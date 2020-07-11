Совладелец сети "Цитрус" заявил о рейдерском захвате компании

СЕО компании "Цитрус" Дмитрий Зинченко заявляет о рейдерском захвате сети бывшим ее партнером Григорием Топалом.
Об этом говорится в видеообращении семьи Зинченко-Безикович в Facebook.
"Сегодня я, Дмитрий Зинченко (СЕО Компании "Цитрус") и моя супруга, Безикович Елена, вынуждены обратиться с публичным заявлением относительно рейдерского захвата сети "Цитрус" теперь уже моим бывшим партнером Григорием Топалом", — говорится в заявлении.
"Мой бывший партнер, с которым мы 20 лет строили бизнес, осуществил попытку мошенническим путем завладеть принадлежащими моей семье корпоративными правами, а также сфабриковать абсурдное уголовное дело в отношении меня", — продолжил Зинченко.
По его словам, на данный момент, несмотря на то, что он официально является собственником 50% компании, ему "отключили личные телефоны и почту, незаконно сместили с должности CEO компании, а сотрудникам в приказном порядке запретили с ним общаться".
При этом вход в офис совладельца компании заблокирован новой охраной, что уже было зафиксировано журналистами.
"Данные действия стали последнее каплей в череде грязных интриг в отношение моей семьи со стороны Григория Топала, который прибегает к методам, не только выходящим за рамки правового поля, но и далеко за пределы морально-этических норм", — подчеркнул Зинченко.
Кроме того, по факту указанных действий юристы бизнесмена готовят обращение в правоохранительные органы.
Ранее на заводе и в офисе производителя детского питания "Малятко" прошли обыски. При этом в компании заявили о попытке рейдерства.