Корпоративная марка: список лучших КСО-проектов

Редакция "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" проанализировала поступившие анкеты от участников нашего номера, посвященного устойчивому бизнесу. Самые корпоративно ответственные — компании агропромышленного и нефтегазового сектора. На втором месте фармацевтика, на третьем — ритейл и компании пищевой отрасли. Впрочем, такое деление весьма условное. К примеру, масштабы социальной помощи некоторых ритейлеров могут сравниться с огромными нефтегазовыми концернами.

Вот список лучших КСО-проектов, которые опубликовал журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

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Категория: образовательные проекты

В Мариуполе уже второй год работает программа Master of Public Administration (MPA) по подготовке компетентных руководителей в сфере муниципального управления. Инициатором выступил муниципалитет Мариуполя, а за основу взята аккредитованная программа MPA, дополненная в соответствии с требованиями и задачами, стоящими перед украинскими городами. Проект получил поддержку горно-металлургического холдинга "Метинвест" для городов присутствия компании — Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Покровска.

Категория: помощь медучреждениям и защита населения

Компания выделила рекордную сумму в 630 млн грн на закупку оборудования и спецсредств согласно списку Минздрава, а именно 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств. Группа "Нафтогаз" профинансировала закупку 3,2 млн медицинских масок, более 20 тыс. л дезинфицирующих средств и 1,2 тыс. изоляционных халатов для всех областей Украины . Это позволило провести тестирование на вирус в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Категория: переработка отходов

Крупнейший производитель и дистрибьютор товаров для дома и гигиены в Украине и Восточной Европе корпорация "Биосфера" в 2014 году открыла рециклинговый завод "Полигрин" в Фастове. Сегодня он перерабатывает 700-800 тонн отходов полиэтилена ежемесячно. На покупку оборудования для "Полигрина" было потрачено около 2 млн евро. Благодаря современному оборудованию и мощным фильтрам переработка полиэтилена является абсолютно безопасной для окружающей среды.

Категория: экологические проекты

Компания в 2018 году запустила образовательную программу "Экошкола". Ее цель — создать экологический актив молодежного сообщества, сформировать у детей навыки цивилизованного взаимодействия с природой, популяризировать экологический образ жизни и повысить культуру ресурсо- и энергосбережения. Пилот проекта "Экошкола" успешно реализован в Шостке, где расположен департамент по производству АФИ ПАО "Фармак". Его участниками стали 9 школ города. В 2018 году "Экошкола" вошла в топ-20 социальных программ Украины. Лучшие проекты "Экошколы" воплощаются в жизнь благодаря мини-грантам от компании "Фармак".

Категория: безопасность на дорогах

ОККО системно занимается повышением уровня безопасности на дорогах. Ее проект "Благаю, живи" впервые был реализован в 2014 году на самом аварийном участке трассы Киев — Одесса. ОККО раздала 2 тыс. комплектов светоотражающих жилетов и фликеров, которые можно носить как на теле, так и на одежде или рюкзаках и сумках. Кроме того, были разработаны и розданы 10 тыс. экземпляров пособий для детей "Безопасность на дорогах с Благунчиком". Вторая кампания проекта стартовала в 2017 году и была посвящена необходимости использования ремней безопасности и детских автокресел.

Категория: цифровая грамотность и безопасность

В рамках Стратегии корпоративной социальной ответственности компания "Киевстар" в январе 2020 года подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве в социальной сфере. Стороны договорились объединить усилия в распространении цифровой грамотности, развитии предпринимательства и создании безопасных условий для детей в интернете. Компания с партнерами объявила о запуске совместной информационной кампании #не_ведись и социально-просветительского портала #stop_sexтинг. Еще один социальный проект "Киевстар" предназначен для старшего поколения: это онлайн-школа мобильной грамотности "Смартфон для родителей".

Категория: помощь медучреждениям

В 2020 году корпорация планирует закончить капитальный ремонт отделения онкогематологии и открыть отделение аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. Общий бюджет проекта более 50 млн грн. В июне компания планово оказывала помощь своим подопечным из детско-юношеского ФК "Карпаты". В планах проектные работы в черкасском зоопарке Roshen. На борьбу с пандемией "Рошен" потратил в целом около 144 млн грн. Из них чуть около 26 млн грн составляют расходы на обеспечение защиты сотрудников, дистрибьюторов и выплаты сотрудникам.

Категория: социально ответственный бизнес

Среди наиболее значимых социальных проектов "АТБ" — действующая на постоянной основе программа "Гарантия свежести" (клиенту компенсиру­ется трехкратная стоимость просроченного товара), диджитал-сервис "АТБОТ", который стал альтернативой устаревшей бумажной книге жалоб и предложений, а также горячая линия.

В перечне недавних проектов запуск первого в стране продуктового интернет-магазина с полным циклом услуг — от приема и обработки заказа до адресной доставки. Также показал свою эффективность сервис предварительного заказа продуктов, когда пакет заранее формируется, собирается в виртуальную корзину и ждет покупателя.

Категория: экология, гендерное равенство, улучшение условий труда

Социальная миссия L'Oréal выходит за рамки точечных проектов в отдельно взятых странах своего присутствия и направлена на решение важных для общества вопросов в планетарном масштабе. Задача компании — через собственную трансформацию и даль­нейшее следование целям устойчивого развития стать ката­лизатором качественных перемен не только в индустрии красоты, но и за ее пределами, и вдохновить на изменения своих потребителей и мировую общественность.

В мае 2020 года стартовала новая программа развития ком­пании "L'Oréal в интересах будущего". Она воплощает в себе взаимосвязанные аспекты корпоративной ответственности: переход к бизнес-модели устойчивого развития и участие в решении проблем, стоящих перед человечеством.

Категория: Благотворительность, развитие детей и молодежи

В Украине у компании большой портфель социальных проектов. Социальная составляющая интегрирована во все партнерские проекты Favbet. Например, в рамках Favbet-лиги (чемпионат Украины по футболу) совместно с фондом "Таблеточки" инициирована акция "Давай, забивай": за каждый забитый гол компания перечисляла фонду 1 тыс. грн. За первую половину футбольного сезона 2019/2020 Favbet перечислил 243 тыс. грн.

А в рамках масштабного концерта "Favorit 20 лет в игре", кото­рый состоялся в сентябре 2019 года на НСК "Олимпийский", компания смонтировала в фан-секторах специальные зоны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Категория: энергоэффективность

Компания реализует КСО-проекты, направленные на благо развития общества, содействие распространению инноваций и уменьшение влияния на климат. Энергоэффективность — один из инструментов для достижения экологических целей. Предлагая энергоэффективные продукты и решения, компания способствует распространению инноваций.

В 2020 году компания присоединилась к инициативе международной ассоциации Eurelectric "15 обязательств перед потребителями: быть двигателем перемен". Вместе с 92 европейскими поставщиками электроэнергии YASNO обязалась способствовать повышению энергоэффективности среди своих клиентов.

Категория: помощь детским клиникам

В 2020 году всеукраинский бла­готворительный проект компании WOG "Дорога до серця" получил название "Дорога добра". Инициатива направлена на сбор средств для покупки и ремонта медицинского оборудования, а также нужд детских клиник и центров по всей Украине.

Принять участие в проекте могут все желающие, для чего необ­ходимо приобрести кофейный напиток в особом благотворительном стаканчике на любом АЗК сети WOG и WOG CAFE. Кофе в таком стаканчике на три гривны дороже, чем в обычном. За весь период акции собрано свыше 17 млн грн, цель на этот год — собрать 2,5 млн грн.

Категория: забота о сотрудниках, помощь больницам и детям

Компания реализует КСО-проекты в различных сферах. Она заботится о балансе работы и личной жизни своих сотрудников, позволяет приводить детей и домашних животных в офис, сортирует и утилизирует отходы, обеспечивает работников и их семьи медицинским страхованием, предоставляет корпоративные скидки в спортклубы.

Другие КСО-проекты направлены на внешних стейкхолдеров. Так, для хирургического отделения детской больницы в Кропивницком компания закупила самое современное оборудование, что позволило за год спасти более 30 детских жизней.

Категория: популяризация социально активных женщин

Уже шестой год компания проводит премию всеукраинского масштаба "Мама года". Цель проекта — сделать достоянием широкой общественности вдохновляющие истории материнства. Участницами становятся активные и успешные женщины, которым удается быть заботливыми матерями и находить время для своих увлечений, делать карьеру, открывать собствен­ный бизнес.

О том, что EVA на правильном пути, свидетельствует возрастающая популярность премии "Мама года". Если на первый конкурс в 2015 году было подано около 200 исто­рий, то в этом году их было уже 800. За время существования проект обрел десятки тысяч поклонников и собрал почти три тысячи историй счастли­вого материнства по всей Украине.

Категория: развитие сотрудников

Компания исповедует базовый принцип бирюзовых организаций — ориентированность на человека. Во всех магазинах у персонала есть зона для развития, а свои предложения по оптимизации работы и нововведениям может свободно высказать любой член команды. Профессионально расти сотрудникам также помогает внутренняя школа развития и мотивации. С помощью таких курсов продавец может вырасти до регионального менеджера. Честное отношение к сотрудникам и покупателям, а также натуральность продукции стали основными стандартами качества для компании.