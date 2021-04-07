Корупційні схеми на "Енергоатомі": хто за ними стоїть та кого звинувачує НАБУ

У грудні 2015 року Національним антикорупційним бюро України було відкрито кримінальне провадження за участю екснародного депутата України, колишнього голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка та посадових осіб структурного підрозділу "НАЕК "Енергоатом".

За версією слідства за кримінальним провадженням №52015000000000009 від 11.12.2015р., Мартиненко у змові з трьома особами протягом 2008–2012 років організував схему на держпідприємстві "Атомкомплект" ДП "НАЕК "Енергоатом", яка завдала шкоди державі на 6,4 млн євро.

Також НАБУ було відкрито кримінальне провадження №52018000000000153 від 28.02.2018р. щодо заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" (справа стосовно двох представників "Bradcrest Investment S.A").

Про це пише Соня Волошин для 24 каналу.

Один із підозрюваних, колишній керівник відокремленого структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", який представляв "Bradcrest Investment S.A", домовлявся з представниками "Škoda JS" про розміри оплати "консультаційних послуг" та укладав необхідні для цього документи.Кошти з рахунків "Škoda JS" після отримання їх від ДП "НАЕК "Енергоатом" у визначених попередньо сумах скеровувались на рахунки "Bradcrest Investment S.A", відкриттям яких у банках Швейцарії опікувався другий представник цієї компанії.

Другий підозрюваний, який у банківських документах фігурує як фінансовий директор, також готував та скеровував на адресу банків Швейцарії необхідні для перерахування з рахунків "Bradcrest Investment S.A" коштів в інтересах екснародного депутата та членів його родини.

Зазначені особи певний час перебували в розшуку, переховуючись за кордоном. Одного з них затримали в лютому, а іншого — в жовтні 2018 року.

26 вересня 2019 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року матеріали кримінального провадження щодо колишнього народного депутата Мартиненка були передані до Вищого антикорупційного суду (справа № 761/8826/19, головуюча суддя — Федорак Л.М., судді — Маслов В.В., Федоров О.В.).

Суть схеми — М.Мартиненко і Ко штучно створили умови проведення низки тендерів для держпідприємства "Енергоатом". Переможцем ставала чеська компанія "SKODA JS a.s." із завищеними цінами. У подальшому "SKODA JS a.s." перераховувала "надлишок" на рахунок компанії Мартиненка — "Bradcrest Investment S.A" (Панама). Факт належності цієї фірми Миколі Мартиненку встановили 2 швейцарські банки через процедуру верифікації клієнта за запитом Федерального бюро розслідувань США.

Чеська Генеральна прокуратура теж почала своє розслідування за цими фактами та 19.08.2015 року надіслала відповідний запит Генеральній прокуратурі України. У запиті від чеської прокуратури йдеться про допит М.Мартиненка як свідка у справі, яку розслідують чеські правоохоронці щодо розтрати та ухилення від сплати податків колишніми або теперішніми посадовцями компанії "SKODA JS a.s". Це громадяни Чехії, які фактично обвинувачуються у виплаті Мартиненку "відкатів" за виграші тендерів "Енергоатома".

Крім Мартиненко, підозрюваними є голова правління "SKODA JS a.s." Мирослав Фіала, колишній член правління Іржі Демішев і заступник комерційного директора Петер Луптачік.

Зокрема, чеськими слідчими виявлено, що "SKODA JS a.s." в місті Пльзень виплачувала М.Мартиненку відкати у розмірі 15–18% на швейцарський рахунок його панамської компанії "Bradcrest Investment" за поставку обладнання державному "Енергоатому". Замовником було дочірнє підприємство "Енергоатому" — компанія "Атомкомплект".

Як встановило слідство, заступник директора "SKODA JS a.s." П.Луптачік вів переговори про постачання з Валерієм Васильковим, колишнім директором державного "Атомкомплект" і одночасно виступав від імені "Bradcrest Investment", що належав М.Мартиненку.

Зокрема, йому на узгодження давалися протоколи та договори між чеським заводом і панамською прокладкою.

Всю цю схему вдалося втілити в життя лише тому, що на той час "Енергоатомом" керував Ю.Недашковський — людина, яка отримала цю посаду тільки завдяки протекції М.Мартиненка і яка повною мірою відпрацьовувала "надану довіру" та маючи з цього власний зиск. І хоча на сьогодні головним обвинуваченим по справі проходить лише один представник "Енергоатому" В.Васильков, всі прекрасно розуміють, що задіяти таку корупційну схему без погодження та без відома екскерівника "Енергоатому" було просто неможливо!

Ю.Недашковський, який доволі вміло зміг приховати свою участь у корупційних схемах, відчував, що його позиція може дуже швидко змінитися зі стороннього спостерігача на співучасника, якщо цього захоче головний обвинувачений М.Мартиненко. Тому він протягом проведення всього процесу розслідування намагався вигородити свого "патрона" та задіяв для цього всі свої можливості та зв'язки.

Використовуючи своє службове становище, Ю.Недашковський системно, із залученням всіх сил і можливостей "Енергоатома", почав проводити незаконну кампанію по фальсифікації та підтасовки документів для виправдання М.Мартиненка. Навіть намагався залучити до цього іноземну компанію.

Після початку активного кримінального переслідування М.Мартиненко, експрезидентом "Енергоатому" Ю.Недашковським була створена група, головним завданням якої було зробити все можливе для виправдання злочинів М.Мартиненко та виведення з під удару колишнього керівництва "Енергоатома".

До складу групи увійшли найбільш відданні та перевірені особи, що роками входили до найближчого кола Ю.Недашковського, отримували від нього додаткові зарплати в конвертах та були обізнані у корупційних схемах, які на той час були задіяні в "Енергоатомі".

До складу цієї групи входили:

Олег Поліщук — директор із запобігання і протидії корупції — радник експрезидента "Енергоатома" Ю.Недашковського;

Наталія Мусевич — виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель;

Валерій Годунок — перший заступник директора ВП "Атомкомплект";

Ілона Заєць — директор центру зовнішніх інформаційних комунікацій.

Також супроводжував цю групу представник "Енергоатома" в Брюсселі Юрій Тюрін, який не маючи ані відповідної освіти, ані міжнародного досвіду потрапив на посаду тільки завдяки протекції Недашковського Ю.О., а тому готовий зробити для нього все, що той забажає.

Ролі в цій групі були розподілені наступним чином. До завдань О.Поліщука входила оцінка корупційних ризиків попередньої діяльності "Енергоатому" в інтересах М.Мартиненка. Н.Мусевич забезпечувала юридичний супровід і легітимність дій, які призвели до корупційних наслідків. В.Годунок відповідав за технічну частину роботи зі "SKODA JS a.s.". І.Заєць мала оцінювати репутаційні ризики. Головним у цієї групи екскерівником "Енергоатому" був визначений О.Поліщук — людина, якій Ю.Недашковський довіряв найбільше та яка була добре обізнана в корупційних оборудках свого шефа.

Ю.Недашковський особисто ставив завдання цієї групи щодо проведення перемовин та отримання письмових підтверджень від представників "SKODA JS a.s." стосовно відсутності корупційної складової у поставках товарів та послуг.

Також Ю.Недашковський намагався впливати на керівників "SKODA JS a.s." для отримання таких документів, які потім можна було долучити до справи М.Мартиненка. Так у своєму листі на Голову правління, генерального директора компанії "SKODA JS a.s." Йозефа Перліка від 5 лютого 2016 року він просить здійснити спільний аналіз договорів на постачання обладнання та послуг для ДП "НАЕК "Енергоатом", які розслідують правоохоронні органи, та надати висновок, що ціни в цих договорах не відрізняються від аналогічних цін на обладнання та послуги для інших іноземних країн.

З боку чеської сторони Ю.Недашковський намагався залучити заступника комерційного директора "SKODA JS a.s. Петера Лупатчіка", якому Генеральною прокуратурою Чехії були висунуті обвинувачення по справі М.Мартиненка. П.Лупатчіка теж активно підключився до "головного завдання" цієї групи, про що свідчать підписані їм документи, мова про які піде нижче.

В період з 2015 по 2016 роки зазначена група мала сім відряджень до штаб-квартири "SKODA JS a.s.", а саме: 12–14.01.2015р., 05–07.08.2015р., 09–12.02.2016р., 18–20.04.2016р., 05–08.09.2016р., 03–04.11.2016р., 14–17.11.2016р. Під час перемовин з чеською стороною представники "Енергоатома" намагалися отримати документи, які б дали можливість вплинути на хід розслідування та доказували невинуватість М.Мартиненка у суді. Так, під час чергових перемовин українська сторона намагалася отримати дані, які б свідчили про те, що товари й послуги компанії "SKODA JS a.s." для всіх без виключення компаній з будь-яких країн однакові, а тому версія слідства про завищенні ціни для "Енергоатома" є безпідставною.

Також учасники групи намагалися отримати від представників "SKODA JS a.s." свідчення про те, що гроші, які були перераховані на рахунки "Bradcrest Investment S.А.", жодним чином не впливали на ціноутворення для товарів й послуг для "Енергоатома".

Робоча група від "Енергоатома" за буд-яку ціну хотіла отримати письмове підтвердження від чеської сторони того, що М.Мартиненко не може бути обвинувачений в корупційних схемах.

Після кожної такої зустрічі та перемовин за наполяганням української сторони складалися та підписувалися протоколи, які потім через адвокатів були представлені як докази невинуватості М.Мартиненко під час слідства та в суді. Але всі намагання адвокатів виявилися даремними.

При передачі матеріалів обвинувачення в суд прокурори САП "втратили" кілька томів справи. Ці матеріали зібрало саме НАБУ, з ними раніше ознайомилася захист,

– сказав адвокат М.Мартиненка Петро Бойко.

Зокрема, за його словами, прокурор САП в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради "SKODA JS a.s." та "Енергоатому".

"Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає "Енергоатому" продукцію за тією ж ціною, що і в інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни "Енергоатому" — немає складу злочину. Адже всі звинувачення базується на нібито завищеною ціною для "Енергоатома". До цього фейку маніпулятивно приплели Мартиненка і ще кілька люде", — підкреслив Бойко.

Адвокат зазначив, що протокол спільної наради двох підприємств було вилучено самим НАБУ і фігурував у якості доказу з його боку.

Відмова прокурора САП долучити вищезгаданий протокол до справи М.Мартиненка була цілком правильною — чеська сторона за результатами перемовин не піддалася на пропозиції та умовляння представників "Енергоатому" та відмовилася документально підтверджувати однаковість ціноутворень для "Енергоатому" та інших іноземних компаній. Те, що було зафіксовано в протоколі чеською стороною жодним чином не могло слугувати доказом невинуватості М.Мартиненка.

Тому зміст цих протоколів виявився нікчемним і всі намагання колишнього керівника "Енергоатому" та створеної ним "зондер-команди" виявилися даремними — прокурори НАБУ не долучили жодного із цих недолугих документів до кримінальної справи.

Необхідно зазначити, що О.Поліщук та інші учасники цієї групи дуже вміло намагалися приховати свою участь по "відмазуванню" М.Мартиненка від відповідальності, а тому жодного разу не подали звіт про відрядження та не представили жодних документів, які були підписані за результатами перемовин.

І якби не копії протоколів, які адвокати намагалися залучити до справи М.Мартиненка, ніхто досі не знав, які перемовини вів О.Поліщук зі своєю групою у штаб-квартирі "SKODA JS a.s." під час своїх неодноразових відряджень у м. Пльзень в той період, коли йшло слідство щодо справи М.Мартиненка.

Ще одною із важливих цілей, яка була поставлена перед цією робочою групою, було узаконення подальших корупційних дій з боку екскерівника "Енергоатому" та його високих покровителів.

Свідченням цього є подальше розслідування НАБУ за запитом прокуратури Праги. В запиті чеської прокуратури від 18.06.2018 року про правову допомогу щодо виклику М.Мартиненка на допит в якості свідка йдеться про Мирослава Фіали, Їржі Деміша, Мілана Когута, Мілослава Провода, Петера Лупатчіка, Манфреда Макса Новака, які обвинувачуються чеською стороною у вчиненні продовжуваного злочину.

Завдяки даним чеських правоохоронців вдалося встановити, що в період з квітня 2014 року за аналогічних обставин, як у період 2008–2012 років, на користь компанії "Bradcrest Investment S.A." фірма "Skoda JS" перерахувала 390,5 тисяч євро на рахунок "Devecom Company Limited", відкритий у банку "Eurobank Cyprus Ltd". При цьому також встановлено, що представником компаній "Bradcrest Investment S.A." та "Devecom Company Limited" була одна й та ж особа.

Також детективи НАБУ розслідують аналогічний епізод, але в період 2012–2016 років. У Бюро встановили, що компанія "Skoda JS a.s." у зазначений період за нібито надані консалтингові послуги перераховувала отримані від "Енергоатому" кошти на рахунок BARTON BUSINESS LLC (Домініканська Республіка) у розмірі 2,16 млн євро; на рахунок VISILOGIK LIMITED (Домініканська Республіка) у розмірі 100 тисяч євро; на рахунок INLORD SALES LLP у розмірі майже 2 млн євро і на рахунок Devecom Company Limited у розмірі 390,56 тис. євро.

Таким чином, у зазначений період відбулося заволодіння коштами "Енергоатому" на загальну суму 4,65 млн євро (137,72 млн грн на сьогодні).

У рамках цих справ детективи отримали доступ до інформації за рахунком "Devecom Company Limited" у банку "Eurobank Cyprus Ltd", у тому числі до виписки про рух коштів. Також у Бюро отримали доступ до документів Національного банку та Кабінету міністрів. У Нацбанку детективи хочуть знайти листи або запити "Енергоатому" до НБУ про дозвіл на укладення кредитних угод із чеським банком CESKA EXPORTNI BANKA, в Кабміні — документи про затвердження фінансових планів "Енергоатому" або проєктів.

Розслідування чеських правоохоронних органів дуже хвилює учасників корупційної схеми з української сторони, оскільки чеські "подільники" у будь-який момент можуть озвучити їх прізвища. В тому числі й прізвища учасників української групи, які брали активну участь в перемовинах з чеською "SKODA JS a.s." та надавали незаконним корупційним діям статусу законних.

З учасників цієї робочої групи в структурі "Енергоатому" залишився працювати лише В. Годунок. На сьогодні він обіймає посаду радника директора Рівненської АЕС П.Павлишина та може досі впливати на процеси.

Особливо хвилює продовження слідства чеськими правоохоронцями О.Поліщука — найбільш обізнаного та активного члена групи Ю.Недашковського з порятунку зовсім "нерядового" М.Мартиненка. Того самого О.Поліщука, який після свого звільнення з "Енергоатому" за систематичне невиконання без поважних причин обов'язків згідно з посадовою інструкцією, був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Та на захист якого встав голова НАЗК Олександр Новіков, який вважає О.Поліщука викривачем корупції та вимагає скасування наказу про його звільнення та поновлення на посаді. Поновити на посаді людину, яка за весь час роботи на посаді директора із запобігання і протидії корупції в "Енергоатомі", не змогла ані попередити, ані виявити жодного корупційного правопорушення. Та й навіщо О.Поліщуку це було потрібно, коли його основною функцією в компанії було обслуговування інтересів його головних шефів та "годувальників" — М.Мартиненка та Ю.Недашковського. А його робота у створеній Ю.Недашковським за вказівкою М.Мартиненка робочий групі, яка всіма доступними та підступними методами намагалася сфабрикувати документи, що повинні були допомогти М.Мартиненку уникнути покарання, ще потребує оцінки правоохоронних органів.

Авторка резюмує, що добре усвідомлюючи, що за всі свої справи прийдеться відповідати, О.Поліщук у своєму інтерв'ю від 15 березня 2021 року вже анонсував своє "переслідування" з боку ДБР. Але йому вже не допоможе "натягування" на себе статусу викривача, тому що за всіма ознаками він і є справжній корупціонер та шахрай, який увів в оману антикорупційні органи та "поставив" їх на свій захист.