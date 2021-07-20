Константин Круглов, Universum: "Оборот рынка консалтинговых услуг в мире снизился на 10%"

По данным Европейской Федерации консультантов по управлению FEACO, пандемия Covid-19 влияет на европейский консалтинговый рынок по-разному. Произошло незначительное замедление роста рынка консалтинговых услуг в Германии и Франции, что оказало влияние на общую тенденцию европейского рынка.

В то же время Венгрия, Румыния и Дания ускорили свой рост. В большинстве стран оборот рынка консалтинговых услуг снизился в значительной степени, в основном на 5-10%, при этом Словения и Испания оказались в числе наиболее пострадавших.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Однако несколько стран, а именно Великобритания, Румыния и Греция, зарегистрировали рост оборота рынка консалтинговых услуг.

"Устоявшиеся до пандемии бизнес-подходы в сфере финансового консалтинга уступают место дистанционной работе и внедрению ИТ-решений. Те компании, которые идут в ногу со временем, смогли расширить свое присутствие на рынке. Сегодня уже неактуально традиционное понимание налогового и финансового консалтинга исключительно как В2В услуг. Все чаще нашими клиентами становятся частные лица, с запросами о консультациях финансового характера, необходимых для работы с иностранными контрагентами и финансовыми институтами, а также для осуществления сделок за рубежом. Думаю, эта тенденция сохранится и в будущем", — в комментарии нашему изданию заявил Константин Круглов, управляющий партнер международного финансово-юридического холдинга "Universum".