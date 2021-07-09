"Мені не важко вкинути сюди батарейку" — як допомогти собі жити у чистому довкіллі

У рамках програми "З турботою про довкілля" мережа супермаркетів NOVUS розпочала масштабний флешмоб з правильної утилізації одного з найпопулярніших забруднювачів сучасності — батарейок. Адже одна пальчикова батарейка — це 16 квадратних метрів землі, що просякнута токсичними речовинами.

"Ми за правильну утилізацію. Тому в нашій компанії прийняли одне з найважливіших рішень щодо поліпшення екологічної ситуації — долучитись до ініціативи громадської організації "Батарейки, здавайтесь", встановивши спеціальні контейнери для збору використаних батарейок в наших магазинах", — діляться в "Новус".

NOVUS реалізує європейську модель розширеної відповідальності виробника, залучивши для спільного фінансування екологічної утилізації батарейок бренди-імпортери батарейок: VARTA, Duracell, Panasonic і Наша Сила,

"Герої нашої комунікації, фотографії яких ми бачимо біля баків, не є акторами. Їхні фото були розміщені на контейнерах для збору батарейок в Novus, аби привернути увагу людей до проблеми неправильної утилізації. Єгор, Таїсія, Влад і Катерина — цих чотирьох людей різних професій, хобі та поглядів на життя об’єднує одне — вони соціально активні українці, і їм небайдуже, яким повітрям дихатимуть вони та їхні близькі, яку питимуть воду та чи в чистому ґрунті вирощуватимуться продукти харчування. Вони вже приєднались до соціально важливого проекту, пояснивши своє бачення, навіщо їм це потрібно", — розповідають в мережі.

Єгор Аушев — бізнесмен, експерт з кібербезпеки: "Мені не важко, бо від кожного з нас, від мене особисто, залежить, в якій країні будемо жити ми і в якій країні будуть жити наші діти".

Таїсія Млюзан — керівниця рекрутингової компанії, мама 2-х дітей: "Я хочу бути прикладом для своїх дітей".

Влад Грезєв — соціальний підприємець, ліцензіат TEDxKyiv: "Тепер я знаю, де можна здати батарейки правильно".

Катерина Бебешко — еко-мама, менеджерка проєктів: "Мені не важко, але це важливо, бо одна батарейка забруднює 16 квадратних метрів землі".

Багато людей викидають батарейки у загальний смітник, тому що знаходять виправдання: мені важко знайти контейнер, у мене багато інших справ.

"Ми маємо великі сподівання на те, що стереотипні відмовки згодом зміняться на розуміння, що екологічна утилізація — це легко. Станьте одним із екологічних трендсеттерів — приєднуйтесь до соціального флешмобу: поділіться зі своїми друзями в соцмережах фотографією або відео поруч з баком, із хетшегом — #мені_не_важко здати батарейки правильно, щоб ваші родичі та друзі знали, як просто насправді здати свої батарейки. Зробіть це заради себе і здорового майбутнього", — заохочують в мережі.

Залишити використані батарейки в NOVUS дуже просто:

Знайти найближчий до вас магазин, де встановлений контейнер для екологічного збору батарейок за цим посиланням: batareiky.in.ua/novus Прозорі контейнери, куди гості мережі можуть здати свої батарейки, можуть знаходитись біля: каси самообслуговування, інфокаси або поряд з контейнерами для сортування іншого сміття. Беріть із собою не більше 50 портативних батарейок за один візит. Слідкуйте за шляхом утилізації за допомогою QR-коду, що нанесено на кожному баку, або за посиланням — batareiky.in.ua/novus.

Можна здати батарейки таких типів:

пальчикові батарейки;

батарейки-таблетки;

батарейки від мобільних телефонів;

павербенки.

Яке подальше "життя" відпрацьованих батарейок?

Після збору батарейок у NOVUS вони потрапляють на ліцензований склад, звідки по накопиченню партії у 20 тонн відправляються на переробку на завод GreenWEEE в Румунії. Ми офіційно звітуватимемо про переробку у відкритих джерелах.

Батарейки упаковуються в спеціалізовану ADR тару, призначену для міжнародного перевезення небезпечних відходів. Перш, ніж потрапити на переробку, батарейки потрапляють на сортувальну лінію та сортуються на 8 типів відповідно до хімічного складу.

Після цього частина батарейок — сольові, алкалінові та цинк-карбонові переробляються безпосередньо на GreenWEEE, з них добувають:

сталь;

цинк-марганцевий концентрат (передається далі на пірометалургійне підприємство для видобутку цинку, латуні тощо);

фракцію паперу/пластику (упаковка), яка згодом стає RDF (альтернативне паливо).

Решта батарейок — з вмістом кадмію, літію, ртуті тощо — після сортування відправляються на переробку на завод Accurec в Німеччині.

100% всієї маси батарейок повертається для корисного використання в виробництві нових товарів та речовин.