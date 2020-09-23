Крупнейший европейский оператор архивных услуг Reisswolf вышел на рынок Украины

Один из ведущих мировых экспертов в сегменте хранения и уничтожения информации — немецкая компания Reisswolf открыла свое представительство в Украине. Мощность первого архивного хранилища, которое расположено в Киеве, составляет 200 тысяч архивных коробов или около 3 тысяч тонн бумаги.

Помимо внеофисного хранения, Reisswolf Ukraine будет оказывать услуги архивной обработки, оцифровки, создания электронных архивов и конфиденциального уничтожения документов.

В компании подчеркнули, что у Reisswolf — наивысший стандарт конфиденциальности уничтожения данных. Безопасность хранения документации достигается 3-уровневой защитой и деперсонализацией коробов, когда идентификация происходит исключительно по штрих-кодам. Оцифрованные документы хранятся на серверах, расположенных на территории ЕС.

Ежегодно Reisswolf оцифровывает 60 млн страниц, архивирует 10 млн документов и уничтожает 105 тысяч тонн документов.

Сергей Алони, директор Reisswolf Ukraine: "Дистанционность все больше входит в жизнь украинцев, и появление Reisswolf Ukraine позволит компаниям открыть для себя еще один ее аспект — хранение документации. На рынке уже присутствуют операторы архивного хранения, но впервые заходит европейская компания такого масштаба. Мы видим свою роль в том, чтобы сделать хранение, оцифровку и другие процедуры с документами бизнеса привычными компаниям любого уровня, включая ФОП".

Reisswolf оценивает объем украинского рынка архивного хранения в 2 млн коробов в год. При этом на сегодня в Украине только 10% компаний пользуются услугами архивного хранения. Тогда как в Европе эта цифра достигает 65-70%. Поэтому Reisswolf в ближайшие 5 лет планирует расширять свое присутствие и в других крупных городах Украины: Харькове, Одессе, Львове, Днепре.

СПРАВКА

Reisswolf была основана в Гамбурге в 1985 году бизнесменом Волькером Хеннингом. В 1989 году компания объединилась с 8-ю другими игроками немецкого рынка и стала крупнейшей в Германии. На сегодня в сети Reisswolf — 68 представительств.

Компания является одним из разработчиков мировых стандартов DIN в области уничтожения данных.

Также Reisswolf предлагает услугу уничтожения специальным шредером цифровых носителей информации, так как при любом способе удаления информации с электронных носителей возможно ее восстановление.