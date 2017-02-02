Какая постель теперь будет в купейных вагонах (фото)

  02 февраля 2017, 17:00
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"Укрзализныця" хочет провести эксперимент в пассажирских поездах — позволить пассажирам протестировать разные комплекты белья и проголосовать за самый удобный

Какая постель теперь будет в купейных вагонах (фото) | Транспорт | Дело Увеличить картинку

ПАО "Укрзализныця" заменит свыше 580 тыс. комплектов постельного белья для пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причем первые 92 тыс. комплектов постельного белья и 1,1 тыс. матрасов железные дороги уже получили. Еще должны поставить 28 тыс. зимних и 18 тыс. летных одеял и более 19 тыс. матрасов.

В 2017 году "Укрзализныця" планирует массово заменять подушки, одеяла и матрасы на более удобные для пользования, отойти от "советских" стандартов и ввести новые, с учетом современных материалов и технологий.

Поэтому компания организовала встречу с 14 производителями, которые представили комплекты постельного белья, подушки, матрасы, одеяла, полотенца, простыни и другие текстильные изделия, предназначенные для пассажирских вагонов.

"Время обновляться, отказываться от использования в поездах перьевых подушек и другого устаревшего съемного инвентаря. Проект соответствующего приказа уже на рассмотрении в Министерстве инфраструктуры Украины. Мы рассчитываем к марту получить согласование на обновление стандартов и сделать 2017 годом массового обновления", — заявил во время выставки директор по пассажирским перевозкам и сервиса "Укрзализныци" Игорь Романкив.

Он также сообщил, что хочет расширить эксперимент: "попросим у производителей предоставить несколько комплектов белья для эксперимента с участием пассажиров, проведем анкетирование и узнаем, какие именно комплекты понравились пассажирам больше".

В 2016 году "Укрзализныця" купила более 230 тыс. новых постельных комплектов, свыше 40 тыс. одеял и более 31 тыс. матрасов. Они поступили в 76 поездов международного и внутреннего сообщения. В первую очередь новое белье получили фирменные поезда повышенной комфортности категорий "Ночной экспресс" и "Ночной быстрый".

    • Менеджеры &quot;Укрзализныци&quot; провели смотрины 14 производителей: хотят заменить перьевые подушки и ватные матрасы на что-то более современное
    • Менеджеры &quot;Укрзализныци&quot; провели смотрины 14 производителей: хотят заменить перьевые подушки и ватные матрасы на что-то более современное
    • Менеджеры &quot;Укрзализныци&quot; провели смотрины 14 производителей: хотят заменить перьевые подушки и ватные матрасы на что-то более современное
    • Менеджеры &quot;Укрзализныци&quot; провели смотрины 14 производителей: хотят заменить перьевые подушки и ватные матрасы на что-то более современное

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: пассажирские перевозки , укрзалізниця

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Какая постель теперь будет в купейных вагонах (фото) | Транспорт | Дело
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