LIGA360 представила оновлення: що тепер вміє екосистема хмарних рішень

Компанія ЛІГА:ЗАКОН представила ринку свій оновлений продукт LIGA360. Відтепер екосистема хмарних рішень LIGA360 стала ще більш досконалою та ефективною завдяки новим модулям.

Користувачі отримали безліч нових можливостей і переваг. Зокрема:

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новий модуль для контролю репутації;

СМС-Маяк, який захищає нерухомість від рейдерів;

сигналізацію про зміни в окремих положеннях нормативно-правових актів.

Оновлені інструменти системи допоможуть українським компаніям бути гнучкими та дієвими навіть у режимі віддаленої роботи — як в роботі окремих фахівців (керівників, бухгалтерів, юристів, фахівців служби безпеки, HR, маркетингу і PR), так і як єдина команда.

А тепер детальніше про новинки LIGA360 та фішки для клієнтів системи:

Новий модуль "Контроль репутації".

Створений у колаборації із Semantrum — системою аналізу та моніторингу медіапростору, та є рекомендованим продуктом для керівників і власників бізнесу, фахівців з PR і маркетингу, а також для підприємців.

Модуль "Контроль репутації" дасть змогу без додаткових витрат контролювати репутацію компанії чи персони, вчасно реагувати і протидіяти поширенню негативу в мережі та об’єктивно оцінити ефективність PR-комунікацій.

Новий модуль у вільному доступі дає можливість поставити на моніторинг 2 об’єкти (бренди або персони) щодо згадок їх у ТОП-200 електронних ЗМІ. Система автоматично оновлюватиме список публікацій під час перевірки модуля. На основі нових публікацій можна створити ризик чи можливість задля спільної оцінки результатів моніторингу. Також користувачі зможуть ознайомитися з повним текстом матеріалу, самостійно визначати тональність публікацій і ділитися з колегами. Більше того, моніторити медіаактивність можна як щодо своїх брендів, так і щодо брендів конкурентів та партнерів.

Спробуйте як це працює отримавши ознайомчий доступ до LIGA360 за посиланням.

Smart-сигнали як захист вашої нерухомості від рейдерства.

Функція працює на базі рішення СМС-Маяк та захищає нерухомість від рейдерства. LIGA360 моніторитиме і контролюватиме зміни статусу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Отже, ви оперативно отримаєте сповіщення про зміни, які ви не вносили, щодо вашої квартири, земельної ділянки, іпотеки тощо та зможете своєчасно звернутися до суду з позовною заявою про скасування цих незаконних змін, а також до правоохоронних органів із заявою про неправомірність реєстраційних дій.

Для власників рольових рішень LIGA360 "Керівник", "Підприємець", "Адвокат", "Партнер", "Аудитор" та "Самозайнятий бухгалтер" опція постановки на моніторинг одного об’єкта у SMART-сигналах надається безкоштовно. Решта ж користувачів зможуть скористатися нею всього за 30 гривень на місяць.

Замовити доступ до LIGA360.

Автоматичні сповіщення про зміни в окремих нормах підзаконних актів.

В LIGA360 з’явилася можливість поставити на моніторинг змін окремі фрагменти нормативно-правових актів. В момент змін користувачі отримуватимуть сповіщення в модулі SMART-сигнали. Завдяки автоматизації, ця опція ще більше спростить повсякденну роботу адвоката, юриста, партнера юридичної фірми, бухгалтера чи аудитора, кадровика чи підприємця.

Окрім того, компанія-розробник рішення рекомендує топ-менеджменту і власникам також й інші функції LIGA360 для успішного керування бізнесом. Модуль "Бізнес-розвідка" — для відстеження змін в діяльності партнерів і конкурентів, агрегатор новин галузі — для оцінки ринкової ситуації, а також інструмент спільної роботи усієї компанії — дашборд інформаційних ризиків та можливостей.

Вже 30-й рік поспіль компанія ЛІГА:ЗАКОН тримає впевнене лідерство на ринку і оновлений продукт LIGA360 є яскравим тому підтвердженням, адже вищеперелічені новинки допоможуть українському бізнесу стати ще більш ефективним і захищеним.