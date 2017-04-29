МАУ открыла полеты из Черновцов в Италию

29 апреля 2017, 17:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Авиакомпания запустила рейс Черновцы-Бергамо (Италия)

Увеличить картинку Фото: samolety.org

Из аэропорта Черновцы Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнила первый рейс в итальянский Бергамо, около 50 км от Милана. Обратный рейс прибыл 29 апреля рано утром. Об этом сообщает ЦТС.

Согласно расписанию аэропорта, следующий рейс в Италию отправится 30 апреля в 22:55.

Полеты были выполнены воздушным судном Embraer-145 с бортовым номером UR-DNT.

"Наша птичка вернулась из Бергамо. Встретили водяным салютом новый, регулярный рейс МАУ", — сообщил в Facebook региональный представитель авиакомпании МАУ в Западном регионе Денис Лукачович.

Также компания дважды в день выполняет рейсы Киев-Черновцы на самолетах Днеправиа.

По материалам: Центр транспортных стратегий
Раздел: > >
Теги: днеправиа 01130549 , авиация , авиаперевозки , мау 14348681 , черновцы , италия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.