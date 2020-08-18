Медицинская техника для дома в Харькове — сеть магазинов Медтехника Ортосалон

В случае проблем со здоровьем человек должен иметь возможность обратиться в специализированный медмагазин, где ему окажут полноценный сервис и помогут с приобретением необходимого медицинского изделия.

Магазины медтехники в Харькове с широким ассортиментом и качественными товарами полностью удовлетворят потребности клиентов, в том числе исходя из их финансовых способностей. "Медтехника Ортосалон" — это всеукраинская специализированная сеть медтоваров от передовых брендов. У нас представлен широкий выбор товаров. Посмотреть полный список товарных групп можно на сайте интернет-магазина ortosalon.ua.

Расположение магазинов ортопедии

Медтехника Ортосалон в Харькове включает 7 магазинов, которые расположены по следующим адресам:

Салтовское шоссе 262Б; Проспект Независимости, 17; Пушкинская, 50/52; Полтавский Шлях, 148/2; Проспект Науки 41/43; Проспект Московский, 195; Проспект Гагарина, 20.

Адреса салонов ортопедии "Медтехника Ортосалон" с более точной инструкцией относительно того, как добраться до необходимого вам филиала, размещены на сайте ortosalon.ua в разделе адреса магазинов.

Во всех розничных точках медтехники вам окажут профессиональную консультацию и помогут в выборе необходимого вам товара.

Медтехника для дома и офиса

Домашняя медтехника подразумевает приборы, которые всегда должны быть под рукой в экстренной ситуации. К примеру, если у человека вдруг поднялось давление и ухудшилось самочувствие, прежде чем употреблять лекарственные препараты, необходимо измерить показатели давления. Для этого вам понадобится тонометр. В наших медицинских магазинах вы можете купить автоматический тонометр, полуавтоматический прибор или классический механический тонометр.

Если вы страдаете диабетом, в "Медтехника Ортосалон" вы всегда сможете купить глюкометр, а также специальные тест-полоски к нему. Этот прибор поможет вам контролировать уровень сахара в крови, и вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

Остро-респираторные вирусные инфекции и заболевания дыхательных путей требуют комплексного терапевтического лечения. В этом случае могут помочь ингаляторы и небулайзеры. У нас вы можете купить компрессорные, ультразвуковые приборы, а также компактные mash-ингаляторы. Для обеззараживания помещений вам пригодятся облучатели или рециркуляторы. Это специальные лампы с ультрафиолетовым излучением, которые очищают внешнюю среду от бактерий, вирусов и инфекций.

Мы сотрудничаем с такими брендами, как:

Vega (Швейцария);

Microlife (Швейцария);

Dr. Frei (Швейцария);

Longevita (Великобритания);

Gamma (Великобритания);

Thuasne (Франция);

Aurafix (Турция) и др.

Все товары в нашем ассортименте имеют сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность. У нас также есть товары для беременных женщин и новорожденных. Всё для того, чтобы ваша беременность протекала гармонично: компрессионное бельё и антиэмболические чулки для родов, препятствующие образованию варикоза, стельки, подушки, поддерживающие бандажи и множество других полезных приспособлений.

Ортопедические товары

Ортопедический салон в центре Харькова готов предложить клиентам широкий ассортимент ортопедических товаров, это:

Аппликаторы Ляпко и Кузнецова;

Кинезио тейпы;

Ортопедические коврики;

Гелевые и каркасные ортопедические стельки и т.д.

Среди ведущих производителей данной категории товаров мы сотрудничаем преимущественно с такими компаниями:

Aurafix (Турция); Ortofix (Украина) и др.

Качественные товары для комфортной жизнедеятельность по доступной цене — это возможно.

Реабилитация

Магазины медицинского оборудования в Харькове — это также место, где вы можете купить всё для реабилитации в посттравматический или послеоперационный период, в том числе товары для инвалидов. У нас представлен широкий спектр таких приспособлений:

Инвалидные коляски;

Костыли (подмышечные и подлокотные);

Трости и квадроподы;

Стулья-туалеты;

Сиденья и ступеньки для ванны для людей с ограниченными физическими способностями и другое.

Мы сотрудничаем с респектабельным китайским производителем товаров для реабилитации — Dayang. На сайте нашего интернет-магазина размещена целая категория реабилитационных приспособлений данной торговой марки. Преимущество бренда состоит в качестве товаров, соизмеримой с их ценой. Доступные по стоимости товары ничем не уступают европейским и другим зарубежным аналогам. Также мы сотрудничаем с итальянским брендом OSD, отечественной украинской компанией Medok и другими.

Бандажи, ортозы и компрессионные изделия

Если вы ищите товары для здоровья в Харькове — в "Медтехника Ортосалон" вы сможете найти качественную бандажно-корсетную продукцию. Нередко после травм и операций врачи назначают пациентам ношение бандажей, корсетов или ортезов. Чтобы ускорить реабилитационный период, и изделие принесло максимальную пользу — его необходимо правильно подобрать. Перед покупкой, прежде всего, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, который даст советы и назначит необходимый бандаж. Далее в нашем магазине опытные продавцы-консультанты помогут вам в подборе конкретной модели изделия. У нас самый широкий ассортимент бандажей, а именно:

Наколенники;

Фиксаторы локтя;

Бандажи на голеностопный сустав;

Бандажи на лучезапястный сустав;

Ортезы;

Пояса для спины и поясницы;

Корректоры осанки;

Вальгусные бандажи;

Специализированные послеоперационные бандажи, в том числе и после пластической хирургии, и т.д.

В числе наших компаньонов, с которыми мы сотрудничаем: французская торговая марка Thuasne (Тюан), турецкий бренд Aurafix (Аурафикс), немецкий производитель Medi (Меди), испанская фирма Orliman и так далее.

Услуги в ортосалонах Харькова

Салоны медицинских товаров в Харькове Медтехника Ортосалон — это не только широкий ассортимент медтоваров. Мы также предоставляем определённый сервис услуг:

Бесплатная диагностика стопы. У нас вы можете пройти бесплатную диагностику стопы на плоскостопие. В каждом магазине есть специальный сканер стопы. Компьютерная диагностика позволяет определить наличие плоскостопия, а также установить его тип и форму. Индивидуальные стельки. В случае обнаружения плоской стопы, у нас работает специалист по изготовлению индивидуальных ортопедических стелек. Мастер снимет ваши индивидуальные параметры и изготовит стельки с учётом всех ваших физиологических потребностей. Ремонт медтехники. Если у вас поломался медицинский прибор — у нас работает специалист по ремонту медтехники. Вы всегда можете обратиться к мастеру, который устранит любые неполадки в кратчайшие сроки.

В наших магазинах ортопедии в Харькове вы получите полноценный сервис и качественное обслуживание.

Преимущества наших магазинов медтехники в Харькове

Ортопедические товары и медтехника по доступной цене в Харькове представлена в сети Медтехника Ортосалон. Осуществляя покупку в нашем мед магазине, вы можете быть уверенны в качестве приобретаемого товара, в его надёжности, эффективности и долговременности эксплуатации. Также мы можем гарантировать: