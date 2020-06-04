Новости компаний 1 час назад

Компания ALFA Smart Agro презентовала уникальную технологию производства

Ученые ALFA Smart Agro разработали уникальную технологию, которая позволяет уменьшить
пестицидную нагрузку на окружающую среду.

Компания ALFA Smart Agro презентовала уникальную технологию производства Компания ALFA Smart Agro презентовала уникальную технологию производства

Новую технологию назвали Smart CompleX.

"Чтобы создать инновационный препарат, нужно найти наиболее эффективную комбинацию действующих веществ и сделать так, чтоб они соединились в одной формуляции. На эту задачу порой уходят годы. Создание Smart CompleX длилось около трех лет. И нам удалось получить результат, который нас удовлетворил", — говорит Сергей Кнечунас, директор департамента исследований и разработки ALFA Smart Agro.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Smart CompleX позволяет производить средства защиты растений на основе прохлораза в формуляции концентрат суспензии. Ценность разработки в том, что в такой формуляции препарат действует максимально эффективно, при этом создает меньшую нагрузку на окружающую среду за счет снижения количества органических растворителей и дополнительных компонентов в составе продукта.

Дело в том, что прохлораз очень плохо растворяется в воде, поэтому, чтобы создать продукт на его основе, нужно использовать растворители. Учёные компании нашли способ увеличить растворимость прохлораза в воде и создать продукт в препаративной форме концентрат суспензии. Сегодня технология Smart CompleX используется при производстве двух инновационных препаратов ALFA Smart Agro для обработки семян — Кантарис и Авиценна

Авиценна (тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л) — трехкомпонентный протравитель для зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса, кукурузы). Как видим, количество прохлораза составляет 250 г/л, что практически в 4 раза больше, чем у известных продуктов на его основе, но в другой препаративной форме. Это значительно уменьшает пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду. Авиценна защищает семена, проростки и всходы от грунтовых и аэрогенных инфекций. Важным преимуществом использования этого продукта является ярко выраженный физиологический эффект на начальных стадиях развития культуры.

Кантарис (тиаметоксам, 250 г/л + прохлораз, 150 г/л + флутриафол, 50 г/л) — инсекто-фунгицидный протравитель для комплексной защиты зерновых культур. Препарат обеспечивает длительную защиту корневой системы и всходов от широкого спектра вредителей и болезней, а также способствует интенсивному росту и развитию растений. 

Технология Smart CompleX не имеет аналогов в мире и находится в процессе получения патента в Европе по международной процедуре.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Химиотерапия: спрос на основные пестициды падает, на препараты против вредителей — растет
Химиотерапия: спрос на основные пестициды падает, на препараты против вредителей — растет
Олексій Вадатурський, "Нібулон": "Без принципів не побудуєш міцного бізнесу"
Олексій Вадатурський, "Нібулон": "Без принципів не побудуєш міцного бізнесу"
Трезвый расчет: украинцы переходят на потребление некрепких спиртных напитков
Трезвый расчет: украинцы переходят на потребление некрепких спиртных напитков
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

  3. Как карантин изменил покупательские предпочтения украинцев и что будет после его окончания

  4. Стало известно, когда в Украине заработают кафе и рестораны

  5. Глава "Укркинохроники" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата предприятия

Загрузка...