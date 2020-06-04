Компания ALFA Smart Agro презентовала уникальную технологию производства

Новую технологию назвали Smart CompleX.

"Чтобы создать инновационный препарат, нужно найти наиболее эффективную комбинацию действующих веществ и сделать так, чтоб они соединились в одной формуляции. На эту задачу порой уходят годы. Создание Smart CompleX длилось около трех лет. И нам удалось получить результат, который нас удовлетворил", — говорит Сергей Кнечунас, директор департамента исследований и разработки ALFA Smart Agro.

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Smart CompleX позволяет производить средства защиты растений на основе прохлораза в формуляции концентрат суспензии. Ценность разработки в том, что в такой формуляции препарат действует максимально эффективно, при этом создает меньшую нагрузку на окружающую среду за счет снижения количества органических растворителей и дополнительных компонентов в составе продукта.

Дело в том, что прохлораз очень плохо растворяется в воде, поэтому, чтобы создать продукт на его основе, нужно использовать растворители. Учёные компании нашли способ увеличить растворимость прохлораза в воде и создать продукт в препаративной форме концентрат суспензии. Сегодня технология Smart CompleX используется при производстве двух инновационных препаратов ALFA Smart Agro для обработки семян — Кантарис и Авиценна.

Авиценна (тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л) — трехкомпонентный протравитель для зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса, кукурузы). Как видим, количество прохлораза составляет 250 г/л, что практически в 4 раза больше, чем у известных продуктов на его основе, но в другой препаративной форме. Это значительно уменьшает пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду. Авиценна защищает семена, проростки и всходы от грунтовых и аэрогенных инфекций. Важным преимуществом использования этого продукта является ярко выраженный физиологический эффект на начальных стадиях развития культуры.

Кантарис (тиаметоксам, 250 г/л + прохлораз, 150 г/л + флутриафол, 50 г/л) — инсекто-фунгицидный протравитель для комплексной защиты зерновых культур. Препарат обеспечивает длительную защиту корневой системы и всходов от широкого спектра вредителей и болезней, а также способствует интенсивному росту и развитию растений.

Технология Smart CompleX не имеет аналогов в мире и находится в процессе получения патента в Европе по международной процедуре.