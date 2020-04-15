Kernel направил 150 млн грн на борьбу с коронавирусом

На противодействие эпидемии коронавируса компания Kernel направила 150 млн грн: 55 млн грн выделены в общегосударственный фонд для обеспечения нужд Министерства здравоохранения, еще 95 млн грн — на экстренную закупку медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для больниц Полтавской и Кировоградской областей. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Как социально ответственная компания Kernel не может оставаться в стороне, когда страна нуждается в поддержке. Мы принимаем непосредственное участие в масштабных работах по противодействию эпидемии коронавируса, чтобы быть уверенными в готовности медицинских учреждений предоставлять своевременную квалифицированную помощь жителям областей. Для координации ситуации на местах созданы оперативные штабы. Совместно с Полтавской и Кировоградской областными государственными администрациями разработана комплексная программа поддержки медицинских учреждений. Такие договоренности и региональное распределение были достигнуты на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с крупнейшими украинскими компаниями, — комментирует Евгений Осипов, СЕО Kernel. — Мы выделили уже 150 млн грн для преодоления эпидемии в Украине. Пока наша страна находится в зоне риска, пока больницам не хватает медицинского оборудования, а врачам — средств индивидуальной защиты, мы будем предоставлять как финансовую, так и координационную помощь".

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На сегодня закуплено более 200 единиц медицинской техники: высококлассные аппараты ИВЛ, аппарат для ПЦР-диагностики, кислородные концентраторы, мониторы пациента, дефибрилляторы, электрокардиографы, рентген-аппараты, пульсометры и другое важное для спасения жизни оборудование. После поставок в Украину закупленное оборудование доставляется медучреждениям в Полтавской и Кировоградской областях.

"В этой сложной ситуации мы поддерживаем не только наш персонал, но и тех, кто на передовой в бою с COVID-19. Наши врачи в первую очередь нуждаются в средствах защиты, а также должны быть обеспечены необходимым оборудованием и лекарствами для оказания помощи больным. И наша работа — это определение нужд в больницах, оперативная закупка, координация и доставка, что является достаточно непростой задачей в условиях дефицита оборудования и защитных костюмов во всем мире. Каждую единицу необходимо не только найти, но и выдержать жесткую конкуренцию с другими покупателями на международном рынке и обеспечить оперативную доставку в условиях ограничения грузовых перевозок. При этом критически важна проверка надежности как самого оборудования, так и контрагента", — отмечает Наталья Кульчицкая, руководитель департамента персонала Kernel.

45 млн грн Kernel направил на закупку индивидуальных средств защиты и других неотложных материалов для нужд медиков: костюмы профессиональной защиты, перчатки, хирургические маски, защитные щитки и очки, респираторы различных типов и так далее. Систематически компания пополняет запасы дезинфицирующих и антисептических средств.

"Наша больница определена для оказания специализированной стационарной помощи больным с коронавирусом. Соответственно, мы готовимся к любым сценариям. И когда получаем помощь, то чувствуем огромную благодарность. От компании Kernel мы получили необходимое медицинское оборудование, оно уже установлено и готово к работе. Также компания предоставила нам экспресс-тесты и индивидуальные средства защиты для медицинского персонала. Это очень действенная помощь для заведения", — отметила Наталья Свириденко, главный врач Полтавской областной клинической инфекционной больницы.

Еще более 11,5 млн грн направлены на приобретение медикаментов. По полученным от больниц запросам закуплены антибиотики, спазмолитики, анальгетики и бронхолитики, противовирусные, кровезаместительные, противогрибковые и противомикробные препараты и другие.

Программа противодействия коронавирусу в Kernel не ограничивается потребностями медицинских учреждений Полтавской и Кировоградской областей. Компания направляет деньги и усилия в поддержку медиков во всех регионах своего присутствия.

СПРАВКА

Kernel — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 15% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет в более чем 80 стран. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).