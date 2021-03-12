Бизнес 1 час назад

Суд арестовал 50% "ЗТ-Инвеста", покупку которых Корбаном оспаривает "Цитрус"

В "Цитрусе" утверждают, что половина фирмы перешла Корбану тайно, без получения согласия истца

Геннадий Корбан. Фото: скриншот интервью Politeka Online Геннадий Корбан. Фото: скриншот интервью Politeka Online
Геннадий Корбан. Фото: скриншот интервью Politeka Online

Хозяйственный суд Одесской области 5 марта наложил арест на 50% ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит торговая марка сети магазинов электроники "Цитрус". В самом "Цитрусе", напомним, ранее пообещали, что его совладелец Григорий Топал оспорит приобретение этого актива бизнесменом Геннадием Корбаном.

Как отмечается в решении суда, иск с требованием признания недействительным соответствующего акта приема-передачи доли в уставном фонде компании и отмене его государственной регистрации был подан 2 марта.

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В обоснование заявленных требований истец ссылается на нарушение ответчиком закона об ООО и ОДО и устава ООО "ЗТ-Инвест" в части уведомления истца о намерении отчуждения доли в уставном капитале. То есть, в "Цитрусе" утверждают, что 50% данного ООО были 19 февраля переданы Корбану без получения согласия истца.

Истец также просил принять меры обеспечения по иску, а именно арестовать оспариваемую долю в компании, запретить Корбану распоряжать ею, а всем госрегистраторам — производить с ней какие-либо действия. В решении отмечается, что по первому и третьему пункту суд согласился, а по второму — истцу отказал.

Напомним, что ранее у "ЗТ-Инвест" было два совладельца с равными долями — Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года.

2 марта в СМИ распространилась информация о том, что Корбан в конце февраля стал владельцем 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест" вместо Зинченко. Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в "Цитрусе" заявили, что ее продажи как таковой не было, приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

В свою очередь, Корбан заявил, что и вовсе "купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг" сети "Цитрус", причем конфликтующие между собой сооснователи "Цитруса" сами ему предложили стать инвестором.

Отметим при этом, что Зинченко ранее обвинял Топала в попытке рейдерского захвата "Цитруса", утверждая, что тот попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими его семье корпоративными правами, и обеспечил фабрикацию против него уголовного производства, из-за чего Зинченко фактически полностью утратил контроль над бизнесом.

Зинченко неоднократно публично призывал своего бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы — расследовать все эпизоды действий Топала. В частности, в декабре бывшая сотрудница "Цитруса" обвинила Топала в поджоге автомобиля. Зинченко же эту версию поддержал, заявив, что его экс-партнер "окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников".

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