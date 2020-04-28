Менеджмент с человеческим лицом: как построить Corporate home office для тысяч человек

Сегодняшний кризис — это не первый "стресс", с которым за годы существования сталкивается холдинг. И хоть предыдущие кризисы были менее глобальными, но они в любом случае "закалили" и акционеров, и топ-менеджеров, и костяк команды.

Именно поэтому нам не пришлось долго думать и как и ранее приоритетом для Bayadera Group остаются люди — более 4 тысяч человек. На производствах введены дополнительные меры и правила безопасности, а в офисах все максимально переведены на удаленную работу. Каждый из нас понимает, что сейчас происходят изменения, которые навсегда повлияют и на компанию, и на алкогольный рынок.

Работа всех департаментов, кроме производственного, переведена в онлайн формат. Мы ранее внедрили работу Битрикс и уже почувствовали эффект — каждый может четко отследить поставленные задачи, распланировать день, отследить загрузку каждого менеджера.

Мы внедрили систему дистанционного обучения для Департаментов продаж и экспорта:

1. Информационные презентации по торговым маркам компании;

2. Как в период кризиса усилить торговое предложение компании Bayadera;

3. Как развить и использовать эмоциональный интеллект для построения партнерских взаимоотношений с клиентами компании.

Также были проведены онлайн-тренинги для департамента экспорта по управлению и оптимизации проектами. HR департамент из сервисной поддержки переходит в People-менеджмент. Фактически мы меняем стратегию — поддерживая людей в это непростое время, мы создаем поле для поиска новых возможностей и перспектив, раскрытия совершенно нового потенциала каждого.

Генеральный директор на постоянной основе поддерживает коммуникацию не только с топ-менеджментом компании, но и еженедельно в формате писем рассказывает всем людям компании о дальнейших направлениях работы холдинга и происходящих изменениях.

В данное время мы разработали программу Home office для мотивации людей работать дома, поддержки их психологического здоровья, чтобы создавать рабочий позитивный настрой. Все, что ранее люди делали в офисе, уже сегодня мы предоставляем возможность делать онлайн.

Посредством Битрикс, ZOOM, групп Viber сотрудники находятся на постоянной связи со своими руководителями. На старте запуск сервисов для здоровья людей — спорт-онлайн (зарядка, йога), а также продолжение обучающих программ: изучение иностранных языков, онлайн-обучение и конференции от наших иностранных партнеров, и даже практические советы как занять детей на время карантина.

Усилия четко направлены на удержание и сохранение людей компании, а также поддержку и создание комфортных условий для каждого.

Людмила Савицкая, HRD Bayadera Group