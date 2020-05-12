Кризис сближает: 5 компаний запустили онлайн-спринт в помощь малому и среднему бизнесу

Сегодня люди оказались перед фактом новых условий игры в мире. Меняются привычки, потребности, возможности и желания наших аудиторий. Не секрет, что новые правила очень сильно сказываются на малом и среднем бизнесе в Украине и ставят под вопрос его дальнейшее существование.

Практики пяти направлений — финансы, маркетинг, продажи, PR и HR — объединились в формате онлайн-спринта "Бизнес 360.6°", чтобы помочь малому и среднему бизнесу. Этот проект — коллаборация таких компаний как:

Finmap — онлайн-сервис финансового учета для малого и среднего бизнеса;

Skykillers — агентство цифрового маркетинга;

Sales Generation — консалтинг по продажам;

Hoshva PR&DGTL — коммуникационное агентство;

Happy Monday — карьерный портал.

Каждый день, с 14 по 18 мая, они будут делиться знанием о том, как быстро адаптироваться к любым условиям и использовать конкретные инструменты преодоления препятствий.

В конце спринта три участника, которые пройдут весь путь и получат лучшие результаты в тестах, получат полную упаковку своего бизнеса от спикеров и их команд — от финансового аудита и стратегии до коммуникационного плана на квартал.

Краткая программа онлайн-спринта:

Александр Соловей, сооснователь Finmap. Как принимать решения в бизнесе на основании цифр, а не интуиции. Юрий Качкарда, управляющий партнер Skykillers. Какие технологии маркетинга внедрять бизнесу, чтобы выжить и ускориться. Михаил Гайчук, совладелец Sales Generation. Экономика и бизнес на паузе: как обернуть это во благо своему бизнесу в контексте продаж. Мария Рыбак, СОО Нoshva PR&DGTL. Коммуникации в турбулентное время: о чем и как говорить, чтобы выйти из кризиса победителем, а не проигравшим. Анна Мазур, основательница и исполнительный директор карьерного портала Happy Monday. Управление командой в кризис и вне его.

Многие предприниматели подходят к решению задач, исходя из точечных и насущных бизнес-целей. Названием и сущностью проекта — Бизнес 360.6° — в первую очередь, организаторы спринта хотят донести истину, что только при комплексном подходе бизнес может контролировать свой рост. Присоединиться к спринту можно здесь.