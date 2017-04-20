"Кернел" сократил продажи подсолнечного масла на 8,2%, зерна — на 1,7%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в третьем квартале 2017 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2016 года, сократила продажи зерна на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ — до 1,39 млн тонн.

Как отмечается в отчете компании, размещенном на ее сайте, продажи наливного масла в январе-марте сократились на 8,2% –до 293,75 тыс. тонн, продажи бутилированного подсолнечного масла увеличились на 21,3%, до 34,62 млн литров.

За этот период холдинг переработал 860,63 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 22,2% лучше показателя за третий квартал 2016 ФГ. Компания поясняет, что увеличение объемов переработки связано с рекордным урожаем подсолнечника в Украине в 2016 году.

Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах группы увеличилась на 9,7% — до 1,614 млн тонн.

За 9 мес. 2017 ФГ "Кернел" увеличил продажи зерна на 11,9%, до 4,103 млн тонн, наливного масла — на 3,5%, до 802,14 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла — на 19,3%, до 92,18 млн литров

Общая площадь посевных площадей "Кернела" под урожай 2017 года составит 381,9 тыс. га против 385,6 тыс. га годом ранее.

Пшеница в общей структуре площадей занимает 22% (против 21% в 2016 году), кукуруза составит 37% (против 36%), подсолнечник — 22% (против 21%), соей — 12% (15%), рапсом — 1,9% (против 0,7%).

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию компания поставляет в более чем 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота. Мощности по хранению компании составляют 2,8 млн тонн, земельный банк — 390 тыс. га.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% — до $1,989 млрд, EBITDA — на 12,7%, до $346,4 млн.