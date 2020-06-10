Какого цвета купить кожаный кошелек или портмоне?

Сейчас практически каждый имеет смартфон и в нем цифровой кошелек. Несмотря на это, по-прежнему популярны брендовые кошельки из натуральной кожи для хранения и переноски карт, наличных и прочей мелочи. Ключевой мотив — легкий доступ к собственным деньгам, вне зависимости от места и наличия интернета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решение купить кожаный кошелек в интернет-магазине зачастую связано с потерей, износом или выбором презента для близкого человека. Кожаный бумажник имеет достаточно четкие опции: отделения для банкнот и карт, монетница, формат под ровную или складывающуюся купюру, способ застегивания. Но желание купить кожаный кошелек в Украине имеет и вторую сторону медали — портмоне из натуральной кожи должно быть красивым, модным и стильным. Цвет — основной фактор привлекательности и модности кошелька, и окружающие в первую очередь обращают на него внимание.

Кожаное портмоне в Украине впечатляет разнообразием цветовых решений. Классическое мужское кожаное портмоне популярно в черном и коричневом цвете.

А вот женское портмоне из натуральной кожи не имеет никаких ограничений в цветовой палитре. Поэтому, купить кошелек для женщины и выбрать лучшую расцветку, для вас может показаться достаточно сложной задачей. Интернет-магазин кошельков N-K.net.ua подготовил 3 совета, как купить кошелек в Киеве подходящего цвета.

Советы по выбору расцветки кошелька:

✅ Выбирайте цвет, который соответствует одежде и аксессуарам гардероба

Если планируете купить бумажник в Киеве, рассмотрите, какие оттенки доминируют в вашем шкафу. Вещи должны дополнять друг друга. Наряду с поясом, обувью и сумкой — цвет кошелька играет важную роль в наряде.

Модный тренд последних сезонов — изделия, имеющие контрастные цвета внутри или швов. Сложно подобрать универсальное сочетание? Покупайте черный для мужчин и красный для женщин.

✅ Выбирайте любимый цвет при покупке для себя

Консультанты по стилю и представители бренда "Neri Karra" рекомендуют выбирать то, что нравится. Никто не должен решать за вас. Удерживайтесь от всевозможных акций. Лучше купить портмоне, которое будет радовать цветом, чем соблазниться акцией на невзрачное изделие и сожалеть о ненужной покупке. Как эксклюзив, можно заказывать кожаный кошелек с гравировкой в виде надписи или орнамента.

✅ Учитывайте восприимчивость к загрязнению

Бумажник используется ежедневно и подвержен постоянному износу, естественным загрязнениям. Соответственно, кошелек из натуральной кожи — единственный надежный вариант. В изделиях известных брендов используют качественно окрашенную кожу, что гарантирует долговечность и сохранность внешнего вида. В зависимости от условий работы, стоит подумать об оптимальном цвете аксессуаров. Для пыльного рабочего места подойдет портмоне темных тонов, а яркое имеет больше шансов испачкаться.

Искренне надеемся, что эти советы помогут Вам с выбором цвета бумажника для себя или в подарок. Учитывайте тенденции моды, будьте уникальны, доверяйте своему вкусу — и вы не разочаруетесь!