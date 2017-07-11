Крупная фармкомпания инвестирует 317 млн грн в расширение производства

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) увеличивает мощности и модернизирует существующий цех по производству таблеток и капсул. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Планируется, что новый участок заработает в 2019 году и станет площадкой для производства 500 млн таблеток и капсул в год, что позволит увеличить общую мощность производства почти на 30%. Сейчас уже построено корпус и проводится тендер на новое оборудование",— говорится в сообщении.

Строительство нового участка началось в прошлом году. Проект реализуется за счет собственных инвестиций БХФЗ. В целом до конца 2018 года запланировано привлечь 317 млн ​​грн инвестиций в обновление производства.

Расширение производственных мощностей требует новых складских помещений. Поэтому рядом с новым участком планируется установить большой склад продукции на 5 000 палетомест. Работы по его обустройству также должны завершиться в 2019 году.

Последняя значительная модернизация БХФЗ проходила в течение 2015 года. Тогда были введены в эксплуатацию два новых участка: по производству стерильных антибиотиков и фитопроизводству. Над их проектами работали специалисты из Чехии и Германии. А в 2014 году запустилась новая линия по производству таблеток "Аллохол" мощностью 300 млн таблеток в год.