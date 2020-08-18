Лазерная эпиляция — лучший способ избавиться от нежелательной растительности и сохранить гладкую, ухоженную кожу надолго. Шугаринг, воск, бритва — вчерашний день. Современные женщины выбирают "лазерку". Хотя и обойдется такое избавления от волос дороже других, многочисленные отзывы подтверждают — результат оправдывает высокую стоимость.

В этой статье вы узнаете, какая цена лазерной эпиляции в Украине. Также, когда лучше делать и кому нельзя, рекомендации по подготовке и уходу за кожей после процедуры.

Какие виды применяют?

Эпиляция лазером известна в Украине более 20 лет и широко применяется в салонах. Но до сих пор не все девушки понимают, в чем заключается метод. Лазерный луч заданной частоты направленно воздействует на волосяные луковицы. В результате фолликул разрушается, волосок отпадает и больше уже не растет.

Несколько лет назад эпиляция выглядела и проводилась не так, как сегодня. Инновационные технологии позволили сократить время и уменьшить болезненность манипуляции. В зависимости от типа аппарата и особенностей организма, для полного устранения волосяного покрова требуется от 6 до 12 посещений кабинета косметолога. Предлагаем обратить внимание на самую последнюю новинку — 3D лазерную эпиляцию. Эта технология стала сенсацией в аппаратной и медицинской косметологии.

Что такое 3D?

Это использование трёх волн разной длины (755нм, 808нм, 1064нм) — в этом его уникальность. Для этого применяется инновационный аппарат с уникальной насадкой, что обеспечивает лучшую эффективность и безболезненность.

Преимущества

Плюсы эпиляции, которые подчеркнули уже сотни женщин и мастеров Украины:

• Волоски не только удаляются, а замедляется их повторный рост;

• Удаляются темные, светлые и малозаметные волосочки;

• Безболезненно, благодаря охлаждающему сапфировому наконечнику и не требует анестезии;

• Лазер допустимо использовать в любое время года, даже на загорелой коже;

• Абсолютно безопасно, соседние ткани не травмируются.

Недостатки

Главным недостатком является сравнительно высокая цена лазерной эпиляции. Но простая арифметика показывает: в итоге выгоднее сделать один раз лазерку и забыть о бритвенных станках и шугаринге, чем постоянно тратиться на традиционные средства, терпеть боль и дискомфорт.

Показания и противопоказания

Показания к проведению одинаковы для всех — нежелательные волоски на теле или лице. Стоит предпочесть эпиляцию, если волос много, они быстро и интенсивно отрастают, врастают. Также, если устали от бесконечного бритья и липких лент, боли, а воск вызывает аллергические реакции. Но в некоторых случаях, при всей безопасности применять его нежелательно.

Прежде чем делать 3Д эпиляцию, исключают возможные противопоказания. К ним относятся:

• Свежий загар до 3 дней;

• Варикоз в запущенной стадии;

• Нарушение целостности кожных покровов — царапины, ссадины, нарывы;

• Простуда и обострение других воспалительных процессов в организме.

Плюс рекомендуем дополнительно проконсультироваться со специалистом.

От чего зависит стоимость?

Цены на лазерную эпиляцию зависят от зоны и варьируются от 100 до 350 грн (верхняя губа), от 900 до 3000 грн (ноги полностью). В каждом центре установлена собственная ценовая политика, определяется она в зависимости от ряда факторов:

• Вид оборудования;

• Квалификация мастера;

• Уровень салона, локация;

• Физиологические особенности клиентки — размер обрабатываемой зоны.

Стоимость будет ниже, если воспользоваться клубными картами, акциями и бонусами. Учитывайте также, что гибридная эпиляция намного эффективнее стандартного удаления волос лазером.

Что еще нужно знать

Чтобы процедура дала ожидаемый эффект и не пришлось повторять ее многократно, перед каждым сеансом нужно побриться. Тогда на лазерную обработку каждого фолликула потребуется минимум времени и энергии, что позволить сэкономить и минимизировать риск ожогов.

Остается открытым вопрос, можно ли делать процедуру во время беременности и лактации. Прямых противопоказаний нет. Но ввиду того, что тело гипер-чувствительно в этот период, рекомендуется её отложить.

Где сделать?

Студия лазерной эпиляции ЭпиЛазер одна из немногих в Киеве и Украине, где выполняют трехволновую 3D методику. В студии применяется самое современное, надежное и эффективное оборудование с охлаждающим наконечником. Клиентов обслуживают только дипломированные сотрудники с медицинским образованием, поэтому досадные побочные эффекты и осложнения исключены.

Цены на лазерную эпиляцию в сети EpiLaser начинается от 100 грн. Здесь действуют акции и скидки для новичков и постоянных клиентов, что позволяет существенно сэкономить.

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