МАУ открыла полеты из Черновцов в Италию

Из аэропорта Черновцы Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнила первый рейс в итальянский Бергамо, около 50 км от Милана. Обратный рейс прибыл 29 апреля рано утром. Об этом сообщает ЦТС.

Согласно расписанию аэропорта, следующий рейс в Италию отправится 30 апреля в 22:55.

Полеты были выполнены воздушным судном Embraer-145 с бортовым номером UR-DNT.

"Наша птичка вернулась из Бергамо. Встретили водяным салютом новый, регулярный рейс МАУ", — сообщил в Facebook региональный представитель авиакомпании МАУ в Западном регионе Денис Лукачович.

Также компания дважды в день выполняет рейсы Киев-Черновцы на самолетах Днеправиа.