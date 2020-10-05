Какова вероятность забеременеть после процедуры ЭКО?

Процедура ЭКО — это возможность забеременеть даже в том случае, когда состояние организма накладывает на это определенные ограничения. К ней нередко прибегают женщины старше 40-45 лет, поскольку возраст уже не позволяет зачать самостоятельно. Необходима эта процедура и более молодым женщинам, которые имеют проблемы со здоровьем и получили диагноз бесплодие.

Узнавая, где делается процедура ЭКО в Украине, многие женщины и пары заранее стараются понять, каковы шансы на успех в их ситуации. Сразу оговоримся, что без обследования и консультации у врача говорить о каких-либо точных показателях невозможно. Но мы можем рассказать о статистике.

Шансы забеременеть естественным путем в зависимости от возраста

Начнем со статистики, которая касается естественной беременности. До 28 лет вероятность забеременеть составляет 83%, если возраст повышается до 30-35 — шансы снижаются до 60%. Для женщин от 35 до 40 этот показатель составляет 30%. В 40-45 лет можно рассчитывать на 25% забеременеть, а для женщин старше 45 этот показатель падает в геометрической прогрессии. Мы сейчас не говорим о каких-либо рисках, это только проценты, которые касаются возможности самой беременности. Очевидно, что возраст тут имеет прямое значение — ресурсы организма истощаются, а потому шансы на успех падают.

Процент беременности после проведения ЭКО

Здесь статистика несколько иная — с возрастом она тоже связана, но в меньшей степени. Отталкиваться следует от того, допускают ли врачи пациентку к процедуре и считают ли, что она сможет самостоятельно выносить ребенка. И тут показатели радуют. Мировая статистика показывает, что при первой попытке беременеет 40% женщин, а после четвертой попытки беременность наступает у 8 из 10 пациенток. Также в практике врачей зафиксированы случаи, когда беременность наступала после 10-й попытки. То есть все сводится к тому, с какого именно раза получится нужный результат.

На какие гарантии можно рассчитывать?

К сожалению, врачи не могут предсказать, когда случится долгожданная успешная попытка — такие прогнозы просто невозможны. Но сейчас появилось предложение, которое позволит многим парам чувствовать себя уверенно — это так называемые программы гарантированного ЭКО, при которых договор заключается на неограниченное количество попыток. Это очень выгодно и удобно для тех ситуаций, когда беременность может наступить после четвертой, пятой или последующей попытки.

Факторы, влияющие на успех ЭКО

Этих факторов немало:

возраст,

здоровье обоих партнеров,

опытность и добросовестность врачей,

качество оборудования,

возможности клиники.

Есть и такой интересный фактор, как психологическое состояние женщины, о чем говорят редко.

ЭКО и психология

Всем кажется, что если пациентка решилась на ЭКО, то она изначально готова к беременности, родам, появлению в своей жизни ребенка. Но многим будущим мамам рекомендуется пообщаться с психологами, привести в равновесие свое душевное состояние — особенно если вопрос с беременностью безуспешно решался длительное время или за плечами есть негативный опыт в виде аборта, выкидыша, потери малыша. От того, насколько правильно и позитивно настроена женщина, тоже многое зависит.

Подробности о том, на какой успех может рассчитывать конкретная пара, стоит узнавать у своего лечащего врача после подробного обследования. Однозначно лишь одно: современные методы ЭКО во много раз повышают шансы на появление ребенка даже в крайне сложных ситуациях.