочее. Причем для всех вагонов разработан единый стандарт и дизайн. Уверен, что пассажиры получат удовольствие от путешествий в этом вагоне и высоко оценят качество и комфорт", — цитируется член правления ПАО "Укрзализныця" Сергей Михальчук, который руководит пассажирским сектором.

По его словам стоимость проведения КВР одного вагона — 8,5 млн грн. Такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 15 лет и увеличить межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. "Есть амбициозные планы в последующие три года обновлять КВР не менее 200 вагонов ежегодно", — цитируется Михальчук.

Для сравнения, стоимость нового пассажирского вагона, закупленного УЗ у "Крюковского ВСЗ" (Кременчуг) в нынешнем году составила почти 19,2 млн грн.

В сообщении отмечается, что при проведении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов на 94% используются комплектующие отечественного производства. В планах увеличение этого показателя до 98%.

Сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов составляет более 4,5 тыс. единиц. Из них 57% в возрасте от 28 до 41 года. 21% парка возрасте от 20 до 28 лет. 12% парка имеют возраст более 41 года. Остальные вагоны — моложе 20 лет. Средний возраст вагона — 30,1 года.