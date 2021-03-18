Какие гербициды применяются в посевах картофеля?

Картофель — это одна из самых популярных сельскохозяйственных культур. Ее выращивают не только в промышленных масштабах, но и на дачных грядках и мини-огородах в пределах садовых участков. Несмотря на достаточно высокий процент всхожести и неприхотливости посадок, картофель все равно нуждается в обработке от сорняков. Чаще всего для этого используют гербициды, купить которые можно на сайте https://vseroste.com.ua. Вместе с экспертами компании "Vse Roste" мы подготовили краткий обзор гербицидов, которые лучше всего подходят для защиты картофеля от сорняков.

Особенности гербицидной обработки картофеля

Если речь идет об обработке небольшого земельного участка, то вполне можно обойтись опрыскиванием. Но помните, что это все же химия, поэтому нужно постараться свести к минимуму вероятность ее проникновения в клубни картофеля.

Общие рекомендации:

проводите обработку в период времени, когда почва не слишком влажная;

рыхлость и комковатость земли — это идеальные условия;

для обработки выбирайте безветренную погоду, без осадков;

старайтесь, чтобы раствор не попадал на корни картофеля.

Самые популярные гербициды для картофеля

Если говорить глобально, существует всего два вида гербицидов: довсходные и послевсходные. Первые чаще всего продаются в виде гранул и вносятся непосредственно в почву. Послевсходные средства для защиты растений распыляются, так как должны впитываться через листву.

Топ довсходовых гербицидов:

Раундал. Этот гербицид используется для предварительной обработки грунта. В его состав входит глифосат, который оказывает разрушительное воздействие на корневую систему растений.

Центурион. Тоже направлен на уничтожение корней сорняков. Клетодимы идеально подходят для уменьшения численности однолетних сорных трав.

Боксер, Активным действующим веществом является просульфокарб в концентрации 80%. Этот гербицид максимально эффективен против двудольных сорняков.

Топ послевсходовых гербицидов: