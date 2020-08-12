Конфликт между совладельцами "Цитруса": крупнейшую сеть продадут конкуренту — "Алло"?

В июле 2020 года совладелец сети Дмитрий Зинченко заявил на своей странице в Facebook, что его бывший партнер Григорий Топал, с которым он 20 лет строил бизнес, не только попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими семье Зинченко корпоративными правами, но и сфабриковать против него абсурдное уголовное производство.

Следствием таких действий Топала стало то, что Зинченко фактически полностью потерял возможность контроля над своим бизнесом: его незаконно сместили с должности CEO компании, ее сотрудникам в приказном порядке запретили с ним общаться, а вход в офис заблокировали новой охраной. Кроме того, владеющему 50% сети бизнесмену отключили личные телефоны и почту.

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В свою очередь, Григорий Топал демонстративно сохраняет молчание и все это время никак не комментирует заявление Зинченко. Delo.ua разбиралось, что сегодня происходит с известнейшей сетью магазинов по продаже гаджетов и электронной техники, чем эта история может для нее обернуться и кто может извлечь из нее максимальную выгоду.

Кто есть кто в "Цитрусе"

Сеть магазинов гаджетов и электроники "Цитрус" была создана 20 лет назад Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом, каждый из которых владеет 50% компании.

Подтверждением тому является распределение долей по принципу 50 на 50 в ООО "ЗТ-Инвест", являющемся не только собственником всех торговых марок сети, но и в равных долях принадлежащего Зинченко и Топалу самого дорогого актива компании — бренда ЦИТРУС, который журнал "Новое время" оценил в 65 млн долларов.

Кроме самой компании партнеры разделили между собой и полномочия. Зинченко взял на себя развитие сети и управление бизнесом, а Топал — безопасность, отношения с государственными органами, юридический блок и финансы.

Фактически "Цитрус" представляет из себя разветвленную сеть юридических лиц и ФЛП, торгующих электроникой. Важной особенностью этой сети является то, что Зинченко не имеет на нее никакого влияния — по сути, она подконтрольна исключительно Топалу. Это вытекает из того, что собственниками и руководителямии указанных юрлиц являются номинальные лица-"фунты": юристы и "безопастники" "Цитруса", которых привел в компанию и чьей деятельностью руководит именно Топал.

Выражаясь фигурально, Топал в "Цитрусе" — это проекция Лукашенко в Беларуси: расставив на все ключевые посты "правильных" людей, он обеспечил и взаимодействие с госорганами, и денежный оборот, и юридическую поддержку, и безопасность компании.

Но главное — это ориентация всех этих людей исключительно на Топала. Что, в частности, и объясняет, почему ему удалось так легко убрать из компании Зинченко: пока тот занимался созданием и развитием бизнеса, Топал концентрировал в своих руках всю полноту власти в ней.

В результате этого равноправные партнеры де-юре оказались в совершенно разных "весовых категориях" — и при первом же конфликте Топалу удалось сразу же нанести Зинченко неожиданный удар в спину. Впрочем, назвать эту победу Топала безоговорочной никак нельзя.

Комментируя ситуацию Delo.ua, Дмитрий Зинченко отметил, что после захвата Топалом компании "Цитрус" сеть постиг огромный отток кадров — как количественный, так и качественный. Так, за месяц, прошедший с момента захвата компании, ее уже покинули операционный директор Александр Чистяков, руководитель онлайн-бизнеса citrus.ua Виталий Пилипенко, руководитель образовательного проекта Александр Войтович, а также руководитель корпоративного университета и соавтора уникального проекта ЦеКонституция Фрол Харько.

"Учитывая высокую конкуренцию в ритейле электроники, главным активом "Цитруса" является сильная команда. Я не только собрал лучших профессионалов, но и был их идейным вдохновителем. Принимая во внимание, что на данный момент лучшие умы "Цитруса" уходят, а я отстранен от управления, то шансов у компании остаться на плаву попросту нет", — заявил Дмитрий Зинченко в комментарии Delo.ua.

Налоговый "шлейф"

Как уже упоминалось, главной опорой Топала в рейдерском захвате "Цитруса" стала выстроенная им и лояльная к нему сеть ООО и ФЛП. Впрочем, ошибочно будет думать, что ее участники ориентируются на Топала исключительно потому, что он привел их в компанию.

По информации нескольких не связанных между собой наших источников, компании, обеспечивающие работу "Цитруса" и подконтрольные Григорию Топалу, осуществляли махинации с уплатой налогов, о чем свидетельствуют выявленные правоохранителями нарушения в их деятельности.

В Едином реестре судебных решений Delo.ua обнаружило минимум три уголовных производства по обвинению фирм "Цитруса" в уклонении от уплаты налогов. Почему мы о них ничего не слышали ранее? Потому, что все они оперативно закрывались. Как "Цитрусу" удавалось этого достичь? В менеджменте сети на правах анонимности утверждают, что благодаря хорошим отношениям Топала с представителями правоохранительных органов.

В качестве примера разберем последнее из этих уголовных производств. Оно было открыто следователями ГФС 14 ноября 2019 года по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 13,3 млн гривен (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины).

Так, досудебным расследованием было установлено, что в период с июля по октябрь 2019 года служебные лица "цитрусового" ООО "Смарт Гаджет" умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Кроме того, следователи установили еще ряд фирм, задействованных в этой схеме и налоговые накладные которых регистрируются с одного IP-адреса: ООО "Цетехно", ООО "Гаджет Трейдинг" и ООО "Цетрейдинг".

Стоит отметить, что директором компании "Смарт Гаджет" — главного импортера "Цитруса" — является некий Александр Трофименко, сотрудник службы безопастности компании — о нем и о схеме уклонения "Цитрусом" в лице "Смарт Гаджет" от налогов путем ввоза в Украину роботов-пылесосов по заниженной в 20 раз цене ранее уже рассказывал журналист Евгений Плинский.

Обычным юристом "Цитруса" является Елизавета Макарова, числящаяся директором и собственником "Цетехно", а директором и собственником "Цетрейдинга" указана Виктория Виноградова — руковолитель юридического отдела "Цитруса".

О том, что "безопасники" и юристы "Цитруса", которых привел Топал, являются номинальными лицами в компаниях сети, ранее говорил и сам Зинченко.

Так вот правоохранители выявили, что "Смарт Гаджет" осуществляет ввоз на таможенную территорию Украины мобильных телефонов и электронной техники по заниженным ценам и с сокрытием от контролирующих органов реального количества и стоимости ввозимого товара путем подделки необходимых для растаможки документов — с последующей реализацией в сети магазинов и интернет-сайтов Citrus.

В дальнейшем, по данным следствия, ввезенная продукция реализовывалась на подконтрольных "Цитрусу" предприятиях. Которые, в свою очередь, документально отражают ее реализацию подконтрольным сети 60 ФЛП (находящихся на упрощенной системе налогообложения — Delo.ua) по цене, в несколько раз меньшей от реальной стоимости реализованных товаров.

А это уже позволяет скрывать реальные объемы прибыли, что и указано в соответствующих постановлениях суда.

Далее, 20 ноября 2019 года, в рамках этого производства по постановлению суда в "Цитрусе" были проведены обыски. Их результатом стало изъятие правоохранителями большого количества электронной техники, которую в результате 5 декабря пресловутый Печерский райсуд Киева почему-то отказался арестовывать.

А аккурат под Новый год, 29 декабря 2019 года, уголовное производство и вовсе было закрыто с формулировкой "отсутствие состава преступления". Таким образом, дело об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (напомним, речь идет о 13,3 млн гривен) было закрыто всего лишь через 1,5 месяца после его возбуждения.

И, что примечательно, закрыл его прокурор Святослав Мазурик, которого совсем недавно, в июне 2020 года задержали при получении взятки в размере 100 тысяч долларов, которую он требовал от одного из банков за содействие (внимание!) в закрытии уголовного производства.

Эта история, собственно, может служить хорошим примером того, что у Григория Топала таки действительно выстроились хорошие отношения с правоохранителями, позволившие ему так быстро и успешно выходить "сухим" из таких достаточно серьезных историй. Впрочем, как говорит Дмитрий Зинченко, еще одной — возможно, даже главной — целью установления Топалом хороших отношений с правоохранителями является получение от них поддержки при захвате "Цитруса".

"Учитывая такие связи Гриши с правоохранителями, я не питаю иллюзий, что со стороны правоохранителей могу надеяться на законное и справедливое расследование этого рейдерского захвата", — говорит Зинченко.

Что теперь будет с крупнейшим ритейлером?

Так или иначе, но конфликт в "Цитрусе" заставляет задуматься не только о причинах, побудивших одного из партнеров после 20 лет сотрудничества выдавить своего компаньона из бизнеса, но и о том, что теперь будет с ведущим ритейлером цифровой техники?

Ведь несмотря на то, что на данный момент Топал полностью отстранил Зинченко от какого-либо влияния на дела сети, установив в ней единоличный контроль, развитие компании пребывает под большим вопросом ввиду перспективы долгих разбирательств между совладельцами, а также уже начавшегося распада команды, приведшей "Цитрус" к успеху.

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Обычно в таких ситуациях рано или поздно заходит речь о поглощении компании третьей стороной. По нашей информации, именно это и пытается сделать Григорий Топал, начав переговоры о продаже "Цитруса" его главному конкуренту — сети "Алло". Причем настроен он, судя по всему, очень серьезно: по свидетельству наших источников, переговоры ведутся напрямую с владельцем "Алло" Дмитрием Деревицким.

Учитывая, что у "Алло" уже есть опыт успешного поглощения конкурентов (в 2013 году компания осуществила покупку сети "Мобилочка"), такое развитие событий выглядит вполне логичным и реальным. А главное — выгодным и для Деревицкого, у которого из больших конкурентов останется разве что "Розетка", и для Топала, который получит все выгоды от этой сделки.

Еще более реальным такой исход выглядит в свете того, что убрав из бизнеса Дмитрия Зинченко, Григорий Топал, по сути, лишился идеолога "Цитруса" — того, кто превратил сеть в успешный узнаваемый бренд, за счет кого, собственно, у Топала сегодня распоряжаться самым успешным бизнесом на рынке ритейла гаджетов. А, следовательно, продолжать успешно развивать компанию уже сейчас просто некому.

Впрочем, по информации других наших источников, на самом деле Топал преследует иную цель. Беря во внимание, что Зинченко хоть и отстранен от какого-либо влияния на "Цитрус", но остается владельцем 50% компании, на которой "завешены" торговые марки сети. Потому, даже выкупив долю Топала, "Алло" не получит контролирующего голоса и должно будет считаться с Зинченко.

А следовательно, все, что может сделать Топал в такой ситуации — это просто уничтожить "Цитрус" в угоду конкуренту. За все те же определенные выгоды.

Тем не менее, Дмитрий Зинченко решительно настроен вернуть контроль над активами и управлением компанией и считает, что без него и собранной им команды "Цитрус" ждет один из трёх сценариев: стремительное исчезновение из рынка, поглощение конкурентами или "кидок" Топалом сотрудников, партнеров и кредиторов с целью завладения всеми активами сети. Учитывая то, как он поступил со своим бывшим другом и давним партнером, Зинченко полагает, что последний сценарий наиболее вероятен.