Крупнейший производитель сыра направит дивиденды на обновление транспортного парка

16 января 2017, 14:56
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Группа компаний "Молочный альянс" в 2017 году направит дивиденды за 2016 год на капитальные инвестиции. В частности, средства пойдут на обновление транспортных средств для заготовки молока и доставки готовой продукции

Крупнейший производитель сыра направит дивиденды на обновление транспортного парка | АПК | Дело Увеличить картинку

Группа компаний "Молочный альянс" в 2017 году направит дивиденды своих предприятий за 2016 год на капитальные вложения в развитие.

"Дивиденды будут направлены на финансирование капитальных вложений предприятий холдинга. В том числе это и обновление транспортных средств для заготовки молока и доставки готовой продукции", — сообщил глава наблюдательного совета "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

По его словам, в 2017 году группа намерена развиваться и дальше, расширять ассортимент продукции.

"В частности, планируем изготовить 20 тыс. тонн разных сыров, 100 тыс. тонн молока фасованного и кисломолочной продукции, 5 тыс. тонн сливочного масла, 9,5 тыс. тонн сметаны", — добавил С.Вовченко.

В планах "Молочного альянса" на 2017 год — удержать уровень переработки молока в объеме 370 тыс. тонн.

Как сообщалось, входящие в "Молочный альянс" ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат" (Черкасская обл.), "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.), ПАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.) и "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.) выплатят суммарно около 355 млн грн дивидендов.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".

Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , молоко , сыр , инвестиции

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Крупнейший производитель сыра направит дивиденды на обновление транспортного парка | АПК | Дело
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