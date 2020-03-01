Кроссовер Subaru усилят новым атмосферным двигателем

Топ-менеджер североамериканского филиала Subaru Том Долл заявил о расширении линейки двигателей кроссовера Crosstrek (в Европе эта модель продается под именем XV), сообщает Automotive News.

По словам Долла, ранее некоторые клиенты жаловались на недостаточную мощность 2-литрового мотора, поэтому в Subaru приняли решение добавить в двигатель еще 0,5 литра.

Как отмечает издание, Crosstrek получит тот же 185-сильный (239 Нм крутящего момента) атмосферный мотор, который используется на Forester, Legacy и Outback.

Добавление в производительность, по сравнению с нынешней мощностью, составит 29 лошадиных сил и 42 Нм крутящего момента.

На Североамериканском рынке компактный кроссовер Subaru с новым двигателем появится на Crosstrek 2021 модельного года, поэтому более мощные авто можно будет заказать, начиная со второго полугодия.

Известно, что 2,5-литровый мотор станет прерогативой топ-версий: ожидается, что силовой агрегат будет доступен только в сочетании с клиноцепным вариатором и полным приводом с функцией X-Mode.

В то же время, данных о том, появится ли более мощный двигатель на Subaru XV пока нет.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля.