Бизнес 50 минут назад

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают — Григорий Топал просто договорился о бездействии сотрудников прокуратуры и полиции. Он не боится последствий, поскольку уже "решил вопрос"

ФОТО: Rau.ua ФОТО: Rau.ua
ФОТО: Rau.ua

Информация о рейдерской атаке Григория Топала на его же компанию "Цитрус", где он является совладельцем, появилась в начале августа 2020 года. О попытке отжать бизнес заявил второй совладелец "Цитруса" — Дмитрий Зинченко. Ему и Топалу принадлежало по 50% прав на бренд и бизнес, но из-за мошеннических действий последнего, Дмитрий Зинченко рискует остаться без своей доли. С тех пор пошло более трех месяцев, но государство не то, что не пресекло попыток Григория Топала присвоить компанию, но вообще хранит молчание, делая вид, что ничего не происходит.

Рейдерство начинается с мошенничества

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Одно из предприятий корпоративной системы торговой марки "Цитрус" — общество с ограниченной ответственностью "Плейсмент Инвест". 100% доли в компании принадлежало отцу Дмитрия Зинченко. В конце июля конечным бенефициаром этой компании стала Ирина Клещенкова.

Как уверяет Зинченко в одном из своих комментариев, Григорий Топал просто воспользовался доверием пожилого человека и обманом заставил его подписать документы о передаче корпоративных прав у нотариуса. 

В правовом государстве такой сигнал стал бы достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, или как минимум тщательной проверки законности действий нотариуса. Но мы, к сожалению, живем не в правовом государстве, ведь все публичные обвинения со стороны Зинченко остались без ответа. В общем, правоохранительные органы оставили мошенничество Топала без внимания. Это не удивительно, ведь у Топала многолетние и надежные связи в правоохранительных органах.

Например, сейчас Службу безопасности "Цитрус" возглавляет довольно примечательная личность — Виталий Чофу. В прошлом милиционер, Чофу сделал карьеру во внутренних органах в райцентре Одесской области еще во времена президентства Виктора Януковича. Желающие могут почитать, что о нем пишут в комментариях. Чофу не стесняется использовать свои связи для организации слежки за людьми. В этом ему помогают действующие сотрудники полиции. Они же помогают в возбуждении фейковых уголовных дел для того, чтобы давить на неугодных. 

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают — Григорий Топал просто договорился о бездействии сотрудников прокуратуры и полиции. Он не боится последствий, поскольку уже "решил вопрос". 

Топал вообще хранит полное молчание. Впрочем, что он может сказать в свое оправдание, если факты мошеннических действий налицо?

Присвоение имущества

Торговые марки, корпоративные права, десятки объектов недвижимости по всей стране, техника на миллионы долларов, прибыльный бизнес — сегодня всё это единолично присвоил себе Григорий Топал. Дмитрий Зинченко же остался ни с чем — он полностью лишился контроля над активами и имуществом, половина которого до сих пор принадлежит ему на законных основаниях. И этот факт невозможно опровергнуть. 

 Было: пятьдесят на пятьдесят.  Стало: Григорий Топал — всё, Дмитрий Зинченко — ничего.  Разница очевидна, не так ли? 

Цена бездействия, или почему рейдер получит все

Сам Дмитрий Зинченко неоднократно публично призывал власти вмешаться и восстановить справедливость, а своего бывшего партнера и друга Григория Топала — одуматься и вернуться к цивилизованному диалогу. 

Однако, все тщетно.

И пока власть молчала, а правоохранители закрывали глаза, Топал успел переоформить максимально возможное количество активов на свою личную компанию. Это очень сложный закрытый инвестиционный корпоративный фонд, которому принадлежат все корпоративные права и права на активы торговой марки "Цитрус".

Торговую марку "Цитрус", очевидно, ждёт та же участь. Сегодня бренд все еще принадлежит совместному предприятию Зинченко-Топала "ЗТ-ИНВЕСТ", но учитывая намерения Топала, это ненадолго. 

В правовом государстве прокуроры сразу же пресекли бы подобные действия и передали бы дело в суд, а за саму попытку совершить рейдерство Григорий Топал был бы осужден с лишением права осуществлять контроль за операционной деятельностью. Но только не у нас, где такие, как Григорий Топал являются неприкасаемыми людьми.

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Что будет с "Цитрусом"?

Эксперты говорят, что скорее всего "Цитрус" будет продан одному из своих главных конкурентов — сети "АЛЛО". Якобы переговоры об этом Григорий Топал уже инициировал и ведет их напрямую с совладельцем "АЛЛО" Дмитрием Дервицким. Однако, позволим себе не согласиться с экспертами. Учитывая действия Григория Топала, и то, как он получил контроль над компанией, совсем не факт, что Дервицкий захочет связываться со скупкой краденного.

Имидж Украины

Украинские реалии ужасают — в стране не работают законы. Поэтому тщетны все усилия по привлечению иностранных инвесторов. Какой смысл работать в стране, в которой можно лишиться всего буквально за пару дней? Мы с вами должны понимать, что из-за того, что происходит с честными бизнесменами сегодня, уже через 5-10 лет не будет ни пенсий, ни субсидий, ни соцвыплат. Почему? Потому что бизнес в таких условиях работать не сможет, а значит денег в бюджете на все вышеперечисленное просто не найдется!

Дмитрий Филипенко

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