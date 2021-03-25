Кредиты для среднего и малого бизнеса в Украине от UKRSIBBANK

Государство недостаточно помогает МСП, поэтому приходится искать другие источники финансирования. Один из лучших вариантов на рынке Украины — это кредиты для бизнеса в "Укрсиббанк".

Финансовое учреждение функционирует на европейском капитале, поэтому может предложить клиентам низкие проценты и выгодные условия оформления. Узнать подробно обо всех кредитных предложениях для бизнеса можно по ссылке my.ukrsibbank.com/ru/sme/credits/ или по телефону 729 (бесплатно с мобильного). Рассмотрим вкратце займы среднему и малому бизнесу от UKRSIBBANK.

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Простой овердрафт и кредитование

Максимально быстрые источники заимствования средств для насущных потребностей МСП. Эти два финансовых продукта имеют схожие друг с другом условия. Кредитный лимит устанавливается на текущий счет в банке, в случае одобрения займа пользоваться деньгами можно уже через 2–3 суток.

Простой овердрафт позволяет получить до 2 млн в отечественной валюте под 9,9% годовых на срок до 12 месяцев. В случае с овердрафтным кредитованием ставки и сроки аналогичные, но сумма займа составляет до 40% от среднемесячного оборота на расчетном счете.

Займы для бизнеса в агросекторе

Максимальная сумма займа до 5 млн гривен на срок до 12 месяцев. Процентная ставка от 8,5% годовых, графики выплат индивидуальные, транши выплачиваются в соответствии с операционными циклами. Средства можно расходовать на посевную и уборочную кампании, для приобретения ГСМ, семян, удобрений. В качестве обеспечения выступает ликвидное имущество, агрорасписки или залог будущего урожая.

Кредит на пополнение оборотных средств

Данная услуга позволяет взять деньги в гривне, долларах или евро на срок до 10 лет под 9,5% годовых в отечественной валюте. Минимальный размер займа — 100 тысяч гривен, максимум определяется банковским учреждением с учетом особенностей бизнеса, финансовых возможностей, кредитной истории, типа залогового имущества.

Займы на оборудование, коммерческую недвижимость, транспортные средства

Кредиты на приобретение оборудования и недвижимости выдаются на 3 года под 9,5% годовых. Займы на покупку транспортных средств выдаются под аналогичный процент на 5 лет. Специалисты банка разработают индивидуальные графики погашения с учетом специфики бизнеса, финансового положения, сезонности и прочих факторов.

SMART ДЕНЬГИ

Возможность получить до 2 млн в отечественной валюте под 8,9% годовых. Срок кредита 12 месяцев, залоговое обеспечение отсутствует. Минимальные усилия для оформления займа, рассмотрение заявки специалистом банковского учреждения на протяжении нескольких дней.

Под залог депозитных вкладов

В качестве обеспечения кредита может выступать депозитный вклад в "Укрсиббанке". Причем нет разницы, на кого оформлен финансовый продукт. Это могут быть как депозиты компании, так и сторонних юридических и физических лиц. Деньги выдаются под 8,5% годовых в отечественной валюте на срок, который на 35 суток меньше срока депозитного договора.

Это основные варианты кредитования бизнеса в "Укрсиббанк". Для получения подробных консультаций переходите на официальный сайт банка или можете связаться с менеджерами финансового учреждения.