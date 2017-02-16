Курьеры "Укрпочты" будут доставлять корреспонденцию на электромобилях

16 февраля 2017, 17:11
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ПАО "Укрпочта" создаст парк электромобилей для собственной курьерской доставки, а также существенно обновит общий парк авто

Увеличить картинку Электромобили курьерской доставки в Париже

ПАО "Укрпочта" намерено запустить курьерскую службу с парком электромобилей. Согласно презентации "Стратегия фундаментальной трансформации "Укрпочты" 2017-2021 гг.", опубликованной на сайте Министерства инфраструктуры Украины, уже в 2017 году компания намерена запустить курьерскую доставку в Киеве, около 25% автопарка которой будут составлять электромобили.

С 4 квартала 2017 г. по 2018 г. планируется масштабирование курьерской доставки в города-миллионники и другие областные центры. При этом доля электромобилей увеличится до 30%. К концу 2021 года курьерская доставка будет развернута по все Украины, а доля электротранспорта достигнет 40%.

В 2017-2018 гг. всего планируется закупить около 200 курьерских авто. До 2019 года их парк достигнет 600 ед., а до конца 2021 г. — около 1100 автомобилей.

Всего за 5 лет планируется потратить около $128 млн на обновление автотранспорта и уменьшение его среднего возраста с 15 до 7 лет. Будет закуплено около 4000 новых единиц.

Отметим, что организация курьерской доставки станет одной из новаций реформируемой компании.

Сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о прекращении деятельности УГППС "Укрпочта"и создании публичного акционерного общества "Укрпочта" (УП) и утвердил устав компании.

"Реформирование "Укрпочты" продолжается последовательными шагами. Сегодня мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия. Создается публичное акционерное общество "Укрпочта", где 100% акций ПАО "Укрпочта" принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины", — цитируется в сообщении УП Омелян.

В свою очередь, генеральный директор УП Игорь Смелянский отметил, что создание публичного акционерного общества даст дополнительные возможности для развития компании. "Превращение в акционерное общество — это инструмент создания современной прозрачной системы корпоративного управления, который даст возможность обеспечить выполнение долгосрочных стратегических планов и привлечь международные кредитные ресурсы для развития компании", — сказал Игорь Смелянский.

ПАО "Укрпочта" является правопреемником УГППС "Укрпочта". Уставный капитал ПАО составит 6518,597 млн грн за счет имущества, переданного государством.

Государство в лице Министерства инфраструктуры Украины является основателем и единственным акционером ПАО.

Также будет создан Наблюдательный совет ПАО "Укрпочта" в составе 7 членов, 5 из которых — независимые члены (независимые директора). Кандидаты на должность независимых членов Наблюдательного совета будут отбираться на конкурсе.

Решение о создании ОАО "Укрпочта" вступает в силу с 1 марта 2017 года.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрпочта 36671234 , инвестиции , мининфраструктуры , электромобиль

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