Бизнес 60 минут назад

Кризис сближает: 5 компаний запустили онлайн-спринт в помощь малому и среднему бизнесу

Практики пяти направлений — финансы, маркетинг, продажи, PR и HR — объединились в формате онлайн-спринта "Бизнес 360.6°", чтобы помочь малому и среднему бизнесу

Кризис сближает: 5 компаний запустили онлайн-спринт в помощь малому и среднему бизнесу Кризис сближает: 5 компаний запустили онлайн-спринт в помощь малому и среднему бизнесу

Сегодня люди оказались перед фактом новых условий игры в мире. Меняются привычки, потребности, возможности и желания наших аудиторий. Не секрет, что новые правила очень сильно сказываются на малом и среднем бизнесе в Украине и ставят под вопрос его дальнейшее существование.

Практики пяти направлений — финансы, маркетинг, продажи, PR и HR — объединились в формате онлайн-спринта "Бизнес 360.6°", чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Этот проект — коллаборация таких компаний как: 

Кратко и по делу в Telegram

Finmap — онлайн-сервис финансового учета для малого и среднего бизнеса;

Skykillers — агентство цифрового маркетинга;

Sales Generation — консалтинг по продажам;

Hoshva PR&DGTL — коммуникационное агентство;

Happy Monday — карьерный портал. 

Каждый день, с 14 по 18 мая, они будут делиться знанием о том, как быстро адаптироваться к любым условиям и использовать конкретные инструменты преодоления препятствий. 

В конце спринта три участника, которые пройдут весь путь и получат лучшие результаты в тестах, получат полную упаковку своего бизнеса от спикеров и их команд — от финансового аудита и стратегии до коммуникационного плана на квартал.

Краткая программа онлайн-спринта:

  1. Александр Соловей, сооснователь Finmap. Как принимать решения в бизнесе на основании цифр, а не интуиции. 

  2. Юрий Качкарда, управляющий партнер Skykillers. Какие технологии маркетинга внедрять бизнесу, чтобы выжить и ускориться.

  3. Михаил Гайчук, совладелец Sales Generation. Экономика и бизнес на паузе: как обернуть это во благо своему бизнесу в контексте продаж.

  4. Мария Рыбак, СОО Нoshva PR&DGTL. Коммуникации в турбулентное время: о чем и как говорить, чтобы выйти из кризиса победителем, а не проигравшим.

  5. Анна Мазур, основательница и исполнительный директор карьерного портала Happy Monday. Управление командой в кризис и вне его.

Многие предприниматели подходят к решению задач, исходя из точечных и насущных бизнес-целей. Названием и сущностью проекта — Бизнес 360.6° — в первую очередь, организаторы спринта хотят донести истину, что только при комплексном подходе бизнес может контролировать свой рост.  Присоединиться к спринту можно здесь.

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