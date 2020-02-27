Лилия Воленко, финдиректор EVA: о скорости внедрения изменений в компании

О том, как этого удалось достичь, рассказывает финансовый директор компании Лилия Воленко.

Какие финансовые показатели EVA за последние годы?

Наша компания — лидер украинского сегмента дрогери: сеть насчитывает 974 магазина, в 2019 году открыли более 200 магазинов, в 2018-м и 2017-м торговая сеть выросла на 178 и 168 точек соответственно. План на этот год — 180 новых точек продаж.

В 2019 году мы планируем прирост чистой выручки компании на 40% по сравнению с предыдущим годом, в 2018-м фактический прирост составил 53%, в 2017-м — 36%. Примечательно, что мы растем по всем показателям. Так, чистая прибыль в 2018 году увеличилась на 41%, в 2019-м ожидаем рост почти на 50%.

Каких правил придерживается компания при масштабировании торговой сети?

Открытие каждого нового магазина EVA сопровождается технико-экономическим обоснованием. Учитываются все инвестиции и затраты, включая оборотный капитал, готовится геомаркетинговый план развития. Региональный директор отвечает за выход магазина на запланированные показатели товарооборота, окупаемости и прибыли.

Торговые точки EVA довольно быстро начинают приносить прибыль: средний срок окупаемости составляет от двух до четырех лет.

Расскажите о значимых проектах компании, потребовавших масштабного участия финансового департамента.

В 2019 году EVA открыла третий логистический центр. Он расположен во Львове и к 2021 году будет обслуживать около 300 наших магазинов в Западной Украине. Мы открыли первый магазин направления EVA Beauty, запустили проект выездной торговли "Автолавка". Активно развиваем сегмент e-commerce, один из важных шагов 2019 года в этом направлении — открытие точек выдачи товара в магазинах нашей сети, который куплен на сайте: сейчас это 43 точки в восьми городах, порядка 20% товаров, заказанных в интернет-магазине, доставляется этим каналом. Кроме того, мы запустили собственное мобильное приложение, в 2020 году запустим курьерскую доставку для интернет-магазина. То есть мы становимся омниканальной компанией.

Все эти масштабные проекты были реализованы при непосредственном участии нашего департамента.

Где-то мы выступали флагманом и интегратором изменений, где-то "техническим" исполнителем. Самое важное — это результат, который достигается командой.

Какие фирменные рецепты управления финансами в вашей компании?

У нас очень взвешенная финансовая политика. Сейчас внутренние инвестиции компании, включая оборотный капитал, на 70-85% финансируются за счет собственной прибыли. Благодаря этому компания год от года улучшает соотношение внешних заимствований к EBITDA.

Качественное финансовое планирование — одно из преимуществ EVA. Такой подход — это возможность улучшения первоначальных бюджетов и дополнительные инвестиции. Как итог — перевыполнение плановых показателей.

С 2014 года финансовый аудит EVA проводит KPMG — одна из аудиторских компаний "большой четверки".

Как в вашей компании развивают сотрудников финансового департамента?

В компании есть внешнее и внутреннее обучение. У нас действует Академия успеха, где ключевые сотрудники повышают менеджерские компетенции. От финансового департамента в ней обучаются 15 человек по индивидуальным планам профессионального развития. В этом году мы начали вести финансовую отчетность по стандартам МСФО, что потребовало соответствующей сертификации сотрудников финансового департамента.

Был в истории EVA кейс, когда правильная финансовая политика или решение улучшили экономику компании?

Этому кейсу уже 12 лет. Как и другие компании в Украине, мы работаем с классическим банковским кредитованием. При этом нашей отличительной чертой можно назвать постоянную работу компании с публичными облигационными выпусками. Это один из инструментов привлечения заемного капитала, таким образом мы его структурируем.

Компания осуществила уже пять выпусков. Облигации доступны на рынке, включены во внелистинговые списки фондовых бирж "Перспектива" и ПФТС. Четыре выпуска полностью погашены, причем один из них в непростом для всей Украины 2014 году.

Для нас облигации — это не только финансовый инструмент, но и способ формирования безупречной репутации.