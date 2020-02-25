Транспорт 50 минут назад

Mazda приостанавливает разработку новых авто

Это необходимо компании для того, чтобы подготовиться к довольно масштабному обновлению модельного ряда, которое предусмотрено в новой стратегии развития марки на ближайшие годы

Mazda приостанавливает разработку новых авто Mazda приостанавливает разработку новых авто
Фото: Хайтек

В течение двух ближайших лет компания Mazda воздержится от выпуска новых моделей или обновления существующих, чтобы разработать новую платформу, сообщает AutoConsulting со ссылкой на Nikkei Asian Review.

По информации издания, в Mazda планируют взять паузу на пару лет и повременить как с выпуском новых моделей, так и с рестайлингом нынешних. Это необходимо компании для того, чтобы подготовиться к довольно масштабному обновлению модельного ряда, которое предусмотрено в новой стратегии развития марки на ближайшие годы.

Согласно планам, ставшим известными после публикации отчета для инвесторов Mazda, японцы планируют к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.

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Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы с рядными "шестерками" позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti, а в перспективе — даже с немецкой "большой тройкой".

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Однако реализация столь амбициозной стратегии потребует от компании немалых ресурсов, поэтому японцы решили сосредоточиться на будущем вместо того, чтобы тратить время и деньги на существующий модельный ряд.

Напомним, в октябре прошлого года Mazda Motor Corporation презентовала свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30.

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