Лисички, трави та ягоди: ресторан DOM №10 створив сезонне меню разом з Mumm Champagne

Лісові лисички та морський восьминіг, локальні овочі, трави та ягоди поєдналися з визначним шампанським у сезонному меню DOM №10 у Києві на Спаській, 10. Натхненням для шефа Георгія Шаруєва стала досконалість у створенні вишуканих смаків, притаманна легендарному бренду Mumm Champagne.

"У сезон яскравих смаків ми у DOM №10 прагнемо розкрити красу кожного з них і робимо це через майстерні гастрономічні комбінації. Так у гармонії народжується краса", — кажуть у ресторані.

У літньому меню стиглі рожеві томати поєднуються з ніжною рикотою, анчоусами та базиліком. Карпачо з восьминога доповнюють хрусткою зеленою селерою, руколою, каперсами та цитрусовим соусом. Лісові лисички акомпанують телятині, а соковиті ароматні чері стають яскравим акцентом, коли запікаються з тріскою.

"Окремо зауважимо полуничний десерт з кокосовим джелато та фісташками, який ніби водночас огортає вас літом у бабусиному сонячному садку та на тропічних островах", — розповідають у DOM №10.

Ідеальним супроводом вашого сімейного обіду чи романтичної вечері стане аристократичне шампанське Mumm Grand Cordon і Mumm Grand Cordon Rose та яскраві коктейлі на його основі за спеціальною літньою ціною — Mumm Rossini, Mumm Kir Royal або Mumm Passion Fruit & Orange.

Партнер проекту: S.Pellegrino і Acqua Panna, гастрономічні води з Італії.

Адреса ресторану DOM №10: Київ, Спаська, 10.

Бронювання за номером: 067 502 03 54.

Сайт: https://dom10.com.ua/.