Корбан подал иски на сумму более 1 млрд гривен к совладельцу "Цитруса" Топалу

Бизнесмен Геннадий Корбан подал 4 судебных иска к партнеру-совладельцу группы компаний "Цитрус" Григорию Топалу на сумму более 1 млрд гривен. Об этом Корбан написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырёх судебных исков на общую сумму более 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которых он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины. К сожалению, не все наши бизнесмены научились цивилизованно вести и продавать свой бизнес. Везде по привычке оставляют за собой мины", — написал Корбан.

По его словам, причиной судебных исков стали анализ и аудит деятельности компании, которые Корбан провел, будучи владельцем 50% "Цитруса". В ходе аудита была выявлена оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов и передачи оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам.

Также по словам Корбана, "Цитрус" много лет проводил растаможку своих товаров с нарушениями законодательства.

При этом в пресс-службе "Цитруса" опровергли обвинения Корбана и сообщили, что он не является собственником "Цитруса" и в настоящее время дело о приобретении бизнесменом 50% компании "ЗТ-Инвест" рассматривается в суде.

"Все псевдофакты, отраженные в посте, носят заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеют ничего общего с фактическим состоянием дел. Что касается "ЗТ-Инвест". На данный момент мы ведем судебные разбирательства с Геннадием Корбаном на предмет его незаконного вхождения в состав участников компании, где легенды истории вхождения меняются от "купил" до "получил", — сообщает пресс-служба.

Напомним, Хозяйственный суд Одесской области 5 марта наложил арест на 50% ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит торговая марка сети магазинов электроники "Цитрус". В самом "Цитрусе" ранее пообещали, что его совладелец Григорий Топал оспорит приобретение этого актива бизнесменом Геннадием Корбаном.

Ранее у "ЗТ-Инвест" было два совладельца с равными долями — Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года.

2 марта в СМИ распространилась информация о том, что Корбан в конце февраля стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест" вместо Зинченко. Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в "Цитрусе" заявили, что ее продажи как таковой не было, приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

В свою очередь Корбан заявил, что и вовсе "купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг" сети "Цитрус", причем конфликтующие между собой сооснователи "Цитруса" сами ему предложили стать инвестором.

Отметим при этом, что Зинченко ранее обвинял Топала в попытке рейдерского захвата "Цитруса", утверждая, что тот попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими его семье корпоративными правами, и обеспечил фабрикацию против него уголовного производства, из-за чего Зинченко фактически полностью утратил контроль над бизнесом.

Зинченко неоднократно публично призывал своего бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы — расследовать все эпизоды действий Топала. В частности, в декабре бывшая сотрудница "Цитруса" обвинила Топала в поджоге автомобиля. Зинченко же эту версию поддержал, заявив, что его экс-партнер "окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников".