МакДональдз передал 1 млн гривен украинским детским больницам

В понедельник, 1 июня, компания "МакДональдз в Украине" передала 1 млн гривен в Фундацию Дом Рональда МакДональда на нужды больниц, где находятся дети с COVID-19. Адресную помощь получит двадцать одна детская больница в Украине.

Компания призывает присоединяться к благотворительной инициативе и внести свой вклад на сайте фонда.

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В предыдущие годы в июне МакДональдз традиционно проводил благотворительную кампанию "Ладошка счастья", чтобы собрать финансовую помощь и передать ее Фундации Дома Рональда МакДональда, который помогает родителям и детям быть вместе в больницах.

В этом году, несмотря на то, что рестораны закрыты для посетителей и программа "Ладошка счастья" начнется позже, МакДональдз приглашает всех участвовать в сборе средств для помощи больницам, в которых находятся дети с COVID-19. Эти средства, в дополнение к уже переданному 1 млн гривен, будут направлены на покупку средств защиты.

"Мы реализуем общественные инициативы в странах, в которых работаем: МакДональдз поддерживает Фундацию Дом Рональда МакДональда уже 5 лет, и за это время мы передали 35 млн гривен на развитие семейно ориентированной медицины, благодаря чему семьи могут находиться с детьми во время лечения.

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На этот раз мы решили дополнительно пожертвовать деньги на нужды больниц, в которых лечатся дети с диагнозом COVID-19. Мы поэтапно выходим из карантина, но коронавирус еще не отступил, и нам необходимо помнить, что все еще есть люди, которые нуждаются в нашей помощи", — рассказывает о благотворительной помощи генеральный директор МакДональдз Юлия Бадритдинова.

"Мы знаем, как важно поддерживать друг друга в трудные времена, и очень рады, что у нас есть такая возможность. Фундация Дом Рональда МакДональда уже передал суммарно более 1 тысячи защитных наборов для врачей в пяти больницах, где работают наши семейные комнаты. Благодаря дополнительному пожертвованию компании МакДональдз мы сможем поддержать медицинские учреждения практически по всей стране. Искренне рады, что можем быть полезны нашим врачам в борьбе с пандемией", — комментирует получение материальной помощи директор фонда Галина Соловей.

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Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине с 2016 года работает над внедрением принципов семейно ориентированной медицины, помогая родителям быть рядом со своими детьми во время длительного лечения. С этой целью фонд строит семейные комнаты, в которых создает комфортные условия, для того, чтобы родители могли отдохнуть, восстановить силы и уделить время общению и игре с ребенком в атмосфере, не напоминающей о лечении.