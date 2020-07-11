IT и Телеком 50 минут назад

Совладелец сети "Цитрус" заявил о рейдерском захвате компании

Партнер Дмитрия Зинченко осуществил попытку мошенническим путем завладеть принадлежащими ему корпоративными правами

Магазин "Цитрус" в "Мегамолле". Фото: megamoll.com.ua Магазин "Цитрус" в "Мегамолле". Фото: megamoll.com.ua
Магазин "Цитрус" в "Мегамолле". Фото: megamoll.com.ua

СЕО компании "Цитрус" Дмитрий Зинченко заявляет о рейдерском захвате сети бывшим ее партнером Григорием Топалом.

Об этом говорится в видеообращении семьи Зинченко-Безикович в Facebook.

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"Сегодня я, Дмитрий Зинченко (СЕО Компании "Цитрус") и моя супруга, Безикович Елена, вынуждены обратиться с публичным заявлением относительно рейдерского захвата сети "Цитрус" теперь уже моим бывшим партнером Григорием Топалом", — говорится в заявлении.

"Мой бывший партнер, с которым мы 20 лет строили бизнес, осуществил попытку мошенническим путем завладеть принадлежащими моей семье корпоративными правами, а также сфабриковать абсурдное уголовное дело в отношении меня", — продолжил Зинченко.

По его словам, на данный момент, несмотря на то, что он официально является собственником 50% компании, ему "отключили личные телефоны и почту, незаконно сместили с должности CEO компании, а сотрудникам в приказном порядке запретили с ним общаться".

При этом вход в офис совладельца компании заблокирован новой охраной, что уже было зафиксировано журналистами.

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"Данные действия стали последнее каплей в череде грязных интриг в отношение моей семьи со стороны Григория Топала, который прибегает к методам, не только выходящим за рамки правового поля, но и далеко за пределы морально-этических норм", — подчеркнул Зинченко.

Кроме того, по факту указанных действий юристы бизнесмена готовят обращение в правоохранительные органы.

Ранее на заводе и в офисе производителя детского питания "Малятко" прошли обыски. При этом в компании заявили о попытке рейдерства.

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