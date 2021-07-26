Потребрынки 1 час назад

Лисички, трави та ягоди: ресторан DOM №10 створив сезонне меню разом з Mumm Champagne

Натхненням для шефа Георгія Шаруєва стала досконалість у створенні вишуканих смаків, притаманна легендарному бренду Mumm Champagne

Лисички, трави та ягоди: ресторан DOM №10 створив сезонне меню разом з Mumm Champagne Лисички, трави та ягоди: ресторан DOM №10 створив сезонне меню разом з Mumm Champagne
PR-материал

Лісові лисички та морський восьминіг, локальні овочі, трави та ягоди поєдналися з визначним шампанським у сезонному меню DOM №10 у Києві на Спаській, 10. Натхненням для шефа Георгія Шаруєва стала досконалість у створенні вишуканих смаків, притаманна легендарному бренду Mumm Champagne.

"У сезон яскравих смаків ми у DOM №10 прагнемо розкрити красу кожного з них і робимо це через майстерні гастрономічні комбінації.  Так у гармонії народжується краса", — кажуть у ресторані. 

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ресторан Дом 10 ресторан Дом 10 ресторан Дом 10

У літньому меню стиглі рожеві томати поєднуються з ніжною рикотою, анчоусами та базиліком. Карпачо з восьминога доповнюють хрусткою зеленою селерою, руколою, каперсами та цитрусовим соусом.  Лісові лисички акомпанують телятині, а соковиті ароматні чері стають яскравим акцентом, коли запікаються з тріскою. 

"Окремо зауважимо полуничний десерт з кокосовим джелато та фісташками, який ніби водночас огортає вас літом у бабусиному сонячному садку та на тропічних островах", — розповідають у DOM №10. 

Ідеальним супроводом вашого сімейного обіду чи романтичної вечері стане аристократичне шампанське Mumm Grand Cordon і Mumm Grand Cordon Rose та яскраві коктейлі на його основі за спеціальною літньою ціною — Mumm Rossini, Mumm Kir Royal або Mumm Passion Fruit & Orange. 

ресторан DOM №10 ресторан DOM №10 ресторан DOM №10

ресторан Дом 10

Партнер проекту: S.Pellegrino і Acqua Panna, гастрономічні води з Італії. 

Адреса ресторану DOM №10: Київ, Спаська, 10. 

Бронювання за номером: 067 502 03 54.

Сайт: https://dom10.com.ua/

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